Hebdomada Papae, o noticiário em latim do Vatican News

No boletim de hoje: o Papa pede que rezemos por Valência e pela população da Espanha que sofre com as inundações; Francisco: o Jubileu é uma oportunidade para refletir sobre a esperança; o Papa aos bispos franceses: a reabertura de Notre-Dame é um sinal profético

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die nono mensis Novémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

Pro Valéntia et Hispánia ut orétur póstulat Póntifex, quae propter eluviónes multum patiúntur.

Francíscus Iubilǽum prae se fert quod cópiam dat ut de spe cogitétur.

Francogállicis epíscopis dicit Póntifex: quod Nostrae Dóminae templum íterum páteat signum sit prophéticum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Amadéus Lomonaco.

Clique para ouvir o boletim em latim

NOTÍTIA 1

Francíscus Papa Audiéntiam Generálem íncohans, in Petriáno Foro, orávit pro Valéntiae géntibus necnon aliórum Hispániae locórum, eluviónibus adflíctis. Refert Eugénius Murrali:

Coram simulácro "Virgen de los Desamparados", ut Hispánica loquéla aiunt, méditans sistit Póntifex, quae Valéntiae, Hispánicae urbis, est caeléstis Patróna, máximis ímbribus vastátae, quos Danam appéllant. Post precatiónes pro Hispánicis géntibus, íterum cohortátur Póntifex ad pacem conciliándam: “Ne obliviscámur fere absúmptam Ucraínam, quae multum pátitur”. “Ne obliviscámur Gazam et Ísrael”. “Ne obliviscámur Myanmár”, addit Papa Francíscus. Ex catechési, de Spíritu Sancto sériem prodúcens, effátum Latínum mémorat Póntifex “mali, mala, male pétimus”. Idem eláte ásserit: oráre “cotídie díscere” debémus. Ante ómnia, éxplicat Póntifex, “nostra cómmoda requírimus et prorsus oblivíscimur Dei regnum quǽrere”.

NOTÍTIA 2

In libro quodam, Annum Sanctum prospéctans, Francíscus Papa spem effert quae “est donum et cuiúslibet christiáni offícium”. Refert Márius Galgano.

Anni bismillésimi vicésimi quinti Iubilǽum felícem praebet facultátem de hac praecípua ac decretória christiána virtúte meditándi. Témpora potíssimum quae nunc experímur, cum tértium bellum mundánum per frágmina nostros ob óculos géritur, effícere possunt ut ádmodum demíssum ánimum ac dissimulátam impudéntiam induámus. Haec est Francísci Papae mens, quam in libri praefatióne osténdit, cuius títulus est Itálicus “La speranza è una luce nella notte”, in quo Pontíficis cogitatiónes colligúntur, et is a LEV (id est Librária Editória Vaticána) est éditus de “húmili virtúte” pro Anno Sancto. “Speráre – scribit Póntifex – est áliquid exspectáre quod iam est nobis datum, scílicet in aetérno infinitóque Dei amóre salus”. “Nos exerceámus – légitur in postréma praefatióne – ut spem agnoscámus; stupébimus reputántes quantum bonum adsit in mundo”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Per quemdam núntium, quem subsignávit Petrus Cardinális Parolin, Secretárius Status, eúmque ad Sessiónem plenáriam Conferéntiae Episcopális Francogálliae missum, Póntifex scribit Francogálliae Ecclésiam ad perspícuum idque prophéticum signum vocári agnoscéndum, quod peculiárem in modum ei demónstrat Dóminus: id significátur cum íterum ad cultum agéndum aperiátur Parisiénse Dóminae Nostrae templum.

Die quinto praetérito Iovis académicam communitátem Pontifíciae studiórum Universitátis Gregoriánae convénit Póntifex, occasiónem nactus quam prǽbuit “Dies Académicus”. Primum conflagránti terrárum orbi rursus danda est spes, effátus est Póntifex.

Satis dictum est, próxima hebdómada dénuo adérimus.