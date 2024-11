As Igrejas da Europa: fortalecer estratégias e redes contra abusos

Começou nesta quarta-feira, até 15 de novembro, o encontro promovido pela Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores para fortalecer a Rede Europeia implementada após a conferência de 2021 em Varsóvia. Cerca de cem participantes de 25 países estão presentes. Cardeal O'Malley: “Devemos mostrar uma forte liderança para tomar as medidas necessárias para evitar qualquer abuso”.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Duas semanas após a publicação do primeiro Relatório Anual sobre Abusos e três anos após a Conferência sobre Proteção em Varsóvia, uma centena de bispos, padres, freiras e religiosos, leigos e leigas, alguns até vítimas e sobreviventes, de 25 países europeus se reúnem em Roma, a partir desta quarta-feira, 13 de novembro, até sexta-feira, 15, para uma Conferência Internacional sobre Proteção na Igreja na Europa. O evento é promovido pela Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores e está sendo realizado na sede do órgão, o Palazzo Maffei Marescotti.

A Conferência de Varsóvia 2021

Este é o segundo evento desse tipo após a conferência para a Europa Oriental organizada em conjunto com os bispos poloneses em setembro de 2021 em Varsóvia, que contou com a participação de representantes de episcopados e ordens religiosas e profissionais leigos (incluindo psicoterapeutas) de 17 países. Os objetivos perseguidos na época, em três dias de testemunhos, confrontos e reflexões presididos pelo cardeal Sean O'Malley, presidente da Tutela Minorum, e pelo então presidente da Conferência Episcopal Polonesa, Stanisław Gądecki, eram consolidar a prevenção, a denúncia e a implementação de procedimentos, examinar as respostas à crise de abuso por diferentes Igrejas e também criar um vínculo internacional. Assim, nasceu a Rede ECO, reunindo delegados e profissionais de proteção de igrejas específicas do Atlântico aos Urais. Nos últimos anos, explica a coordenadora Ewa Kusz, membro da Comissão, houve várias reuniões e compartilhamento de experiências por meio de webinars.

Alguns dos participantes da Conferência no Palazzo Maffei Marescotti

Ampla participação de todo o continente

O evento de três dias que está sendo realizado no Vaticano tem, na verdade, o objetivo de fortalecer a Rede Europeia para compartilhar as melhores práticas na missão de proteger as crianças e os vulneráveis. O mapa dos países de origem dos diferentes participantes mostra claramente o desejo de expansão: Albânia, Áustria, Belarus, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Croácia, República Tcheca, Reino Unido, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Ucrânia (da Igreja greco-católica e da Igreja romano-católica). A conferência também conta com a presença de funcionários do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, representantes da União Internacional de Superiores Gerais (UISG), da União das Conferências Europeias de Superiores Maiores (UCESM) e da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE).

O'Malley: crianças no centro de nossa fé

A sessão foi aberta manhã desta quarta-feira com uma mensagem do Papa Francisco e uma mensagem de vídeo enviada de Boston pelo cardeal O'Malley, que imediatamente enfatizou que “nossa missão de serviço é fortalecida pela presença e participação das vítimas e sobreviventes, obrigado por suas contribuições para ajudar a orientar nossas conversas e deliberações”. Olhando para a Europa, depositária de um patrimônio de culturas, idiomas, etnias e religiões, o cardeal expressou a esperança de que essas mesmas diversidades “possam contribuir com nossos esforços para reparar os danos causados às crianças, agora adultos, por causa de abusos na Igreja Católica e para criar uma cultura na qual as crianças e suas famílias possam aprender e abraçar o amor de Cristo com a certeza de que serão protegidas de abusos”. “As crianças estão no centro de nossa fé; devemos dar-lhes voz e ouvi-las. Também devemos ouvir e responder àqueles que foram prejudicados, sempre liderando com cuidado e compaixão”, acrescentou O'Malley. “Devemos seguir o devido processo na investigação de alegações e devemos mostrar uma forte liderança ao tomar as medidas necessárias para evitar qualquer abuso, tanto quanto possível.”

A sessão de abertura da Conferência sobre a Proteção das Igrejas da Europa

Ali Herrera: tecendo redes do Bem

A mensagem de vídeo do cardeal foi seguida pelo discurso “programático” do secretário, dom Luis Manuel Alí Herrera, que pediu “ações concretas e mudanças efetivas”, porque, disse ele, “ninguém precisa de palavras bonitas que depois ficam em folhas imóveis: elas não servem para as vítimas e sobreviventes” e “nem mesmo para aqueles que estão empenhados em proteger menores e vulneráveis ou em acolher aqueles que foram feridos, pois a própria credibilidade de suas intenções e ações é prejudicada”. Dom Alí Herrera lembrou que, no momento da inscrição, foi solicitado a cada participante que expressasse suas expectativas em relação à conferência; três temas principais emergiram das respostas: “Compartilhar experiências, aprender, tecer redes”. Esses serão, portanto, os objetivos do encontro, garantiu o secretário da Comissão, acrescentando a eles “um tema transversal que é antitético ao abuso: tecer redes para o bem”. No abuso”, disse ele, “a rede é esticada e tecida para causar danos, um crime. Aqui, esticaremos e teceremos redes fortes e compartilhadas com o objetivo de nos fortalecermos para combatê-lo e com o objetivo de que isso nunca mais aconteça”.

Experiências de dioceses e associações

Entre os vários discursos programados na Conferência estão os do arcebispo John J. Kennedy, secretário da seção disciplinar do Dicastério para a Doutrina da Fé, Maud de Boer-Buquicchio, presidente da equipe que redigiu o Relatório Anual da Comissão, e Patricia Espinosa, coordenadora de Memorare, a iniciativa que visa implementar no Sul Global centros de informação e assistência, treinamento em nível local e uma rede de profissionais em tutela. Os projetos de Memorare serão apresentados nas sessões plenárias, juntamente com outras iniciativas de dioceses e associações. Por exemplo, o Proyecto Repara da Arquidiocese de Madri para o cuidado e a prevenção das vítimas, o trabalho da Associação para os Direitos da Criança na Hungria, o estudo do Centro Juvenil João Paulo II ou a experiência de proteção da Igreja na Alemanha ou na Bélgica sobre a cura das vítimas.

A apresentação do Relatório Anual na Sala de Imprensa do Vaticano

“Espaço Seguro"

Considerando o fato de que os participantes estarão envolvidos em uma discussão de três dias sobre tópicos que não são fáceis, foi criado um “Espaço Seguro” para gerenciar possíveis situações desconfortáveis, com estratégias de autocuidado e assistência especializada.