Gallagher encontra detentos que são estudantes de Teologia da Universidade de Lublin

Na Polônia, o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, o arcebispo Paul Richard Gallagher, conversou com os presos que frequentam a Faculdade de “Teologia da Família”, especializada no cuidado de pessoas com deficiência.

Vatican News

Durante a visita à Polônia, na Universidade Católica João Paulo II em Lublin (KUL), o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, o arcebispo dom Paul Richard Gallagher, visitou o Centro de Detenção em Lublin e conversou com os detentos que estudam na KUL (Faculdade de Teologia da Família especializada no cuidado de pessoas com deficiência). Ele afirmou: “nós, cristãos, acreditamos que Deus sempre olha para o homem com um olhar benevolente, vê o bem nele. Aqui, paradoxalmente, por meio da educação e da formação da fé, vocês terão uma grande oportunidade”.



Papa Francisco, primeiro a receber a medalha Pomba Branca



A coronel Anna Ausz, diretora do Centro de Detenção, que supervisiona os estudos, juntamente com o Pe. Gregory Drausl, capelão da prisão, entregou a Medalha Pomba Branca ao Papa Francisco. O Papa é o primeiro a receber essa medalha Pomba Branca em reconhecimento ao seu cuidado com os prisioneiros.



O simbolismo da medalha faz referência à pomba bíblica liberada da Arca por Noé, que, carregando um ramo de oliveira, anunciava o fim do castigo do Dilúvio. As atividades da equipe do Centro de Detenção, envolvendo a Igreja e a Universidade Católica de Lublin, levam ao amadurecimento de uma vida boa, uma vez livres.



Os prisioneiros escrevem ao Papa



Os detentos entregaram ao arcebispo Gallagher uma carta para o Papa. Ela foi assinada por várias dezenas de presidiários e catequistas do Caminho Neocatecumenal, que vêm evangelizando no Centro de Detenção de Lublin desde maio do ano passado, já liderando quatro comunidades. A maioria dos estudantes que participaram da reunião segue a formação espiritual do Caminho Neocatecumenal. “Sentimos que a Igreja cuida de nós, por meio da evangelização e da possibilidade de educação. Vemos que não estamos apagados, que temos um bom futuro pela frente”, disse o líder da primeira comunidade, entregando uma carta ricamente decorada, com fotografias de afrescos e da liturgia.



O Centro de Estudos da KUL



O arcebispo Gallagher visitou as salas onde as aulas são ministradas. Um grupo tinha acabado de assistir a uma palestra sobre cooperação com organizações não governamentais e outro estava começando uma palestra sobre ética. Em seguida, Mirosław Kalinowski, reitor da Universidade Católica de Lublin, acompanhou o prelado até a sala comum central do Centro de Detenção, onde também acontecem as celebrações relacionadas à universidade, como a recente inauguração do ano acadêmico. Ao lado da sala comum, há também uma capela com grandes afrescos, pintados pelos detentos e por um discípulo de Kiko, retratando Cristo com os Apóstolos e “As Mulheres no Túmulo Vazio”.

Desde 2013, várias dezenas de presidiários concluíram seus estudos na KUL, e mais de 80% dos formandos, após saírem da prisão, não voltaram ao crime.