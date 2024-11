Bispo chinês, dom Zhan Silu, conta sua experiência no Sínodo

Em uma entrevista em vídeo com os responsáveis pela comunicação da sua diocese de Funing/Mindong, relançada pela agência Fides, o prelado reflete sobre a assembleia de outubro e fala da alegria de poder compartilhar a celebração da Missa com o Papa Francisco

Vatican News

“O Papa providenciou para que nós dois bispos fôssemos à sua capela particular para concelebrar. Na metade da Missa, ele me pediu para ler o Evangelho do dia em chinês”. Essa talvez seja a lembrança mais bonita e importante que Vincenzo Zhan Silu, bispo de Funing/Mindong, trouxe consigo de sua longa estada em Roma em outubro. O bispo Zhan Silu e o outro bispo chinês Joseph Yang Yongqiang (chefe da diocese de Hangzhou) participaram, por nomeação papal, da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, dedicada ao tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”. Após seu retorno a Mindong, os responsáveis pela comunicação da diocese fizeram uma entrevista em vídeo na qual o bispo Zhan Silu fez um breve relato de suas semanas em Roma, pontuadas por vários encontros com o Papa Francisco e alguns cardeais.

O Papa foi muito gentil quando nos recebeu e nos encontrou”, disse o Bispo Vincenzo Zhan Silu: “Ele pegou minhas mãos. Eu também tomei as duas mãos do Papa nas minhas. Eu lhe disse: “Santo Padre, obrigado por me nomear como membro do XVI Sínodo dos Bispos. Durante o Sínodo, o senhor me recebeu muitas vezes. Dessa forma, os sacerdotes, as irmãs e os leigos da minha diocese são muito encorajados”. Em seguida, o Papa também disse, com grande afeto: “Cumprimentem seus paroquianos em meu nome: eu os amo”.

Bispo Zhan Silu, obrigado por dedicar seu tempo para nos conceder esta entrevista. Nós, como membros da Diocese de Mindong, acompanhamos de perto sua participação no Sínodo dos Bispos no Vaticano. Poderia nos contar um breve relato sobre a Assembleia do Sínodo?

Antes de tudo, devemos agradecer a Deus pela graça concedida à nossa diocese. Também gostaria de agradecer ao Santo Padre por ter me nomeado para participar deste XVI Sínodo Mundial dos Bispos. O bispo Yang e eu fomos para Roma no dia 1º de outubro e, em 2 de outubro, nós dois bispos participamos da missa de abertura presidida pelo Santo Padre na Praça de São Pedro. Depois, até a missa de encerramento em 27 de outubro, nós, os dois bispos chineses, participamos de todas as agendas do Sínodo e foi muito gratificante. O tema do Sínodo foi a construção de uma Igreja sinodal. O Sínodo assumiu duas formas: uma foram os discursos na assembleia e a outra foi a participação nas mesas redondas (dos diferentes grupos linguísticos, ndr.). Nós dois bispos fizemos discursos na assembleia. Também participamos das mesas-redondas diárias. Meu discurso foi antecipado e relatado no L'Osservatore Romano, e uma proposta minha foi adotada pela Assembleia Geral como material para o documento (o documento final do Sínodo, ndr.).

Nas redes sociais, vimos muitas fotos do Papa Francisco com o senhor. Poderia nos falar sobre alguns dos momentos importantes do encontro capturados em suas fotos durante o Sínodo?

