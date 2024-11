Biblioteca Apostólica Vaticana assina memorando com o Bahrein

O acordo, que será assinado nesta sexta-feira, 15 de novembro, pelo ministro de Assuntos Públicos e por dom Zani, prevê apoio para projetar e implementar um módulo de restauração, catalogação e conservação do patrimônio cultural de língua e origem árabe mantido na Biblioteca Apostólica, e para organizar projetos conjuntos voltados para promoção e difusão cultural e científica.

Vatican News

Em conjunto com o encontro internacional entre representantes de algumas das principais bibliotecas do mundo, "Conservata et Perlecta Aliis Tradere. Bibliotecas em Diálogo", organizado pela Biblioteca do Vaticano de 14 a 16 de novembro de 2024, a Biblioteca Apostólica assina um Memorando de Entendimento com o Reino do Bahrein na tarde desta sexta-feira, 15 de novembro, nas dependências da própria Biblioteca do Vaticano. O acordo, que se refere ao Documento sobre a Fraternidade Humana de 4 de fevereiro de 2019, à encíclica Fratelli tutti de 3 de outubro de 2020 e à visita do Papa Francisco ao Bahrein de 3 a 6 de novembro de 2022, visa fortalecer as relações entre o Vaticano e o Reino, com o objetivo de estabelecer e nutrir mutuamente uma cooperação cultural e científica frutífera.



Os objetivos do acordo



Em nome de Sua Majestade, o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa, Majed bin Ali Alnoaimi, ministro de Assuntos Públicos do Bahrein, vai assinar com dom Angelo Vincenzo Zani, Arquivista e Bibliotecário da Santa Igreja Romana, um acordo de colaboração entre a Biblioteca Apostólica e a Biblioteca Digital King Hamad que fornecerá apoio, por parte do Bahrein, para o projeto e a implementação de um módulo inovador de restauração, para a catalogação e a conservação do patrimônio cultural de língua e origem árabe preservado na Biblioteca Apostólica e para a organização de projetos conjuntos destinados à promoção e à disseminação cultural e científica desse precioso patrimônio cultural que a Biblioteca preserva.



Zani: trabalhar juntos para valorizar o patrimônio da humanidade



“'Nenhuma biblioteca é perfeitamente autossuficiente': essa frase de um famoso bibliotecário francês (Michel Melot) tem mais de trinta anos, mas é mais relevante do que nunca. É por isso que a Biblioteca Apostólica Vaticana está muito satisfeita com o memorando assinado com o Bahrein: ele não apenas atesta a estreita cooperação entre duas bibliotecas, mas também demonstra concretamente que duas instituições com diferentes afiliações culturais e religiosas podem trabalhar juntas para valorizar os tesouros e o patrimônio da humanidade que cada uma delas guarda”, diz dom Zani.



Mantovani: acordo, fruto de intenso diálogo



Por sua vez, o prefeito da Biblioteca Vaticana, Pe. Mauro Mantovani, enfatiza: “o início dessa colaboração é o resultado de um diálogo muito frutífero e intenso que se beneficiou da valiosa contribuição de Les Amis de la Bibliothèque Vaticane desde o início, e que levou à elaboração de um projeto muito significativo que será de importância internacional no que diz respeito ao módulo de restauração e à identificação de 15 manuscritos específicos para os quais a restauração e digitalização da maioria deles está prevista para o ano de 2025. Uma ocasião auspiciosa para experimentar ainda mais o valor inestimável do intercâmbio de habilidades e recursos, investidos e direcionados em projetos de interesse cultural e social comum”.