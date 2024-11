A Fabbrica di San Pietro investe nos jovens

As primeiras "sanpietrine" (Fabbrica di San Pietro)

A terceira edição da Escola de Artes e Ofícios terá início na segunda-feira, 4 de novembro, para 20 alunos, jovens aspirantes a pedreiros, marmoristas, estucadores, decoradores, mosaicistas e carpinteiros. Pela primeira vez, a Fabbrica também opta por admitir duas mulheres no quadro de funcionários da manutenção Sanpietrini da basílica vaticana.

Restituir vitalidade e dignidade à tradição artesanal, que deixou como legado um precioso patrimônio artístico a ser preservado e ser entregue intacto às gerações futuras. A Escola de Artes e Ofícios da Fabbrica di San Pietro no Vaticano com a Fundação Fratelli tutti, persegue assim a sua missão e inaugura a terceira edição.

Na descoberta da Fábrica

Segunda-feira, 4 de novembro, será o começo oficial para os 20 alunos - jovens aspirantes a entalhadores, marmoristas, pedreiros, estucadores, decoradores, mosaicistas e carpinteiros, com um percurso de estudos artísticos, - que superaram o processo de seleção dos meses anteriores. Treze meninas e 7 meninos entre 18 e 25 anos, provenientes de diversas regiões da Itália, mas também de Malta e dos Estados Unidos, serão recebidos, juntamente com os professores, na Sala Capitular da Sacristia Vaticano.

Às saudações do cardeal Mauro Gambetti, presidente da Fabbrica di San Pietro e do diretor da Escola, padre Francesco Occhetta S.I., secretário geral da Fundação, seguir-se-ão od discursos de Emilia Rio, diretora operacional da Fabbrica e Assunta Di Sante , dresponsável científica da Escola.

Depois de conhecer os locais e as salas de aula, os jovens serão guiados à descoberta da Basílica de São Pedro por Pietro Zander, responsável pela Seção Necrópoles e Patrimônio Artístico da Fabbrica.

As aulas nas edições precedentes da Escola

Alojamento gratuito para estudantes

A oferta formativa para o novo semestre, que terminará na última semana de abril de 2025, inclui ciclos de palestras, seminários, visitas guiadas, visitas de estudo e, sobretudo, atividades laboratoriais nas oficinas da Fabbrica di San Pietro.

São quatro os cursos, para entalhadores e marmoristas; artistas de mosaico; pedreiros, estucadores e decoradores; carpinteiros. Os percursos de formação têm como objetivo o crescimento profissional e humano dos jovens artesãos e o desenvolvimento de competências manuais, com a aprendizagem histórico-artística, conhecimento dos materiais utilizados e aquisição de competências técnicas e tecnológicas. A Escola, de fato, tem uma abordagem integral que abrange todas as dimensões da pessoa. Os estudantes partilharão também os alojamentos disponibilizados gratuitamente durante toda a duração dos cursos, com vista a promover também a dimensão comunitária e relacional.

Momento do apredinzado

Pela primeira vez duas mulheres sanpietrinas

Por meio da Escola, a Fabbrica opta por investir na formação de novas gerações de artesãos, colocando à disposição a própria bagaem de experiências e a própria tradição artesanal.

Pela primeira vez optou também por contratar duas mulheres para o quadro de pessoal de manutenção Sanpietrini da Basílica Vaticana. Trata-se de Lisa (26 anos, da Província de Pádua) e Mariana (21 anos, da Reggio Calabria), ambas com estudos artísticos, que frequentaram a Escola de Artes e Ofícios. Juntamente com elas, no verão passado, Stefano, outro ex-aluno da Escola, foi admitido ao corpo de trabalhadores da manutenção Sanpietrini.

A presença das mulheres não é novidade na longa e antiga experiência de trabalho e arte da Fabbrica, mas em nenhum caso até agora as trabalhadoras ingressaram de forma permanente. No passado, a partir de 1500, as viúvas e os órfãs eram empregadas como trabalhadoras, apenas por trabalho realizado ou para colaborações esporádicas.