Balestrero: oferecer assistência integral às vítimas de minas antipessoais

Discurso de encerramento do Observador Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas em Genebra na Conferência de Revisão da Convenção sobre Minas Antipessoais, realizada em Siem Reap, no Camboja: "Garantir às vítimas assistência integral, desde sua plena reabilitação e reintegração socioeconômica até o apoio psicológico e espiritual."

"No mundo globalizado de hoje, deveríamos investir em instrumentos de vida e de paz, em vez de em instrumentos de morte e sofrimento indiscriminado e inútil." O desejo é que os documentos que serão adotados "façam uma diferença real para as pessoas afetadas, oferecendo-lhes uma esperança credível de um futuro melhor, ao mesmo tempo em que se trabalha para prevenir novas vítimas."

Na conclusão de seu discurso na V Conferência de Revisão da Convenção sobre Minas Antipessoais - hoje, 29 de novembro, em Siem Reap, no Camboja - o arcebispo Ettore Balestrero, Observador Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas e outras organizações internacionais em Genebra, lamentou que esses dispositivos continuem sendo usados, como no caso da "proliferação indiscriminada no contexto do conflito em andamento na Ucrânia, bem como na Síria e em Mianmar."

Proximidade com as vítimas

Dom Balestrero recordou o apelo feito pelo Papa ao final da audiência geral de 28 de fevereiro deste ano: no 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais, Francisco expressou sua proximidade "às inúmeras vítimas desses insidiosos dispositivos que nos lembram a dramática crueldade das guerras e o preço que as populações civis são forçadas a pagar."

O Observador Permanente, ao exortar os Estados que ainda não aderiram à Convenção a fazê-lo, destacou a necessidade de garantir às vítimas assistência integral, abrangendo desde sua plena reabilitação e reintegração socioeconômica até o suporte psicológico e espiritual.