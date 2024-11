Ordem de Malta doa uma ambulância à Santa Sé para o Jubileu

O veículo foi entregue no Vaticano na presença do Grão-Mestre da Ordem, Fra' John Dunlap. Durante o Ano Santo, está confirmada a presença de unidades médicas nas quatro Basílicas papais.

Giancarlo La Vella – Vatican News

A Soberana Ordem Militar de Malta reforça seu compromisso em vista do Jubileu de 2025. Na manhã desta sexta-feira, 22 de novembro, o ato oficial de doação pela Ordem de uma ambulância, totalmente equipada com todos os equipamentos de primeiros socorros necessários, foi realizado no Governatorato da Cidade do Vaticano. A iniciativa, fortemente apoiada pelo Grão-Mestre, Fra' John Dunlap, lança oficialmente as atividades do SMOM para o Ano Santo e contribuirá para o serviço do Departamento de Saúde e Higiene do Governatorato em vista das atividades do Jubileu, para o qual se espera a chegada de mais de 30 milhões de peregrinos.

Um compromisso constante

A delegação da Ordem de Malta, além do Grão-Mestre, incluiu o Grande Hospitaleiro, Fra' Alessandro De Franciscis, e o Receptor do Comum Tesouro, Fabrizio Colonna. Do lado da Santa Sé, estavam presentes o presidente do Governatorato, cardeal Fernando Vérgez Alzaga, a Secretária Geral, Irmã Raffaella Petrini, o vice-secretário Giuseppe Puglisi Alibrandi, e a Direção de Saúde e Higiene, representada pelo diretor Andrea Arcangeli e pelo diretor adjunto Luigi Carbone. “Essas iniciativas só ressaltam ainda mais a grande sinergia com a Santa Sé e o Papa Francisco e, acima de tudo, fortalecem nosso carisma e nossa missão, que estará sempre a serviço dos pobres, dos necessitados e da fé”, disse o Fra John Dunlap. O ato de doação faz parte de um plano mais amplo de atividades que a Ordem Soberana de Malta colocou em prática para o ano do Jubileu, disse Fra' De Franciscis à Rádio Vaticano - Vatican News.

Ajuda aos peregrinos

Além de doar a ambulância, a Ordem tem o compromisso de oferecer seus serviços aos muitos peregrinos que virão a Roma. Mais de 2.000 voluntários de mais de 20 países estarão presentes nos postos de primeiros socorros administrados pela Ordem de Malta nas quatro Basílicas papais: São Pedro, onde já funciona um posto; São João de Latrão; Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos Muros. Para cada basílica”, lembra o Grande Hospitaleiro, “os voluntários da Ordem de Malta garantirão dois turnos por dia. Cada turno envolverá um médico, uma enfermeira e dois trabalhadores de assistência, em um total de 32 voluntários por semana durante 55 semanas, ou seja, durante todo o Ano Santo, que oferecerão assistência médica.

Guerras e desastres naturais

Neste período, lembra mais uma vez De Franciscis à mídia vaticana, a SMOM está particularmente próxima daqueles que estão experimentando a dolorosa situação das pessoas afetadas por conflitos e violência, como em Gaza e Belém, através do trabalho de voluntários e estruturas de saúde pré-existentes. Decisiva foi a ajuda oportuna oferecida pelos voluntários da Ordem de Malta às vítimas das enchentes em Valência, na Espanha, para as quais uma proximidade duradoura ainda será importante em vista de uma desejável reconstrução e pronta restauração das infraestruturas.