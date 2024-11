Governador do Espírito Santo Renato Casagrande fala de seu encontro com o Papa Francisco

Falando do encontro com o Santo Padre o governador destacou que foi um “encontro maravilhoso, um momento de muita alegria, porque o Papa é uma figura que nos inspira muita confiança muita credibilidade. Presente também no encontro com o Santo Padre a esposa do governador, Maria Virginia Casagrande.

No encontro, de aproximadamente 30 minutos, Casagrande presenteou o Pontífice com uma imagem de São José de Anchieta, que foi canonizado pelo próprio Francisco. A obra foi criada pelo artista plástico capixaba Ivan Coelho. A imagem foi feita de madeira com detalhes em aço, simbolizando as riquezas do Estado.

O governador capixaba ofereceu ainda alguns símbolos do Espírito Santo, como a Festa da Penha, o Convento da Penha, o Palácio Anchieta e o Santuário de José de Anchieta, localizado no litoral sul do Estado.

Francisco recebeu também a Bandeira do Espírito Santo, cujo lema "Trabalha e Confia" foi inspirado no pensamento de Santo Inácio de Loyola. O Santo Padre abençoou a bandeira, que agora ficará exposta no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta.

Falando durante uma entrevista à Rádio Vaticano, o governador destacou que o Papa é uma figura que inspira muita confiança, muita credibilidade.

“Dirige a nossa igreja com as dificuldades naturais de quem exerce um papel como ele, mas com muita, com muita vontade de fazer com que a Igreja Católica se comunique muito bem com a populção do mundo todo. Tanto é que ele milita em diversos locais viaja mesmo com a dificuldade de físicas que ele tem hoje, mas ele não para. Par nós, termos nos encontrado com ele foi um momento muito emocionante, a gente ficou muito muito feliz desse encontro”.

O governador destacou ainda: “trouxemos a palavra de dom Dario que é o nosso bispo metropolitano, trouxemos a palavra de dom Anderson nosso bispo auxiliar; a palavra da Igreja do Estado do Espírito Santo, mas na verdade como governador, ou como autoridade civil eu trouxe aqui a palavra da população capixaba”.

“Fizemos um convite – continuou o governador - para que o Papa vá à festa da Penha, a terceira festa Mariana do Brasil: primeiro Aparecida, a segunda Círio de Nazaré e a terceira a festa da Penha no Estado do Espírito Santo. A gente reúne lá uma multidão de pessoas durante a festa da Penha. Também trouxemos uma lembrança para ele, uma imagem do Santo Anchieta que ele canonizou. Anchieta viveu uma parte da sua vida no Espírito Santo e morreu no Espírito Santo. Lá nós temos o Santuário de Anchieta na cidade de Anchieta; nós temos o Palácio Anchieta, que era o colégio Jesuíta, que Anchieta frequentava. Então, nós temos muitos símbolos dos Jesuítas no Espírito Santo, por isso trouxemos uma imagem do Santo Anchieta para ele, porque a gente sabe que ele gosta muito gosta muito da vida do Santo Anchieta”.

"E também - disse ainda o governador -, naturalmente tivemos a oportunidade de falar do Convento da Penha que é outro símbolo religioso importante para nós. A oportunidade de falar de temas que são relevantes para o Papa, para nós, para a população mundial, por exemplo as questões relacionadas às mudanças climáticas. O Papa é muito envolvido. A Encíclica que ele publicou, Laudato sì, trata desse tema ambiental e faz um resgate histórico da posição da Igreja perante o tema da sustentabilidade. Então, tratamos desse tema porque eu sou o presidente do Consórcio dos governadores pelo clima do Brasil e temos muitas iniciativas também no estado. Portanto, foi uma conversa muito muito boa, muito amistosa, produtiva, e para nós com um sentido espiritual muito forte".

Falando de como ele viu o Papa destacou que o viu muito bem, muito ativo, muito atento as coisas, atencioso, espirituoso como sempre, né? E brincamos como sempre sobre futebol, né? E ele perguntou quem que era quem é melhor Pelé ou Maradona. Mas a minha equipe sugeriu que a gente guardasse a resposta para nesse momento audiência com o Papa para ter um segredo que tenha que ser preservado.

Outro momento especial, o Papa abençoou uma bandeira do Espírito Santo: "sim a bandeira do Espírito Santo, disse o governador, uma benção para o nosso Estado. A força Espiritual do Papa Francisco também de forma simbólica, sobre uma bandeira que carrega uma frase de Santo Inácio de Loyola, que é “trabalha e confia”. Trabalha como se tudo dependesse de ti, e confia porque tudo depende de Deus. E as cores da bandeira do Espírito Santo são as cores do manto de Nossa Senhora da Penha: azul e rosa e branco, então são as cores da bandeira de Nossa Senhora da Penha e a expressão da Bandeira trabalha e confia uma fala, uma frase de Santo Inácio de Loyola. Portanto, a benção do Papa sobre uma bandeira que tem uma mensagem de Santo Inácio de Loyola, que tem as cores do manto de Nossa Senhora, reforça muito a nossa fé de que com o trabalho sério, com capacidade de diálogo, com muita força a gente vai conseguir colocar o estado cada vez numa posição melhor".

Ouça na íntegra a conversa de Silvonei José com o governador Renato Casagrande que fala também da sua viagem ao Azerbaijão, para um encontro sobre a mudança climática:

