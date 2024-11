Peña Parra: a teologia deve ser “popular” para aprofundar o significado de ser cristão

O substituto da Secretaria de Estado, dom Edgar Peña Parra, na inauguração da nova sede da Pontifícia Academia de Teologia (Path): a sua nova missio implica também a abertura, em um diálogo crítico fecundo, com membros de outras denominações cristãs, mas também com representantes autorizados de religiões não cristãs, ampliando os círculos de encontro teológico com aqueles que não acreditam.

Vatican News

O “Bom Samaritano”, símbolo da fé que atua por meio da caridade, é o paradigma sobre o qual a Igreja está fundamentada. A citação da parábola retorna no discurso que dom Edgar Peña Parra, substituto para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, proferiu na quinta-feira (07/10) na inauguração das novas instalações da Pontifícia Academia de Teologia (Path), onde antes estavam as antigas instalações do Vicariato de Roma.

Depois de agradecer ao presidente da Path, dom Antonio Staglianò, pelo convite, o substituto Peña Parra disse que a teologia “se desenvolve obrigatoriamente dentro das instituições designadas, como as Faculdades de Teologia; mas, como é uma ‘ciência da fé’, é - como bem afirma São Tomás - uma ciência subalterna, ou seja, depende de outra ciência, do ‘conhecimento da fé’ que corresponde à Revelação de Deus em Cristo Jesus”. Muitas vezes, no entanto, devido a uma interpretação errônea dada por três séculos de Iluminismo, não estamos mais acostumados a pensar dessa forma, na verdade, não interpretamos isso como pensamento. Daí a necessidade de repensar o pensamento. Assim, a teologia que virá terá de voltar a explicar adequadamente que a fé é “um saber verdadeiro” porque, “à luz de Cristo, é possível elaborar uma concepção do mundo e da vida que não deixa nada autenticamente humano de fora; pelo contrário, dá à existência o sabor do amor, que permite o encontro de todos os homens e mulheres com a Verdade que salva, redime, redime do mal e liberta de toda escravidão, interior e exterior”.



Novo impulso do Papa Francisco para a Path



Para que a nova epistemologia da teologia seja compreendida, dom Peña Parra disse que ela não deve mais “conceber-se apenas como uma ‘ciência acadêmica’, e deve assumir um caráter mais sapiencial, iluminando os passos da vida de todos, especialmente daqueles que estão desorientados, para se encarnar cada vez mais nos dramas da existência humana, com os muitos problemas que a afligem, mas também orientá-la para um futuro de justiça e paz, de fraternidade universal”. Como não ver nessas palavras uma referência aos eventos atuais e ao magistério pontifício? O Path, de fato, “recebeu um novo impulso do Papa Francisco, graças aos Estatutos renovados promulgados com a Carta Apostólica Ad theologiam promovendam de 1º de novembro de 2023”, que o colocam “naquele processo de conversão e reforma de toda a Igreja e especialmente daqueles organismos que ajudam o Sumo Pontífice em sua missão e solicitude pastoral”. Peña Parra observou a “profunda continuidade entre as linhas programáticas dirigidas à Cúria Romana na Praedicate Evangelium e as tarefas confiadas à Pontifícia Academia de Teologia na Ad theologiam promovendam”. De fato, afirmou que enquanto a Praedicate Evangelium pede à Cúria, em sintonia com toda a Igreja, uma “conversão missionária”, para que também ela seja expressão de uma dinâmica evangelizadora a serviço do anúncio do Evangelho”, ”em Ad theologiam promovendam, a Pontifícia Academia de Teologia é exortada a fazer uma 'teologia em saída'“, não uma teologia de ‘gabinete’, elitista, fechada em si mesma, mas aberta ao mundo, aos seus desafios, ao grito que vem das periferias, daqueles territórios existenciais muitas vezes esquecidos ou ignorados que questionam o pensamento crente”.



Missão e diálogo



“Em segundo lugar”, acrescentou o substituto, ‘a Praedicate Evangelium enfatiza como a missão da Igreja, na qual se insere o papel da Cúria Romana, está unida e fundamentada na dimensão comunitária que a comunidade cristã deve viver e proclamar na medida em que responde ao plano salvífico de Deus para a humanidade’. O caminho, portanto, deve se tornar também “um lugar privilegiado para experimentar a colegialidade e a fraternidade teológica, em benefício de um trabalho sério de aprofundamento especulativo, realizado com rigor científico”. Essa tarefa não requer apenas a abertura para “uma internacionalização cada vez mais ampla de seus membros e um maior envolvimento de leigos”, mas dom Peña Parra reiterou que “a nova missão da Pontifícia Academia de Teologia também implica” “a abertura, em um diálogo crítico fecundo, com membros de outras denominações cristãs, mas também com representantes autorizados de religiões não cristãs, ampliando os círculos de encontro teológico com aqueles que não acreditam”.

Caminho para a renovação da Igreja



Por fim, a Praedicate Evangelium enfatiza “como não pode haver uma autêntica reforma da Igreja e da Cúria sem uma reforma interna, de acordo com ‘o paradigma da espiritualidade do Concílio, expresso na antiga história do Bom Samaritano’. Ela, então, poderá ter força propulsora precisamente graças “àquelas ‘instituições da Cúria’ que, por sua natureza, já são dinâmicas, como as Academias”. Peña Parra prosseguiu dizendo que “os novos Estatutos da Pontifícia Academia de Teologia e sua ‘refundação’ em três faces (acadêmica, sapiencial e solidária) - já são, de fato, uma forma valiosa de renovar a Cúria, com a criação de novas ‘estruturas ou figuras’ como os Interlocutores Referentes, os Cenáculos Teológicos e o Conselho de Estudos Superiores”.

Ele também espera que esses órgãos ajudaem “a teologia a ser ‘popular’”, uma realidade para a qual tende “o rosto sapiencial” do Caminho, “propondo uma reflexão sobre a fé que envolve não só os especialistas, mas também aqueles que, engajados nas mais diversas áreas de estudo e profissões, querem aprofundar o sentido da vida e do ser cristão”. Daí a instituição de “cenáculos teológicos” espalhados por todo o território e especialmente nas periferias mais esquecidas (como as penitenciárias)“, aos quais o rosto solidário da Path quer se dirigir, ‘para que a ’fé pensada” nos cenáculos teológicos seja como deve ser: a fé que atua através da caridade e não cai na ideologia ou no abstracionismo racionalista”.