João Paulo II, encontros universitários para ajudar os mais jovens a conhecê-lo

Dedicados ao pontífice polonês os encontros são organizados pela Fundação do Vaticano e pela Universidade Pontifícia de Cracóvia, dedicada ao Papa Wojtyla, pela Igreja e Hospedaria de Santo Estanislau de Roma, sob o patrocínio do Dicastério para Cultura e Educação

Pe. Paweł Rytel-Andrianik - Vatican News

As Jornadas de São João Paulo II são inspiradas nas jornadas de mesmo nome, realizadas anualmente há quase duas décadas em Cracóvia, com conferências acadêmicas dedicadas ao magistério do Papa Wojtyla. Em Roma, a primeira edição das Jornadas dedicadas ao Pontífice polonês está sendo realizada de 26 a 29 de novembro, tendo como anfitriãs três universidades papais: a Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino Angelicum, a Pontifícia Universidade da Santa Cruz e a Pontifícia Universidade Gregoriana. O tema da edição deste ano é “Fé e Razão no Pensamento de São João Paulo II”.

O legado de São João Paulo II

“O Angelicum tem o prazer de acolher a conferência sobre fé e razão à luz do pensamento de São João Paulo II”, disse a Irmã Mary Angela Woelkers, do Escritório de Relações Públicas de São Tomás de Aquino, enfatizando também a alegria de poder sediar uma série de eventos no mesmo salão da universidade onde Karol Wojtyla defendeu sua tese de doutorado. “Estes Dias de São João Paulo II”, acrescentou, ‘são mais uma oportunidade de pensar junto com ele, continuando a aprofundar nossa compreensão de seu legado e aplicá-lo aos nossos tempos’.

Karol Wojtyla e os mais jovens

Padre Paweł Ptasznik, presidente da Fundação João Paulo II no Vaticano, destacou que os Dias são dirigidos especialmente aos jovens de hoje, que “não tiveram a oportunidade de ter uma experiência pessoal de sua pessoa e de seu modo de falar. Eles não conhecem todas as emoções que sentimos quando ele estava entre nós”. No entanto, continuou ele, podemos “transmitir conhecimento a eles, despertar seu interesse, sugerir fontes às quais eles possam recorrer para aprender mais sobre a pessoa de João Paulo II e seu trabalho”.

Uma rica programação

Observando o cronograma das conferências, a primeira, no dia 26 de novembro, intitulada “Fé e razão à luz do pensamento de João Paulo II”, foi realizada na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino e conduzida em inglês. No dia de hoje, 27 de novembro, na Santa Cruz, será realizada uma segunda conferência, desta vez em italiano, intitulada “João Paulo II e Galileu: a Pontifícia Comissão para o Estudo da Questão Copernicana e o Diálogo entre Ciência e Fé”. Ainda na noite de hoje, na Igreja de Santo Estanislau, haverá um debate sobre o tema da fé e da razão, intitulado “A cultura como bem comum de cada povo, expressão de dignidade, liberdade e criatividade”. A terceira conferência, programada para 28 de novembro, será organizada pelo Gregorian e terá como tema principal “Fé, razão, cultura, ideologias”. Um quarto de século desde a encíclica Fides et ratio”.

A Jornada encerra-se com a celebração da Missa no túmulo de São João Paulo II, na Basílica de São Pedro, com uma cerimônia final de premiação em São Tomás de Aquino.

Os palestrantes que falarão incluem, entre outros, Richard Swinburne, professor da Universidade de Oxford, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, vencedora do Prêmio Ratzinger de 2021, Hanna Suchocka, ex-primeira-ministra da Polônia e ex-embaixadora polonesa na Santa Sé, Padre Federico Lombardi, por muitos anos diretor da Sala de Imprensa e da Rádio Vaticano, e Jacek Wojtysiak, professor da Universidade Católica João Paulo II de Lublin. “O ensinamento do Papa polonês”, concluiu o sacerdote Paweł Ptasznik, ‘merece não apenas ser redescoberto, mas também ser mais desenvolvido no mundo contemporâneo’.