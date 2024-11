Jubileu: disponível online o "Cartão de Serviços" para os peregrinos

Para ter acesso ao Cartão do Peregrino e, portanto, ao Cartão de Serviços, é necessário registar-se no portal oficial do Jubileu

A quase um mês exato do início do Jubileu 2025, com o tema "Peregrinos da Esperança", já está disponível online a partir desta terça-feira, 26 de novembro, o Cartão de Serviços, uma seção especial do Cartão do Peregrino que oferece descontos e benefícios dedicados a quem participar das celebrações e eventos jubilares. Uma nova iniciativa para favorecer a acolhida dos numerosos peregrinos esperados em Roma para o Ano Santo.

O Cartão de Serviços é gratuito e disponibiliza uma série de vantagens em diversas áreas: seguros, para viver uma peregrinação com segurança; hospedagem, garantindo soluções facilitadas para estadias e pernoites; alimentação, com ofertas em refeições e restaurantes; produtos oficiais, oferecendo descontos em itens relacionados ao Jubileu; transportes e mobilidade, com tarifas reduzidas para deslocamentos e transportes locais; comunicação, por meio de serviços dedicados para manter-se sempre conectado.

Conforme informado no site oficial do Jubileu, para acessar o Cartão do Peregrino e, portanto, o Cartão de Serviços, é necessário registrar-se no portal oficial. Após a conclusão do cadastro, cada peregrino receberá um QR Code personalizado, que permitirá a participação nos eventos jubilares e o acesso aos benefícios exclusivos do Cartão. É possível usufruir do Cartão de Serviços também por meio do aplicativo oficial Iubilaeum25 (é necessário atualizar o aplicativo para a versão mais recente disponível).