Diocese de Roma, Tarantelli Baccari novo vice-gerente

Vatican News

O pe. Renato Tarantelli Baccari foi nomeado, nesta quinta-feira (21/11), pelo Papa Francisco novo vice-gerente da Diocese de Roma. Até agora coordenador da esfera jurídica e administrativa dessa Diocese, o Papa também o nomeou bispo auxiliar. Ele assume a função desempenhada até agora pelo futuro cardeal dom Baldo Reina, nomeado pelo Pontífice novo vigário geral da Diocese de Roma, durante o anúncio, em 6 de outubro, do próximo Consistório.

Nascido em 25 de abril de 1976, em Roma, Tarantelli Baccari formou-se em Direito e fez o mestrado em Direito Canônico. Foi ordenado sacerdote em 22 de abril de 2018 para a Diocese de Roma. É vigário episcopal jurídico-administrativo e coordenador da esfera jurídica e da administração de bens e recursos do Vicariato de Roma, reitor da Igreja de Santa Maria del Terzo Millennio alle Tre Fontane, primeiro das Arquiconfrarias do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora do Carmo, de Nossa Senhora do Bom Conselho e dos Peregrinos.