Czerny visita Valência para levar proximidade do Papa às vítimas das enchentes

O cardeal Michael Czerny destacou o testemunho dos voluntários como “portadores de vida”. Durante a visita à Valência, na Espanha, ele presidiu uma missa em Paiporta, o epicentro da tragédia da Dana, e se reuniu com párocos e membros da comunidade. O arcebispo Benavent agradeceu o Papa pelo apoio às vítimas.

Sebastián Sansón Ferrari - Vatican News

O cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, esteve em Valência, na Espanha, para uma visita de dois dias. Ele foi levar a proximidade, a oração e a solidariedade do Papa Francisco com as populações afetadas pela tragédia das enchentes. Na sexta-feira (15/11) e no sábado (16/11), o cardeal percorreu as cidades de Alfafar, Benetússer, Catarroja, La Torre, Picanya e Paiporta - sendo essa última o epicentro do desastre, com vítimas ainda presas dentro de casa.

Na Igreja de São Jorge de Paiporta, Czerny presidiu a missa e afirmou: “em meio a tanta dor, encontramos Cristo, acima de tudo naqueles que sofrem”. Ele também enfatizou que os voluntários eram “portadores de vida em resposta à morte”, tornando palpável o amor de Cristo.



O prefeito conheceu em primeira mão a situação nas áreas afetadas pelas inundações, conversou com os párocos das comunidades e com os voluntários das instituições católicas e civis que estão coordenando e realizando múltiplas ações de solidariedade. O cardeal também se reuniu com autoridades locais e forças de segurança.



Já o arcebispo de Valência, dom Enrique Benavent, agradeceu o Papa Francisco pelos gestos de proximidade, que incluíram: um telefonema, menções em duas orações do Angelus e a iniciativa de rezar diante da Virgem dos Desamparados durante uma Audiência Geral.

O agradecimento do arcebispo de Valência ao cardeal Czerny

A resposta da Caritas da Espanha



Desde o minuto zero da emergência, a Cáritas Espanhola ativou uma campanha para direcionar a solidariedade diante dos grandes danos causados pela catástrofe. A organização está fornecendo todos os tipos de material para o trabalho de limpeza e apoio às famílias, ajudando a drenar a água, remover lama e lodo, retirar pertences e veículos para desbloquear ruas e gerenciar doações em dinheiro provenientes de grandes empresas.

Arcebispo de Valência preside a missa pelas vítimas



Nesta terça-feira (19/11), dom Benavent preside missa na Catedral de Almudena, em Madri, para lembrar as vítimas e os afetados pelas enchentes em Valência. A celebração foi convocada pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE), no contexto da 126ª Assembleia Plenária. Os bispos farão parte da missa e também devem estudar em plenária sobre a situação gerada pela Dana.



Já no domingo, 24 de novembro, Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo, será feita uma coleta em todas as missas celebradas na Espanha com doações destinadas às vítimas das enchentes, uma “pequena contribuição porque as necessidades econômicas para a reconstrução são impressionantes e é necessário ajudar”. Essas foram as palavras de dom Luis Argüello, presidente dos bispos da Espanha, ao anunciar a iniciativa.