De fato, durante o Sínodo, tivemos muitas oportunidades de entrar em contato próximo com o Papa. A primeira vez, em 2 de outubro, o dia de abertura do Sínodo, o Bispo Yang e eu, em nome da Igreja da China, demos ao Papa uma estátua de Nossa Senhora de Sheshan. O Papa ficou muito satisfeito. Em seguida, demos o segundo presente ao Papa, uma caligrafia (rolo de tecido com caracteres chineses escritos à mão, ndr) escrita por mim, onde escrevi: “Conquistar a confiança com confiança”. É, acima de tudo, um elogio à pessoa do Papa, ao seu comportamento, à sua virtude. A palavra “confiança” implica boa fé e humildade, para conquistar essa confiança e o amor das pessoas do mundo. Quando nós dois bispos apresentamos essa faixa caligráfica ao Papa, e um sacerdote traduziu o significado das palavras, o Papa ficou muito satisfeito, depois apontou o dedo para o primeiro caractere e disse: “Esta palavra está mal escrita”. Por um momento, ficamos todos surpresos, mas depois percebemos que se tratava de um humor sutil da parte do idoso Pontífice... Não se atrevia a aceitar a honra desse tipo de elogio. Outra ocasião em que encontrei o Papa me emocionou particularmente. O Papa providenciou para que nós dois bispos fôssemos à sua capela particular para concelebrar. Na metade da missa, ele me pediu para ler o Evangelho do dia em chinês. Em seguida, o Santo Padre nos disse: 'Venham comigo para o meu escritório. Vocês podem levar o que quiserem”. Vimos tantas coisas que poderíamos levar, mas é claro que não podemos ser gananciosos e levar tudo... Pensamos especialmente nos sacerdotes, nas irmãs, nas leigas consagradas de nossa diocese. Queríamos ver se poderíamos levar alguns terços como presentes para eles, então escolhi terços. Naquela ocasião, levei muitos terços comigo. E todos os terços foram dados a nós pelo próprio Papa! Em outra ocasião, o Papa nos deu livros. Depois do jantar, ficamos esperando que o Papa saísse da mesa. Quando ele saiu, depois de nos despedirmos, o Papa pegou vários livros. Ele disse: 'Escolhi especialmente a versão chinesa deste livro para vocês. Nossa, fiquei profundamente impressionado. O Papa sabia que não conhecíamos idiomas estrangeiros e escolheu especialmente a versão chinesa do livro para nós. Por isso, ficamos muito gratos!

Também vimos nas redes sociais seus contatos com o Secretário de Estado e outros cardeais. Para eles, quais são as esperanças para o presente e o futuro de nossa diocese em Mindong?

Em primeiro lugar, houve uma interação muito profunda com o Cardeal Pietro Parolin. O Cardeal Secretário de Estado Parolin olha com grande interesse para a nossa diocese de Mindong, como começamos nossa atividade e espera que continuemos a preservar a unidade e a comunhão de todos. Além disso, nosso Prefeito (Pro-Prefeito, ndr.) da Propaganda Fide, Cardeal Luis Antonio Tagle, também tem grande preocupação com nossa diocese de Mindong, e espera e incentiva que nossos fiéis também estejam unidos, que estejam em comunhão, para promover o desenvolvimento. Ele também me presenteou pessoalmente de modo especial, como vocês podem ver esse anel é um presente do Cardeal Tagle, assim como essa cruz peitoral, e o báculo de bispo. Eu também lhe dei um presente, que era uma caligrafia de Wan Fu, e ele ficou muito feliz, todos ficaram muito felizes. [Nota: Wan Fu é literalmente o início da Ave Maria em chinês, Wan Fu Ma Li Ya. Wan Fu também é a abreviação de Dicastério para a Evangelização dos Povos. Wan Ming Fu Yin Zhuan Bo Bu]. Também conversamos com o Cardeal Lazarus You, do Dicastério para o Clero. Ele também foi particularmente caloroso conosco, bispos chineses. Todos desejam que a Igreja na China esteja bem, especialmente no caso de nossa diocese em Mindong, e ele também sabe disso, e espera muito que sob minha liderança possamos fazer um bom trabalho, com os esforços conjuntos dos sacerdotes, e que possamos tornar nossa Igreja melhor. Portanto, também sinto que essa é uma daquelas oportunidades que - espero - nossa diocese levará a sério. Sinto que, com essa oportunidade, espero também que a nossa diocese, os nossos fiéis, os nossos sacerdotes tenham no coração as expectativas da Igreja, incluindo o Papa e esses cardeais, e espero que todos nós possamos trabalhar juntos para tornar a nossa diocese melhor”.

*Agência Fides