Jubileu 2025: inaugurado espaço oficial de acolhimento a peregrinos

Na manhã de quinta-feira (31), na Via della Conciliazione, foi realizada a cerimônia de abertura da 'Official Area' para o Ano Santo com o cardeal Gambetti e a presença do prefeito de Roma.

Rosario Capomasi - Vatican News



"O momento de acolhimento que ilumina esta nova estrutura representa simbolicamente o primeiro abraço que o peregrino receberá antes do abraço mais intenso e 'real' da Basílica de São Pedro”. Foi o que disse o cardeal arcipreste Mauro Gambetti ao inaugurar a Official Area do Jubileu na Via della Conciliazione na manhã de quinta-feira, 31 de outubro, na presença - entre outros - do prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.



"A paróquia do mundo"



Após a bênção inicial, o cardeal franciscano conventual ilustrou como o significado mais profundo do espaço “all inclusive” é a proximidade, a proximidade e o apoio, aberto ao encontro de todos. Agradecemos também o empenho da equipe que fornecerá aos peregrinos e turistas, nos vários idiomas, todas as informações necessárias. Isso em nome da “vocação universal que a cidade de Roma teve ao longo da história”, destacou o cardeal, “na qual reside o que pode ser definido, sem sombra de dúvida, como "a paróquia do mundo’”.



Ferramentas e iniciativas



No acompanhamento e na hospitalidade, palavras repetidas muitas vezes por Gambetti, será de grande valia o uso de ferramentas tecnológicas como “paredes táteis”, totens ou o uso de operadoras de telefonia móvel equipadas com tablets. Por meio da ativação de uma rede capilar formada por paróquias, dioceses, nunciaturas, embaixadas, cooperação social e o terceiro setor em geral, as pessoas com dificuldades ou deficiências poderão viajar e ser acolhidas. De fato, um aplicativo, simples e gratuito, tornará possível a hospitalidade em lugares prontos para oferecer um itinerário humano e espiritual.



Precisamente sobre o tema da espiritualidade, objetivo final da experiência na Basílica, que pretende ser um encontro e um conhecimento, é proposta a oportunidade de reservar visitas exclusivas - táteis para os deficientes visuais e facilitadas para os deficientes - aproveitando os guias credenciados pela Fábrica de São Pedro e os itinerários novos e inovadores, também por meio do uso da inteligência artificial. A tudo isso se acrescenta a possibilidade de vivenciar diálogos pessoais com religiosos e leigos.



Um serviço “harmônico e dinâmico"



Também estão sendo planejadas experiências de realidade virtual e aumentada que mostram uma prévia do templo por excelência do cristianismo, permitindo que as pessoas descubram e admirem detalhes que não são totalmente conhecidos: como os relacionados ao baldacchino restaurado de Bernini. Esse projeto também é, acima de tudo, voltado para crianças e adolescentes, levando ao envolvimento de escolas durante todo o Ano Santo. Um serviço “harmonioso e dinâmico”, acrescentou Gambetti, mas também funcional e sinérgico com as necessidades da Basílica do Vaticano, que dessa forma “vai até a cidade, criando um encontro com a beleza”.