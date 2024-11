Zelenska encontra Francisco e crianças ucranianas do Hospital do Papa: obrigada pelo apoio

A esposa do presidente Zelensky em Roma no dia seguinte ao aniversário de 1.000 dias do conflito no país. Na manhã, foi recebida por Francisco, a quem expressou gratidão pelas orações de paz, pela ajuda e missão de Zuppi. Em seguida, participou da Audiência Geral junto às primeiras-damas da Lituânia, Sérvia e Armênia, com quem foi ao hospital visitar os jovens pacientes.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

Olena Zelenska, esposa do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, está passando o dramático aniversário de 1.000 dias da guerra que vem assolando a Ucrânia, seu país, desde 2022, em Roma. Ela cumpre agenda intensa na capital italiana nesta quarta-feira (20/11): desde a audiência privada com o Papa, passando por uma visita ao Hospital Pediátrico Bambino Gesù, até a missa desta noite com o cardeal Matteo Zuppi em Santa Maria in Trastevere.

O encontro privado com o Papa nesta quarta-feira (20/11)

A primeira etapa foi com o Papa Francisco para uma audiência privada de 30 minutos no Vaticano, durante a qual a primeira-dama de Kiev agradeceu ao Pontífice por seus contínuos apelos por seu país martirizado, por seu apoio e ajuda, e também pela missão de Zuppi, bem como pelo acolhimento de milhares de crianças ucranianas no Hospital Pediátrico Bambino Gesù. Francisco reiterou proximidade com toda a população. “Foi um momento muito positivo e sereno”, comentou o embaixador da Ucrânia junto à Santa Sé, Andrii Yurash, que estava presente no encontro: ”foi outra grande oportunidade de expressar nossa amizade com a Santa Sé. Nunca antes houve uma intensidade tão grande de relações”.

Zelenska com Nausėdienė, Vučić e Hakobyan na Audiência Geral

A postagem nas redes sociais

“Todos os dias e todas as noites, sirenes e explosões ressoam no meu país, a Rússia mata ucranianos pacíficos, os nossos filhos. Não pude deixar de me lembrar disso durante meu encontro com o Papa Francisco, porque sua posição como líder espiritual global é extremamente importante”, escreveu a própria Zelenska na sua conta no X. “Sou grata a Sua Santidade por suas orações pela paz na Ucrânia. Espero que a autoridade da Santa Sé ajude a salvar mais vidas inocentes que têm o direito de estarem seguras em sua terra natal.”

Na Audiência Geral

O Papa convidou a consorte de Zelensky - recebido em 11 de outubro - para participar da Audiência Geral. Por volta das 9h, ela foi para a Praça de São Pedro, onde participou na primeira fila do compromisso de quarta-feira, juntamente com as primeiras-damas da Lituânia, Diana Nausėdienė; a primeira-dama da Sérvia, Tamara Vučić; e Anna Hakobyan, esposa do primeiro-ministro da Armênia. No final, ela cumprimentou novamente o Pontífice, agradecendo-o por seu apelo sincero - após a carta desta terça-feira (19/11) ao núncio Kulbokas - pelos 1.000 dias de conflito na Ucrânia. “Um desastre vergonhoso para toda a humanidade”, disse o Papa. Palavras que impressionaram a esposa do presidente ucraniano e sua comitiva.

A visita às crianças doentes

Olena Zelenska e as primeiras-damas se dirigiram ao Bambino Gesù. Zelenska queria fazer essa visita pessoalmente para ver com os próprios olhos o trabalho realizado desde o início da guerra pelo Hospital do Papa para mais de 2.500 dos compatriotas. Uma “reabilitação” não apenas física, mas também emocional e psicológica, como ela escreveu em uma carta em 2022 para a então presidente Mariella Enoc, recomendando cuidados para as crianças, é claro, mas também para suas mães e avós, para que elas “comecem a sorrir novamente”.

