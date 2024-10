Em 8 de outubro, visita guiada à Cátedra e ao Baldaquino de São Pedro

Às 9h30, na Sala do Cabido da Fábrica de São Pedro, foi organizada uma visita para a imprensa aos andaimes do canteiro para admirar de perto, a uma altura de mais de 20 metros, a obra de Bernini e a restauração que foi concluída

Vatican News

A Fábrica de São Pedro organiza para os jornalistas, na terça-feira, 8 de outubro, às 9h30, na Sala do Cabido, uma visita exclusiva aos andaimes do canteiro de obras do Baldaquino e da Cátedra de São Pedro. Os visitantes poderão admirar de perto, a uma altura de mais de 20 metros, a obra do arquiteto Gian Lorenzo Bernini e o trabalho de restauração que foi concluído. O encontro contará com a presença do engenheiro Alberto Capitanucci, chefe da área técnica da Fábrica, e do padre Enzo Fortunato, diretor de comunicação da Basílica de São Pedro. Durante a visita serão fornecidas mais informações sobre os trabalhos realizados e será anunciada a data da inauguração.

Uma restauração de grande valor

Leia também 11/01/2024 Restauração do Baldaquino de São Pedro: um trabalho exigente e necessário Foi apresentado esta manhã na Sala de Imprensa da Santa Sé os próximos trabalhos de restauração da obra-prima de Bernini. As obras serão concluídas até o início do Jubileu e não ...

A restauração é de grande valor simbólico porque o Baldaquino de bronze dourado, solenemente erguido acima do altar-mor, marca com sua magnificência o local do Túmulo do Apóstolo Pedro, a quem a Basílica do Vaticano é dedicada. “Uma restauração especialmente difícil e necessária”, diz uma nota da Fábrica, “mas também de particular significado porque foi realizada em vista do próximo Jubileu de 2025”.

Última restauração em 1758

Feito por Gian Lorenzo Bernini para o Papa Urbano VIII entre 1624 e 1635, tem quase 29 metros de altura e está apoiado em quatro colunas esbeltas e retorcidas, inspiradas nas duas colunas de mármore dispostas ao redor do túmulo de Pedro na antiga basílica. A última restauração no Baldaquino de São Pedro data do ano de 1758: uma grande equipe de operários e especialistas trabalhou nele por cerca de três meses (até sessenta pessoas por dia).