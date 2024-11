Jubileu, voluntários para acolher peregrinos com o projeto "Romea Strata"

A “última milha” dos peregrinos é completamente reorganizada com a recuperação de um trecho ferroviário abandonado e uma acolhida estável na entrada de São Pedro.

Vatican News

Graças ao acordo entre a Fábrica de São Pedro e a Homo Viator – Fundação São Teobaldo da Diocese de Vicenza, desde maio passado está ativo em São Pedro um serviço voluntário permanente para a acolhida e o acompanhamento dos viajantes ao longo do percurso, até à meta: a Basílica de São Pedro. Romea Strata (este é o nome da iniciativa e do caminho de mesmo nome) une tradição, espiritualidade e acolhimento. Além do percurso reservado na Praça São Pedro para evitar as filas de turistas na Missa diária do Peregrino, a digitalização e sistematização da coleta de seus dados de chegada estão disponíveis para todos os viajantes (como já acontece em Assis e Santiago) e o reconhecimento do certificado Testimonium, precioso pergaminho com os ícones dos Santos Pedro e Paulo, entregue a todos os peregrinos, independentemente da distância percorrida, desde que não seja inferior a cem quilômetros.

A cavalo ou de bicicleta

De manhã e à tarde, os voluntários, já treinados, acolhem os peregrinos que chegam a pé e de bicicleta dentro do local instalado na praça na "passagem oranti". Mas também a cavalo. Alberto Castello de Pereda, “peregrino da paz” (como se identifica), é espanhol, que chegou a Roma nos últimos dias a pé, diretamente de Jerusalém, no final de uma longa e difícil viagem, que se tornou mais complicada pelo conflito israelense-palestino. Em maio passado, um casal de Pisa chegou à Praça São Pedro a cavalo. No entanto, são muitos os peregrinos que chegaram de bicicleta. De junho a outubro de 2024, foram 3.700 Testimonium distribuídos pelos funcionários da Basílica, responsáveis pela acolhida.

Voluntariado ativo

O Jubileu de 2025 é uma oportunidade extraordinária de renovação espiritual e de encontro. Como nos séculos passados, também hoje quem se torna peregrino experimenta na sua vida o caminho com Deus, o desejo de fazer crescer a fé e de alcançar a meta com a oração do coração. Uma das experiências significativas deste ano jubilar é, sem dúvida, representada pelo voluntariado ativo para acolher em Roma peregrinos de todo o mundo.

Acolhimento e consideração

O arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, presidente da Fábrica de São Pietro declarou: “Estamos felizes que a Fundação Homo Viator – São Teobaldo nos ajude a acolher os peregrinos que vêm de muitas partes do mundo para visitar o túmulo de Apóstolo Pedro. Esta atenção e proximidade permitem-lhes sentir-se mais acolhidos e bem-vindos neste lugar único e querido por todos os fiéis do mundo. Desta forma é possível favorecer a meditação, o momento de interioridade que se cria durante o silêncio do longo caminho da fé". “O acordo com a Fábrica de São Pedro é uma fonte de grande satisfação. Somos o único caminho que conseguiu organizar um serviço voluntário estável para os peregrinos à meta. A nossa missão é tornar a chegada a Roma um momento de grande significado espiritual", explica pe. Raimondo Sinibaldi da Fundação Homo Viator – São Teobaldo.