A visita aos pequenos pacientes em Roma

Abraçando mães e filhos

Ela abraçou e cumprimentou pessoalmente essas mulheres “heroicas”, muitas delas em lágrimas devido à emoção e ao cansaço de estar em outro país e ao lado de seus filhos, alguns deles muito jovens, com muletas, aparelhos auditivos, braços enfaixados, cabeças raspadas, hospitalizados nas alas de hematologia, nefrologia, oncologia e doenças infecciosas. Recebidas pelo diretor médico, Massimiliano Raponi, que ilustrou a estrutura e o trabalho do Bambino Gesù, Zelenska e as outras primeiras-damas foram primeiro ao Pavilhão Salviati para uma reunião privada de cerca de 15 minutos com o presidente Tiziano Onesti e outros membros da administração. Fotos em grupo, apertos de mão, o presente de alguns desenhos infantis e, em seguida, o grupo foi para a sala de jogos, um local onde pacientes e familiares podem se encontrar e se divertir.

Zelenska e as esposas dos outros presidentes sentaram-se à mesa central junto a 11 crianças de 8 famílias ucranianas: Ilya, Denys, Polina, Yuliia, Danylo, Natalia e outras. Elas olharam para seus artesanatos e trocaram algumas palavras. “Isto é para você, Olena!”, disse um menino entregando um desenho pintado de azul e amarelo (as cores da bandeira ucraniana) com as palavras Слава Україні! (Slava Ukraïni!). Por sua vez, todas as crianças receberam presentes como brinquedos de crochê e até mesmo alguns tablets. “Essas crianças são uma pequena representação das muitas acolhidas aqui desde 2022”, explica a doutora Celeste Lucia, ”tivemos desde recém-nascidos até jovens de 16-18 anos, alguns até com ferimentos de guerra. São 11 crianças, uma ficou do lado de fora porque tinha vergonha”.

Zelenska circulou pela sala e também conversou com alguns dos médicos presentes: “todos eles têm sido muito ativos, até mesmo superando os compromissos de suas famílias”, explicou um médico. “Quando vemos como as crianças são recebidas aqui, isso também nos ajuda”, respondeu Zelenska.

A mãe de uma das crianças acolhidas no Hospital do Papa

Depoimento de uma mãe que fugiu para cuidar da filha

Em seguida, ela conversou longamente com uma mãe que chorou o tempo todo enquanto segurava firmemente sua filha de 14 anos, usando uma máscara. Seu nome também é Olena, Elisabeth é sua filha. Este mês fará um ano desde sua chegada à Itália, vinda de Rivne, no oeste da Ucrânia.

“Primeiro ela foi tratada por cinco meses no hospital infantil de Okhmatdyt, destruído por um ataque russo”, explica a mulher à mídia do Vaticano. “Minha filha tem um diagnóstico muito complicado de síndrome hemolítico-urêmica atípica e, devido a essa doença, ela perdeu os rins.” Há um mês, Elisabeth foi submetida a um transplante, e sua mãe foi a doadora. Ela contou à primeira-dama Olena sobre a doença de sua filha: “na Ucrânia não há cura para essa doença. É preciso procurar a cura no exterior. Na Ucrânia, é quase uma sentença de morte”. O hospital aqui, diz Olena, “é maravilhoso, lindo. Ele dá a muitas crianças, independentemente da nacionalidade, uma chance de vida, de saúde e de amor”.

Zelenska com os médicos do Hospital do Papa

Onesti: é desumano deixar aqueles que sofrem sozinhos

Ele ouve com satisfação as palavras do presidente Onesti, que lembra à mídia do Vaticano como, desde o início, desde o primeiro míssil russo que caiu em Kiev e deu início à tragédia e a um enorme fluxo de refugiados, o Bambino Gesù abriu as portas para os ucranianos: “recebemos cerca de 2.500 crianças e respondemos imediatamente ao apelo internacional para dar apoio às famílias e aos menores. Somos o Hospital do Papa e, por isso, temos sempre o cuidado de acolher as solicitações que vêm das áreas mais carentes do mundo para dar um sinal da mais completa caridade”.

“As crianças sempre têm uma porta aberta”, reitera Onesti. Não só elas, mas também as famílias: “estamos sempre de olho nelas, nunca as deixamos sozinhas, porque quando há sofrimento, quando há doença, deixá-las sozinhas - como diz o Papa - é desumano”. Ele também anuncia a recente assinatura de um protocolo com os hospitais de Kyiv, Lviv e outras zonas de guerra: “três estruturas com as quais colaboraremos especialmente para a reabilitação e a formação. Em dezembro, 15 médicos virão até nós para receber formação adicional para facilitar esse intercâmbio e implementar os acordos”.

O depoimento dos médicos do Hospital do Papa