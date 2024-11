Fé e diplomacia cultural: a Biblioteca do Vaticano rumo ao Jubileu

Apresentadas na Sala de Imprensa da Santa Sé as iniciativas da Biblioteca Apostólica Vaticana em vista do Ano Santo. Com exposições, conferências e participação em eventos internacionais como a Expo de Osaka e a Bienal de Arte Islâmica em Jeddah, a BAV se confirma como um laboratório constante de projetos e iniciativas para o crescimento de um novo humanismo e diálogo.

Paolo Ondarza - Vatican News

Uma ocasião única para celebrar, junto com a fé, o papel coesivo da diplomacia cultural, para construir pontes e promover o diálogo. O Jubileu representa isso para a Biblioteca do Vaticano, guardiã de um patrimônio composto e único que abrange diferentes épocas e civilizações.

Por um novo humanismo

Quase cinco séculos após sua fundação, em 1451 por Nicolau V, a Biblioteca do Vaticano, que preserva a Bula do primeiro Jubileu de 1300, continua a se abrir para o mundo tecendo relações, em uma visão coral e participativa. Isso é demonstrado pelos eventos planejados para os próximos meses e antecipados na manhã desta quinta-feira, 28 de novembro, durante a coletiva na Sala de Imprensa da Santa Sé sobre o tema “A Biblioteca Apostólica Vaticana para o crescimento de um novo humanismo”.

A Bienal de Arte Islâmica

Para 2025, a Biblioteca do Vaticano se confirma como “um laboratório constante de projetos e iniciativas, um lugar vivo de intercâmbio e confronto com interlocutores internacionais”, um lugar que se orgulha de “uma intensa atividade editorial”, uma “presença ativa no contexto da formação profissional com a Escola de Biblioteconomia” e a “participação em exposições em todo o mundo”, disse monsenhor Angelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, mencionando algumas das principais iniciativas. Em primeiro lugar, a participação na exposição The Art of Numbers como parte da Bienal de Arte Islâmica que será inaugurada em Jeddah, na Arábia Saudita, em 25 de janeiro, no terminal Hajj do Aeroporto Internacional King Abdulaziz, por onde passam milhões de viajantes muçulmanos todos os anos para as peregrinações sagradas.

Um registro da audiência do Papa com os participantes do seminário promovido em novembro pela BAV

Diálogo com o Islã, fruto das viagens de Francisco

“O diálogo com o Islã está se desenvolvendo”, observou monsenhor Zani, citando sua recente viagem ao Iraque por ocasião do 17º Festival Internacional Rabee al-Shahada ou o acordo de cooperação cultural e científica assinado com a Biblioteca Digital Rei Hamad do Reino do Bahrein, assinado por ocasião do encontro promovido pela BAV no Vaticano com bibliotecas nacionais de todo o mundo. “Essa abertura do Oriente Médio”, continuou ele, ”é o resultado das viagens do Papa Francisco em nome do diálogo com o mundo islâmico. O sentido da participação na Bienal", continuou ele, "está no desejo da Arábia Saudita de identificar no Ocidente um interlocutor com o qual dialogar".

A assinatura do acordo de colaboração cultural e científica citado, durante o evento na BAV em novembro

A Expo de Osaka

No ano do Jubileu, outro evento de significado global será a Expo 2025 em Osaka, no Japão, que - disse Pe. Mauro Mantovani, prefeito da Biblioteca do Vaticano - “destacará a transformação da cidade, o caminho comum da humanidade e o diálogo entre povos, culturas, religiões e gerações: dimensões fundamentais do novo humanismo, para o desenvolvimento de uma tecnologia colocada a serviço do crescimento humano integral, tanto individual quanto social”. Em Osaka, a BAV está envolvida em um projeto em colaboração com a empresa japonesa NTT, que é parceira há vários anos para a implementação tecnológica de alguns setores do Vaticano. “Em Dubai, para a Expo 2020”, lembrou o padre, "a NTT realizou um tour virtual pela Torre dos Ventos do Vaticano".

Registro do concerto com o artista Omar Harfouch

Um lugar aberto

A principal vocação da BAV, de acordo com as intenções do Papa Francisco e de todos os seus antecessores, é ser um lugar aberto. Por isso, acrescentou o Pe. Mantovani, com o objetivo de “dialogar entre o conhecimento e o uso da tecnologia em favor do desenvolvimento humano integral”, nos últimos anos foram inauguradas numerosas iniciativas na Biblioteca do Vaticano em nome da interdisciplinaridade e do intercâmbio.

A mostra "O livro e o Espírito"

As mostras da BAV

Desde 2021, exposições têm sido realizadas na Sala Kerkorian: a exposição O livro e o Espírito, por ocasião do aniversário de 750 anos da morte de São Boaventura de Bagnoregio e São Tomás de Aquino, estará aberta até o próximo dia 14 de dezembro, enquanto durante todo o próximo ano, enquanto numerosos peregrinos virão a Roma de todas as partes, uma grande exposição será montada envolvendo artistas contemporâneos conhecidos sobre o tema “turnês mundiais”. Os visitantes terão à disposição jornais das partes mais remotas do globo, impressos em vários idiomas, que pertenceram ao diplomata Cesare Poma (1862-1932) e foram legados à BAV. Esses documentos serão justapostos com a narração das viagens de dois jornalistas franceses e seis mulheres que, segundo o prefeito da BAV, “partiram sozinhos ao redor do mundo, desafiando preconceitos e clichês”.

As palavras do léxico do Jubileu

“Viagem”, ‘visões’, ‘silêncio’, ‘Palavra’, ‘inteligência’, ‘caridade’, ‘humanismo’ e ‘esperança’ são as palavras retiradas da Bula do Jubileu à qual serão dedicados os 8 encontros que, a partir de 13 de dezembro e ao longo de 2025, serão realizados na Sala Sistina da Biblioteca Vaticana como parte do projeto conjunto com o Instituto Antonio Rosmini de Cultura e Formação ”Parole aperte. Léxico do Jubileu para o nosso tempo”. Cada evento contará com uma palestra, a leitura de textos preservados na BAV e confiados à voz de profissionais com acompanhamento musical.

Deixada no túmulo de São Pedro por um peregrino durante o Jubileu de 1450

A pequena moeda e o Jubileu de 1450

Também ligados ao Ano Santo estão o projeto que permite a consulta virtual dos manuscritos da Biblioteca do Vaticano que se referem ao tema e à esperança, e a iniciativa do Medagliere da Biblioteca, o mais importante do mundo com seus 300 mil exemplares, que reproduziu um exemplar único das cerca de 2 mil moedas encontradas ao redor do túmulo de Pedro. Trata-se de um extrato com a Santa Face de Verônica, emitida durante o Jubileu de 1450 proclamado por Nicolau V, um dos mais populares da história. A pequena moeda presta homenagem à oferta silenciosa da viúva descrita nos Evangelhos, que jogou tudo o que possuía no templo.

Com esperança no futuro

Aberta a estudiosos de todas as religiões, com 10 mil acessos por ano, a Biblioteca do Vaticano continua aumentando o acervo: recentemente, cerca de 65 mil LPs de música de ópera foram recebidos como presentes dos Estados Unidos. Mais um sinal de uma instituição com raízes em um passado distante, mas que se projeta com esperança para o futuro, sob o signo de um desenvolvimento humano integral.