Jubileu: concurso fotográfico sobre esporte destinado a jovens

O Dicastério para a Cultura e a Educação promove um concurso internacional de fotografia por ocasião do Ano Santo destinado a menores de 25 anos. Os jovens podem se inscrever em uma das categorias: família, ecologia, deficiência e política.

Giampaolo Mattei - Vatican News



“Sport in Motion - O essencial permanece invisível aos olhos” é o tema do concurso internacional de fotografia promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, no contexto do Jubileu, e destinado a jovens com menos de 25 anos. “Esporte e esperança ‘ é o tema proposto, com quatro categorias: Esporte e família, Esporte e ecologia, Esporte e deficiência, e Esporte e política. Até 30 de abril de 2025, será possível enviar fotografias inéditas - não modificadas com o uso de inteligência artificial e tiradas depois de 2020 - para o endereço de e-mail: sportinmotion@dce.va. A participação é gratuita e aberta a todos, inclusive a não profissionais. Outras informações e as regras do concurso estão disponíveis no site do Dicastério para a Cultura e a Educação: www.dce.va

Os vencedores irão encontrar o Papa



As 13 fotografias premiadas (uma para o tema Esporte e Esperança e três para cada uma das quatro categorias) serão anunciadas no sábado, 14 de junho, por ocasião do Jubileu do Esporte. Os vencedores - ressalta o Dicastério - serão apresentados ao Papa, visitarão os Museus do Vaticano, justamente na perspectiva da experiência artística, e verão as fotografias divulgadas pela mídia vaticana.



Unindo esporte, juventude e arte



Apoiando o concurso como parceiros estão o L'Osservatore Romano, o Pacto Global pela Educação, a Fundação Pontifícia Gravissimum educationis e a Athletica Vaticana. O júri é composto por representantes dessas organizações, juntamente com Giovanni Zenoni, um jovem fotógrafo esportivo, e Arturo Mariani, ex-jogador de futebol da equipe nacional de amputados e agora treinador e mental coach.



“O objetivo do concurso é unir três palavras que nem sempre são tão próximas quanto deveriam ser: esporte-jovens-arte”, explica o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para Cultura e Educação. A iniciativa é proposta como “uma plataforma artística - a fotografia - por meio da qual os jovens podem contar a esperança do e no esporte”, vivenciando-o “como um lugar de esperança”. E também manifestando “sua dimensão educacional, a unidade entre cultura e educação”.



Contar a realidade através dos seus olhos



O concurso é, portanto, uma proposta para os jovens - que estão particularmente envolvidos na prática, na linguagem e nas imagens do esporte - para que eles “se tornem produtores de arte e não apenas consumidores de arte” e “possam contar a realidade com seus olhos, vendo o que os adultos nem sempre conseguem ver, mostrando o ‘essencial que é invisível aos olhos’ (O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry)”.



Em especial, enxertadas no tema central “esperança”, as quatro categorias de competição (família, ecologia, deficiência e política) propõem uma visão abrangente e multifacetada da experiência esportiva. Entrelaçada com valores incorporados em histórias humanas de redenção e fraternidade, sacrifício e lealdade, espírito de equipe e inclusão, como em um Cântico das Criaturas sempre novo que é uma proposta de paz. Mas também enfraquecida pela “corrupção, violência, doping e racismo”.