Gallagher nos Camarões para os dez anos da assinatura do Acordo-Quadro

Dom Paul Richard Gallagher, Secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais,

O Secretário vaticano para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais estará em Yaoundé de hoje, quinta-feira, até segunda-feira, 18 de novembro. Estão agendados encontros com o presidente e líderes políticos e bispos locais. Na Université Catholique d'Afrique Centrale o arcebispo receberá um doutorado honoris causa.

Teve início nesta quinta-feria, (14/11) a viagem de dom Paul Richard Gallagher, Secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, aos Camarões por ocasião do décimo aniversário da assinatura do Acordo-Quadro com o país africano.

De acordo com o programa, divulgado através de uma publicação no X na conta da Secretaria de Estado @TerzaLoggia, Gallagher irá se encontrar amanhã com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Lejeune Mbella Mbella; depois uma visita de cortesia ao primeiro-Ministro, Joseph Dion Ngute. No mesmo dia o arcebispo se encontrará com os bispos camaroneses.

No sábado, 16 de novembro, dom Gallagher celebrará a liturgia eucarística na Basílica Menor de Marie Reine des Apötres de Mvolye, na capital Yaoundé. Na segunda-feira, dia 18, o Secretário vaticano para as Relações com os Estados será recebido em audiência pelo presidente da República, Paul Blya. O ato final é a conferência na Université Catholique d'Afrique Centrale de Yaoundé: nessa ocasião, Gallagher receberá o doutorado honoris causa.