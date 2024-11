Pesca, Czerny: proteger o setor contra o desenvolvimento predatório

O Dia Mundial da Pesca destaca a importância de resgatar o equilíbrio entre o trabalho humano e a natureza, como ressaltado pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Em sua mensagem, Czerny enfatiza a relevância da "irmã água" e o papel fundamental dos pescadores, alertando que um modelo econômico agressivo tem prejudicado esse trabalho e afetado milhões de vidas em todo o mundo.

Thulio Fonseca – Vatican News

"Restabelecer um justo equilíbrio entre as pessoas, o trabalho e o ambiente é um desafio urgente," afirma o cardeal Michael Czerny em sua mensagem para o Dia Mundial da Pesca, que será comemorado em 21 de novembro. Czerny convida governos, organizações internacionais e instituições católicas a se unirem para mitigar os impactos da sobrepesca e da degradação ambiental. "É preciso um desenvolvimento tecnológico que respeite a dignidade do trabalho e o equilíbrio ecológico," reitera, pedindo o distanciamento de interesses econômicos predatórios e o apoio a comunidades e organizações de pescadores. Segundo o cardeal, esses trabalhadores guardam uma "vocação para o cuidado do mar" que merece ser valorizada e promovida.



Por uma economia mais inclusiva e equitativa



O cardeal observa que as mudanças impulsionadas por uma economia globalizada e predatória afetam diretamente a pesca, reduzindo a capacidade de sustento das comunidades pesqueiras. Citando o Papa Francisco, ele reforça que os cristãos devem se opor à "globalização da indiferença" e cultivar a "cultura do encontro". Essa transformação, prossegue, está profundamente alinhada à missão da Igreja de promover a fraternidade e a solidariedade. "A Igreja acompanha e apoia todos os pescadores do mundo, especialmente aqueles impactados pela exploração e pelas mudanças ambientais."



Oração pela justiça e sustentabilidade



Além das ações concretas, Czerny lembra a importância do poder da oração na busca pela justiça e sustentabilidade para o setor. Inspirado pelas palavras do Papa Francisco, ele convida a comunidade a rezar para que os "economicamente poderosos" rejeitem a "falsa segurança do dinheiro" e abracem uma visão de compartilhamento e responsabilidade coletiva. "Todos os bens derivam da Criação e possuem um destino universal," recorda o cardeal, confiando as preocupações dos pescadores à intercessão de Maria, Stella Maris.