Zani: Biblioteca Apostólica, um patrimônio secular à disposição de todos

O arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, dom Angelo Zani, fala sobre o encontro internacional do qual participam representantes das principais bibliotecas mundiais, de 14 a 16 de novembro, no Vaticano. A ideia dessa iniciativa “nasce do mandato dado pelo Papa Francisco”.

Amedeo Lomonaco - Vatican News



“Conservata et Perlecta Aliis Tradere. Bibliotecas em diálogo”. Esse é o tema do encontro programado no Vaticano de 14 a 16 de novembro, do qual participam representantes das principais bibliotecas mundiais. É uma oportunidade para discutir e refletir sobre os desafios que as rápidas mudanças do nosso tempo também impõem às instituições comprometidas com a promoção do patrimônio cultural. Dom V. Angelo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, enfatiza que o objetivo é “trocar experiências e compartilhar as iniciativas mais significativas”.



O encontro programado no Vaticano é uma oportunidade para que instituições importantes se conectem. Como surgiu a ideia dessa iniciativa? Como o conhecimento pode ser preservado e transmitido em nosso tempo?



A ideia vem do mandato que o Papa Francisco me deu quando me pediu para vir aqui como arquivista e bibliotecário, e ele acrescentou este verbo: devemos tentar nos abrir. Portanto, tentei entender o que significa abrir um arquivo ou uma biblioteca. Discutimos longamente durante esses dois anos. Já fazemos parte da rede mundial de bibliotecas. Essas reuniões, no entanto, são muito formais e burocráticas. Em vez disso, precisamos entrar em contato com os nós cruciais dessas instituições. Por isso, pensamos em convidar uma representação, cerca de 25 delegações, das bibliotecas mais importantes do mundo, justamente para discutir com elas as mudanças que estão ocorrendo. Temos patrimônios históricos únicos. Nossa biblioteca não é apenas uma biblioteca universitária ou uma biblioteca estadual. Normalmente, há bibliotecas estaduais. Portanto, somos um pouco uma coisa, um pouco outra.

Acima de tudo, nossa peculiaridade é a riqueza do patrimônio secular que temos e que devemos disponibilizar nesse sentido de abertura. O objetivo é justamente refletir em conjunto, dialogar com instituições maiores que a nossa. Algumas são semelhantes, outras são diferentes. E, acima de tudo, ouvir, trocar experiências e compartilhar quais são as iniciativas mais significativas realizadas por instituições individuais em áreas específicas. Esse é, de certa forma, o objetivo e preparamos esta reunião com base em um instrumentum laboris e tendo definido as questões que nos são mais caras. Já estamos em contato com esses representantes há alguns meses: realizamos várias reuniões remotamente por meio da plataforma Zoom e há um grande interesse de todos; especialmente com esse apelo lançado por uma biblioteca como a nossa, que nasceu no coração do Renascimento, mas que ainda precisa enfrentar os grandes desafios de hoje.

No primeiro dia de encontro, também esteve programado um concerto do pianista libanês Omar Harfouk sobre a paz. Uma oportunidade para relançar com força uma mensagem que une o mundo inteiro da cultura, sem fronteiras ou barreiras.



Esse artista que conhecemos é libanês de origem e se casou com uma senhora ucraniana. Ele vem do Líbano, uma terra dramaticamente marcada pela guerra. Sua família teve que deixar o país; ele é um emigrante que está em Paris há muitos anos, onde exerce sua profissão artística. Ele se casou com uma ucraniana. Assim, eles vivem o drama da guerra e a violência que vemos hoje em sua pele. Esse artista compôs uma peça sobre a paz porque se sente um portador, uma testemunha da paz e da fraternidade universal. Ele já apresentou essa peça na ONU e também na Unesco e pediu para poder apresentá-la no Vaticano como uma homenagem ao Santo Padre, justamente por causa da insistência do Papa na necessidade de paz. Omar Harfouk diz: “Também quero dar minha pequena contribuição". Então, vimos que esta era a ocasião: vir ao Vaticano em um momento em que nos encontramos com as bibliotecas do mundo, que são o patrimônio da humanidade. E nesse patrimônio estão descritos os problemas dos conflitos, das guerras, mas também as tentativas de construir a paz. Portanto, nesse sentido, é realmente uma pedra preciosa que queremos colocar nesses dias tão interessantes.



