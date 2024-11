Athletica Vaticana na Maratona de Nova York com apoio de Francisco

A camiseta para a Maratona de Nova York com as palavras do Papa Francisco

Na camiseta da associação esportiva dedicada à competição programada para domingo, 3 de novembro, na metrópole americana, vai o incentivo do Papa para um esporte que “construa pontes, quebre barreiras, promova a paz”.

Giampaolo Mattei



Com paz escrita na frente e uma frase do Papa Francisco atrás. Roberto Di Sante, autor do best-seller Corri. Do Inferno ao Central Park, voltará a correr a Maratona de Nova York no domingo, 3 de novembro, depois de dez anos. E o fará vestindo uma camiseta especial da Athletica Vaticana com um pensamento do Papa Francisco escrito nela: “Que o esporte construa pontes, derrube barreiras, promova a paz”.



Uma grande emoção para o jornalista-autor que, graças ao sonho de participar da Maratona de Nova York - ele que nunca havia corrido na vida - conseguiu se agarrar a um fio brilhante para sair da escuridão da depressão e voltar à vida. Sua história, por meio do livro que também se tornou uma peça de teatro, foi uma inspiração para muitas pessoas que começaram a “correr” em direção a seus sonhos novamente.



Um retorno às ruas de Nova York com uma camiseta “especial”. “Porque”, responde Di Sante, que este ano ganhou o prêmio Alda Merini de ficção com Corri, ”percebi que não sou nada, que minhas tristezas não são nada comparadas ao verdadeiro desespero e às vidas destruídas, especialmente de crianças, causadas por guerras sem piedade até mesmo para os mais fracos. Por isso, quis lançar meu pequeno e humilde grito pelas ruas de Nova York. E agradeço à Athletica Vaticana, que me deu a oportunidade de fazer isso com sua camisa e as palavras do Santo Padre. Porque nunca se deve parar de sonhar. Especialmente um mundo de paz”.



Nos tempos sombrios que estamos vivendo, o esporte pode ser uma oportunidade para a paz”, explica a Athletica Vaticana. O autêntico espírito esportivo é “um antídoto para não cair na tragédia da guerra e para se redimir, pondo fim à violência”, como afirma o Papa no prefácio do livro Peace Games (Jogos de Paz), do qual foi tirada a frase estampada na camiseta “especial” da maratona de Nova York. Além disso, “o esporte pode ser um canal diplomático original para superar obstáculos aparentemente intransponíveis”. E é exatamente “com esse espírito que, por meio da linguagem popular da maratona - metáfora da vida -, acompanhamos nosso amigo Roberto nessa corrida até Nova York para dizer ‘não’ a toda guerra, onde quer que ela seja travada, mesmo longe dos holofotes do mundo”.



No sábado, 2 de novembro, às 17h30, na véspera da corrida em Nova York, a “Missa do Maratonista” será celebrada na Catedral de São Patrício, onde, em 2007, começou a experiência - agora apoiada pela Athletica Vaticana em Roma, Florença e Veneza, em particular - de celebrar a Eucaristia envolvendo corredores. Ao recitar a “Oração do Maratonista” e abençoar os atletas, será feito um esforço especial para garantir que o esporte seja cada vez mais uma experiência de paz.