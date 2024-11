Bibliotecas de todo o mundo no Vaticano em diálogo com a Biblioteca Apostólica

De 14 a 16 de novembro será realizado o Encontro Internacional “Conservata et Perlecta Aliis Tradere. Bibliotecas em diálogo”, na Biblioteca do Vaticano e na Pontifícia Academia das Ciências. Ao final do encontro está prevista uma audiência dos participantes com o Papa Francisco.

Vatican News

Representantes das principais bibliotecas nacionais de todo o mundo foram convidados para participar, no Vaticano, de 14 a 16 de novembro, do Encontro Internacional Conservata et Perlecta Aliis Tradere. Bibliotecas em diálogo, organizado pela Biblioteca Vaticana. O evento, informa um comunicado, que será realizado na Pontifícia Academia de Ciências e na Biblioteca do Vaticano, pretende iniciar uma reflexão e um confronto entre a biblioteca local e instituições semelhantes em todo o mundo, com base em um instrumentum laboris compartilhado antecipadamente pela Biblioteca com os outros participantes.



Espaço para diálogo e reflexão



Com essa iniciativa, a Biblioteca Vaticana pretende abrir um espaço e um tempo de reflexão dedicados aos seus 500 anos de história e à sua missão atual, que abrange a preservação de um patrimônio inestimável e a transmissão às gerações futuras, o cuidado das coleções como objeto e tema constante de estudo e reflexão, e a continuidade da formação profissional de qualidade por meio dos cursos da Escola de Biblioteconomia do Vaticano.



Audiência final com o Papa



A discussão se concentrará nas experiências já realizadas ou em andamento sobre os seguintes tópicos: Coleções de livros, ou seja, a gestão de espaços de preservação e estratégias para aumentá-los (captação de recursos para novas compras e políticas de aquisição), desenvolvimento de sistemas e atividades que favoreçam a consulta direta e remota. Novas tecnologias e estratégias de comunicação a serviço da biblioteca, ou seja, tecnologias e ferramentas de TI, sistemas de gerenciamento de metadados e plataformas para coleções digitais, arquivos de preservação digital de longo prazo, o desafio da inteligência artificial e diferentes dimensões de comunicação. Políticas culturais e orientação de estudos, tendo em vista a biblioteca como um instituto de pesquisa capaz de coordenar e integrar os vários projetos de pesquisa em uma política global, para uma nova compreensão do conceito de impacto cultural. A conclusão do encontro internacional será com uma audiência especial concedida pelo Papa Francisco.