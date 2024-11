Cardeal Parolin: problemas globais precisam de diálogo

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, na Pontifícia Universidade Gregoriana para evento sobre Matteo Ricci: demonstrou que não há nenhuma contradição entre ser cristão e autenticamente chinês. Esse grande ensinamento continua a nos inspirar em nossas relações com Pequim.

Salvatore Cernuzio - Vatican News



“Certamente, os grandes problemas globais de hoje só podem ser enfrentados se estivermos unidos, se tivermos uma abordagem comum, caso contrário, há o risco de agravá-los em vez de fornecer soluções”. O cardeal Pietro Parolin analisa as tensões que agitam a Europa, entre a instabilidade política e as divisões internas, e reitera o princípio da unidade que, na forma de “fraternidade humana”, o Papa Francisco vem pregando desde o início do seu pontificado.

O secretário de Estado do Vaticano, na Pontifícia Universidade Gregoriana, participa do evento "Um legado de amizade, diálogo e paz ”, dedicado à imensa figura de Matteo Ricci, o jesuíta que levou o Evangelho ao coração da China. Falando a alguns jornalistas à margem da conferência, Parolin se referiu precisamente à figura do padre Ricci e ao trabalho do missionário como o pano de fundo cultural que favoreceu e continua a favorecer o caminho de contato empreendido pela Santa Sé durante anos com Pequim, concretizado com o Acordo Provisório para as nomeações de bispos, em outubro, prorrogado por um período de quatro anos.



O ensinamento de Matteo Ricci para o diálogo com a China



“Matteo Ricci sempre foi uma figura de referência em todo o processo de diálogo com a China”, disse o cardeal, ”por sua estatura moral, mas sobretudo por seu papel de ponte entre a cultura ocidental e a chinesa e por seu grande esforço para inculturar a fé, demonstrando, com uma fórmula que usamos agora, mas que na essência já estava presente na época, que não há contradição entre ser autenticamente chinês e bom cidadão e ser cristão. Pelo contrário, o Evangelho anima a cultura chinesa a partir de dentro. E assim”, ressaltou Parolin, "esse grande ensinamento de Matteo Ricci continua e agora nós continuamos a nos inspirar".



O diálogo entre EUA e China



O secretário de Estado é lembrado de que a nova administração dos EUA, sob a presidência de Donald Trump, parece não ter a intenção de estabelecer um diálogo com a China, como a Itália e especialmente a Santa Sé estão fazendo. Sobre esse ponto, Parolin esclarece: “tentamos nos inspirar em certos princípios e seguir nosso próprio caminho, é difícil dizer o que os outros devem fazer...”. “Certamente”, reitera o cardeal, “para nós o princípio do diálogo continua sendo o princípio fundamental. Na noite desta quinta-feira (14/11), falamos sobre o trabalho do cardeal Silvestrini em prol da paz e do diálogo, dizendo que, para prevenir e superar conflitos, a única maneira é falar diretamente uns com os outros. Para nós, portanto, não se trata apenas de uma questão de tática, mas de substância”.



O testemunho do cardeal Silvestrini



A referência do cardeal Parolin é à apresentação, na Università Roma Tre, do livro "Cardeal Silvestrini. Diálogo e Paz no espírito de Helsinki” , editado por Carlo Felice Casula e Pietro Sebastiani, publicado pela Livraria Editora Vaticana. Em seu discurso, o secretário de Estado recordou precisamente o trabalho do cardeal, entre as personalidades mais representativas da diplomacia vaticana, falecido em 2019 aos 95 anos, relacionando-o à situação atual de um mundo em meio ao que o Papa chama de “a terceira guerra mundial em pedaços”. “Hoje é preciso esperar contra toda esperança, como fez o cardeal Silvestrini”, disse Parolin, ”o representante da Santa Sé na OSCE me falou das dificuldades de agir dentro da organização porque ela está completamente bloqueada. Não só não é possível falar sobre paz na OSCE, como também não é mais possível falar uns com os outros”.



Fazer algo para recuperar a confiança



O diálogo é e sempre será a proposta da Santa Sé, o único caminho “quando há um mínimo de confiança entre as partes”, disse o cardeal. “Pude ver isso em primeira mão também com a guerra na Ucrânia: não confiamos uns nos outros. Todos nós somos convidados a fazer algo”. Silvestrini, mesmo diante desses cenários de guerra, continuou a ter “grande confiança nas pessoas”: “ele viu aspectos do bem que um olhar superficial não conseguia discernir. Essa é a lição que é necessária até hoje”.



COP29: países contribuam mais



O cardeal Parolin também pediu diálogo no trabalho da COP29, a cúpula climática em andamento em Baku, onde ele mesmo esteve nos últimos dias como representante do Papa e da Santa Sé: “há uma consciência por parte de todos da urgência do problema da mudança climática, mas muito mais lenta para começar a trabalhar concretamente nos remédios”, disse ele à margem da reunião na Roma Tre. “O grande tema dessa conferência será o gerenciamento de um fundo de mitigação para lidar com os danos e perdas causados pelas mudanças climáticas. O fundo já foi estabelecido na conferência anterior em Dubai, mas há uma escassez de doadores. Os países devem ser motivados a contribuir mais”.