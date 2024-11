Imame Akkad: “Ayuso, um grande amigo, dedicado à fraternidade e ao diálogo”

O Conselheiro para os Assuntos Religiosos da Grande Mesquita de Roma recorda o cardeal prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso falecido na última segunda-feira. “Ele era uma pessoa realmente profunda, inspirada na construção de pontes entre o mundo muçulmano e o mundo cristão católico.”

Francesca Sabatinelli – Vatican News

O cardeal Miguel Ángel Ayuso Guixot, com a sua história pessoal e o seu profundo conhecimento, deu um grande impulso ao diálogo inter-religioso, fortalecendo-o, e hoje o seu legado e os seus valores são muito importantes. O Imame Nader Akkad, conselheiro para os assuntos religiosos da Grande Mesquita de Roma, recorda com carinho e amizade o cardeal, prefeito do Dicastério para o diálogo inter-religioso, falecido na última segunda-feira, 25 de novembro, aos 72 anos, e estará presente em suas exéquias celebradas nesta quarta-feira. A relação entre os dois remonta a anos atrás, quando Ayuso era diretor do Pisai, o Pontifício Instituto de Estudos Árabes, em Roma. Desde então, seguiram-se muitos outros encontros, graças aos quais Akkad teve a oportunidade de conhecer “um irmão, um amigo, uma pessoa com quem falar árabe, pois conhecia bem a língua, devido ao seu passado no Egipto e no Sudão”. Ele era uma pessoa realmente profunda, muito inspirada na construção de pontes entre o mundo muçulmano e o mundo cristão católico”.

Uma vida dedicada à fraternidade

Akkad recorda o momento da fundação, junto com o padre Stefano Cecchin, presidente da Pontifícia Academia Mariana Internacional, da Comissão Internacional Mariana Muçulmana Cristã. “Nós a apresentamos ao cardeal que desejou que avançássemos, com Maria que é uma mãe que une a todos. Suas palavras foram: ‘O manto de Maria que cobre todos nós, irmãos’. São lembranças muito bonitas." Akkad recorda a sua criação como cardeal, momento em que a amizade deles foi renovada. Uma vida, a do prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, acrescenta o imame, “dedicado à fraternidade, ao diálogo islâmico-cristão”, sem transcurar a sua presença, em Abu Dhabi, para a assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana pelo Papa Francisco e do Grão Imame de Al-Azhar, Ahmad al Tayyeb. "Passos importantes", define-os Akkad, aos quais também foi dado um grande impulso pelo falecido cardeal, graças à "sua visão muito ampla, que procurava unir todos como irmãos”. Foi um “grande colaborador do Papa”, o seu falecimento causou grande comoção entre os membros da comunidade muçulmana da Grande Mesquita de Roma que partilhou com o cardeal Ayuso longos anos “de colaboração amigável e fecunda no difícil caminho do diálogo islâmico e cristão”. “A sua figura de sábio estudioso – é a conclusão do imame – de autêntico homem de fé, sempre nos fará falta”.