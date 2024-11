Campanha de Natal do Hospital Pediátrico do Papa pelas famílias dos pacientes

A iniciativa do hospital do Vaticano, o Bambino Gesù, visa arrecadar fundos para apoiar o “Projeto de Acolhimento” para a hospitalidade gratuita dos parentes das crianças doentes, o que garante cerca de 140 mil pernoites por ano para quase 3 mil famílias.

O Natal deveria ser para todas as crianças um momento de alegria a ser compartilhado com os entes queridos, em um lugar familiar e acolhedor. Com o objetivo de oferecer “uma casa longe de casa” aos pequenos pacientes do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, de Roma, que são hospitalizados durante o período de Natal, começou nesta quinta-feira (28/11) a campanha “Para quem passa o Natal no hospital, o verdadeiro presente é você”.

Arrecadação de fundos para o “Projeto de Acolhimento"

De acordo com uma nota de imprensa emitida pelo Hospital do Papa, trata-se de uma campanha de arrecadação de fundos para apoiar o “Projeto de Acolhimento", um programa gratuito de hospitalidade para as famílias de crianças doentes que, graças a uma rede de 32 estruturas de acomodação, garante cerca de 140 mil pernoites por ano a quase 3 mil famílias. Esses lares, explica o hospital pediátrico, “representam um verdadeiro refúgio para os pequenos pacientes e suas famílias, um lugar onde eles podem encontrar o calor de um lar mesmo nos momentos mais difíceis, como a internação no Natal, e onde cada gesto de solidariedade de cada pessoa para com os outros se torna o verdadeiro presente, aquele que faz a diferença”.

Uma mãe como testemunho

O testemunho que move a iniciativa é da mãe de uma criança que passou parte de sua vida muito jovem no hospital, incluindo seu primeiro Natal: longe de casa, certamente, mas não sozinha, porque nas estruturas do projeto, nas luzes de uma árvore decorada, apesar de tudo, mãe e filho encontraram proximidade e força. Este ano, as pessoas próximas ao hospital receberão um anjo de papel, criado pela pequena paciente Gioia, para pendurar na árvore de Natal, assim como as crianças hospitalizadas, criando assim um vínculo ideal entre os doadores e as famílias em tratamento.

Um presente precioso

O apelo à generosidade do presidente do Bambino Gesù, Tiziano Onesti, é dirigido “a todas as pessoas que acolhem e compartilham nossos valores, a todos aqueles que, embora não vivam o drama da doença de um ente querido, desejam se tornar o presente mais precioso para nossas crianças e suas famílias”. As doações que vão desde oferecer uma refeição até o pernoite às famílias podem ser feitas pelo site oficial: bambinogesu.donaora.it.