Vamos entrar nesse patrimônio da humanidade que são as bibliotecas. Observando as mudanças que estão ocorrendo em nossa época, quais são os principais desafios para as instituições enraizadas na história, como as bibliotecas?

Identificamos três delas: uma é como conceber e realizar coleções de bibliotecas hoje, como gerenciar espaços de preservação e estratégias de aumento, como construir uma biblioteca hoje com sistemas e atividades que favoreçam a consulta direta e remota. Levemos em conta que recebemos cerca de 6 mil acadêmicos e pesquisadores por ano. Portanto, antes de tudo, é preciso ver como reorganizar uma biblioteca hoje. O segundo desafio diz respeito ao uso de novas tecnologias e estratégias de comunicação a serviço das bibliotecas. Temos a informatização, a digitalização, novas plataformas, incluindo coleções digitais e arquivos de preservação. Depois, há o grande desafio da inteligência artificial: como ela pode ser combinada com um lugar como o nosso, que tem história por trás. O terceiro desafio diz respeito às políticas culturais e à direção dos estudos. A biblioteca é um instituto de pesquisa e não uma mera coleção de textos de biblioteca: ela deve ser integrada, deve ser colocada em diálogo com os desafios atuais. Precisamos, portanto, de uma política estratégica global para utilizar esse patrimônio da humanidade.



Em comparação com as bibliotecas de todo o mundo, que papel a Biblioteca do Vaticano deve desempenhar?



Lembro-me do texto da Fundação da Biblioteca Apostólica do Vaticano por Nicolau V e estamos em 1451. O Papa disse: “temos esses volumes aqui que queremos disponibilizar aos acadêmicos”. E estamos naquela época, mas também me lembro que esse conceito foi lembrado por Bento XVI quando ele veio aqui e disse: este não é apenas um lugar para teólogos ou filósofos, mas é o lugar onde devemos reunir todo o conhecimento. E, de fato, temos aqui textos sobre filosofia, direito, arte, música, ciências humanas, astrologia etc. Não é apenas uma biblioteca de religião, mas é a biblioteca, como diz Bento XVI, do humano, ou seja, de tudo o que a humanidade busca, expressa e usa. Nesse sentido, devemos realmente rastrear os tesouros que temos e aqueles que estão sempre chegando - não guardamos apenas as coisas do passado, devemos também coletar as coisas de hoje - os aspectos religiosos, os aspectos culturais, os aspectos sociais. Acima de tudo, a biblioteca é um local de diálogo entre diferentes afiliações: as pessoas vêm, não apenas cristãos, católicos, mas também muçulmanos, judeus e não crentes, porque querem confrontar o patrimônio da humanidade, passado e presente.



Por falar em passado e presente, como seria um mundo sem bibliotecas?



Um mundo sem bibliotecas seria como uma cultura sem raízes. Então, uma cultura que não se baseia nas raízes do passado seria uma escultura, como se diria rizomática, que não tem base. E uma realidade que não tem uma base não se sustenta. Portanto, ficamos realmente muito impressionados ao ver que os acadêmicos que vêm aqui são cada vez mais jovens. Há uma diminuição da idade e isso é muito interessante porque queremos estar disponíveis especialmente para as gerações mais jovens para ajudá-las a refazer, como diz o Papa Francisco, a história. Repensar, reconstituir, conhecer e purificar a história. Essa é a base que nos ajuda a ser cidadãos que são homens de cultura, de aspirações para o futuro no contexto atual, que tem tudo a ver com o futuro. Mas atenção: o futuro é desequilibrado se não houver uma raiz histórica.