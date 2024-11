Palácio Apostólico

Antellini Russo é o novo diretor da ASIF

As atribuições da Autoridade de Supervisão e Informação Financeira estão descritas no Art. 248 da Constituição Apostólica Praedicate Evangelium sobre a Cúria Romana e o seu serviço à Igreja no mundo.

Vatican News A Sala de Imprensa da Santa Sé informou nesta quarta-feira, 27, que cardeal secretário de Estado Pietro Parolin "nomeou diretor com funções de vice-presidente da Autoridade de Supervisão e Informação Finaneira o Dr. Federico Antellini Russo, até agora vice-diretor da mesma Autoridade. A Autoridade de Supervisão e Informação Financeira é a Instituição que, nas formas previstas pela lei e pelo próprio Estatuto, exerce as funções de: vigilância visando a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo nos Entes e nos sujeitos submetidos à sua supervisão; vigilância prudencial sobre os Entes que exercem profissionalmente atividades de natureza financeira; regulamentação prudencial dos Entes que exercem profissionalmente atividades de natureza financeira e, nos casos previstos na lei, em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Nesta qualidade, desempenha também a função de informação financeira.