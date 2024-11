Cardeal Scherer participa da Plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação

Em visita à Rádio Vaticano, falando ao programa Em Romaria, dom Odilo falou da sua presença em Roma e da sua participação nos trabalhos da Plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação.

Silvonei José – Vatican News

O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira (21/11), no Vaticano, os participantes da plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação. Durante o seu discurso aos presentes o Santo Padre os exortou a comprometerem-se com modelos educativos que não "sejam meras “fábricas de resultados”, sem um projeto cultural que permita a formação de pessoas capazes de ajudar o mundo a mudar o rumo, erradicando a desigualdade, a pobreza endêmica e a exclusão.

Segundo o Papa, "o mundo não precisa de repetidores sonâmbulos do que já existe; ele precisa de novos coreógrafos, novos intérpretes dos recursos que o ser humano carrega dentro de si, novos poetas sociais".

De fato, não há necessidade de modelos educacionais que sejam meras “fábricas de resultados”, sem um projeto cultural que permita a formação de pessoas capazes de ajudar o mundo a mudar o rumo, erradicando a desigualdade, a pobreza endêmica e a exclusão. De acordo com Francisco, "as escolas, as universidades, os centros culturais devem nos ensinar a desejar, a ter sede, a sonhar, porque, como nos lembra a II Carta de Pedro, «esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça»".

Presente nos trabalhos do Plenária e no encontro com o Papa Francisco, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo e membro do Dicastério.

Em visita à Rádio Vaticano, falando ao programa Em Romaria, dom Odilo falou da sua presença em Roma e da sua participação nos trabalhos da Plenária do Dicastério para a Cultura e a Educação.

Destacando o encontro com o Santo Padre sublinhou que o Papa fez uma bela reflexão sobre as questões que são da competência do Dicastério. Citando as palavras do Papa que se referiu ao binômio cultura e educação e a união dos dois Dicastérios Cultura e Educação, dom Odilo recordou que não foi simplesmente uma questão de racionalização Econômica mas uma visão das possibilidades de diálogo. Citando ainda o Papa, destacou porque o Dicastério, a partir da reforma feita na Cúria reuniu dois Dicastérios anteriores: a Congregação para a Educação Católica e o Pontifício Conselho da Cultura. Constituir agora o único Dicastério - afirmou o cardeal - é porque Educação e Cultura estão profundamente entrelaçados e tanto mais para o modelo de educação que o Papa deseja que a Igreja promova por toda parte, o Pacto Educativo. Uma educação que promova a cultura e que possa também se fazer presente na sociedade, nos diferentes ambientes culturais, com os elementos da cultura cristã. Portanto, a educação e a cultura na visão da Igreja são espaços de evangelização e na ótica, justamente, da missão da Igreja. Dom Odilo também falou dos trabalhos da Assembleia Plenária, sobre o tempo do Advento e do Jubileu do próximo ano que tem início com a abertura da Porta Santa na noite de Natal na Basílica de São Pedro, pelo Papa Francisco.

