A JMJ das Igrejas no mundo: de Lisboa, passando pelo Vaticano, até Seul

No domingo, 24 de novembro, Solenidade de Cristo Rei do Universo, as comunidades católicas de todo o mundo são convidadas a celebrar localmente a 39ª Jornada Mundial da Juventude. No Vaticano, a missa do Papa em São Pedro, com a entrega dos símbolos do encontro mundial, a cruz e o ícone de Maria, pelos jovens portugueses aos seus pares coreanos, tendo em vista o evento internacional de 2027 em Seul

Dorota Abdelmoula-Viet - Vatican News



Aquele que confia no Senhor encontra forças e corre sem se cansar. O versículo extraído do livro do profeta Isaías (Is 40,31) é o lema da 39ª Jornada Mundial da Juventude, celebrada pelas Igrejas do mundo inteiro neste domingo, 24 de novembro, Solenidade de Cristo Rei do Universo. Em muitos países, o fragmento bíblico também é uma inspiração para o trabalho pastoral, caracterizado por programas de treinamento e propostas que seguem os convites do Papa aos jovens.



Em torno do encontro com Cristo



Em 2020, o Papa mudou a data das celebrações da JMJ nas Igrejas locais: do Domingo de Ramos para a Solenidade de Cristo Rei do Universo. Alguns se perguntaram se essa nova data mudaria algo na essência do evento. “No centro permanece o mistério de Jesus Cristo, o Redentor da humanidade, como sempre sublinhou São João Paulo II, iniciador e patrono da Jornada Mundial da Juventude”, assegurou o Papa Francisco, anunciando a mudança ao final da missa em que os jovens de Portugal (onde seria realizada a JMJ de 2023) haviam recebido os símbolos do encontro juvenil de seus colegas do Panamá, sede do evento mundial da juventude de 2019.



“O apelo que deve ser dirigido aos jovens e que deve estar no coração de cada JMJ diocesana celebrada no dia de Cristo Rei é, portanto: acolham Cristo! Receba-o como Rei em sua vida! Ele é o Rei que veio para salvar! Sem Ele não há verdadeira paz, não há verdadeira reconciliação interior e não há verdadeira reconciliação com as outras pessoas!”, escreve o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida nas Diretrizes Pastorais para as celebrações locais da JMJ, fruto de muitos anos de constante colaboração com os responsáveis pela pastoral juvenil em todo o mundo.

Igreja com os jovens e para os jovens



A Jornada Mundial da Juventude em nível local pretende, portanto, ser parte integrante dos eventos que a comunidade da Igreja vive ao longo do ano. A data proposta para a nomeação não é, portanto, uma “obrigação”, mas um convite para viver a festa da Igreja “jovem” em unidade com toda a Igreja universal. Testemunhos de muitas partes do mundo mostram como a véspera do Domingo de Ramos ou o início da Semana Santa são, em muitas dioceses, momentos em que os jovens se preparam intensamente, junto com a Igreja local, para viver o Tríduo Pascal e a Festa da Ressurreição. A Solenidade de Cristo Rei oferece outra oportunidade pastoral: o novo ano litúrgico, que começa uma semana depois, representa em muitas dioceses um “novo começo” do trabalho pastoral com e para os jovens. Após as iniciativas tomadas no início do ano escolar e acadêmico, o Advento é o momento em que a Igreja coloca os jovens novamente no centro. A mensagem do Papa na JMJ e o lema do próprio encontro ressoam com nova força. Nos últimos anos, a Cáritas Internacional também lançou uma iniciativa para um programa conjunto que combina a celebração do Dia Mundial dos Pobres - quando os jovens demonstram uma sensibilidade especial às necessidades dos mais frágeis - e o Dia da Juventude.

Jovens coreanos na JMJ 2023 em Lisboa

De Lisboa a Seul



A 39ª Jornada Mundial da Juventude deste ano, além de reunir os jovens em torno de seus bispos em todo o mundo, também será celebrada na Basílica do Vaticano. Nesse dia, o Papa presidirá a Missa de São Pedro, às 9h30; a liturgia terminará com a entrega dos símbolos da JMJ aos jovens coreanos por seus colegas portugueses: a cruz e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. A partir deste momento, os dois símbolos iniciarão a sua peregrinação em direção à Coreia do Sul, passando também por alguns países asiáticos, de forma a iniciar o caminho de preparação espiritual para a próxima Jornada Mundial da Juventude, agendada para Seul, com o lema "Coragem! Eu venci o mundo” (João 16.33).



Uma delegação de 100 jovens portugueses estará presente na cerimônia de domingo no Vaticano, juntamente com o Arcebispo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Manuel Sousa Valério, e os responsáveis pela organização da Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. Também estará com eles um grupo de cerca de 100 jovens coreanos, juntamente com o Arcebispo de Seul, Peter Chung Soon-taek, e o coordenador do comitê organizador da JMJ coreana, Monsenhor Paul Kyung Sang Lee. Conforme relatado pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, alguns meninos e meninas dos cinco continentes também participarão do evento trazendo presentes simbólicos de seus países de origem.