Martinelli: romper a lógica da vingança; do Sínodo emerge caminhos do bem

O vigário apostólico da Arábia do Sul participa da assembleia no Vaticano, relata a experiência adquirida em três anos naquela região. Ele expressa grande preocupação com o Iêmen que, já atormentado por 10 anos de guerra civil, está experimentando a tensão exasperada do conflito no Oriente Médio. É necessária diplomacia e, acima de tudo, “o testemunho dos povos através do qual podemos ver que podemos caminhar juntos, que as religiões são uma contribuição para a humanidade"

Antonella Palermo - Vatican News

Aos meios de comunicação do Vaticano, dom Paolo Martinelli, franciscano capuchinho, vigário apostólico para os Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen, fala sobre o espírito com o qual está vivenciando os trabalhos do Sínodo dos Bispos no Vaticano, do qual participa com a experiência do Vicariato da Arábia e os caminhos de sinodalidade desenvolvidos nos últimos dois anos pelos fiéis daquela região.

Como o senhor vivencia o trabalho do Sínodo à luz de sua presença em uma área do mundo onde as preocupações com a expansão regional do conflito no Oriente Médio são particularmente fortes?

Antes de mais nada, expresso minha alegria e gratidão porque o tema da paz está presente em todos os momentos deste Sínodo. De nossa parte, estamos realmente em uma situação delicada, porque meu Vicariato inclui os Emirados, Omã, onde a situação está calma, e o Iêmen, que, por outro lado, está sofrendo mais dificuldades. A parte norte também está diretamente envolvida com ações perturbadoras - mensagens negativas no conflito entre Israel e o Hamas - e isso cria uma tensão ainda maior em um país que já foi atingido por dez anos de guerra civil. Portanto, rezemos para que isso acabe e para que comecemos a construir novamente, para que possamos finalmente fazer planos para o bem, para o compartilhamento, para um caminho comum. Com tanta violência, isso é impossível. Que o Senhor realmente toque o coração de todos, daqueles que têm responsabilidade, para que a lógica da vingança seja interrompida. Todos sofreram, todos se sentem no direito de reagir, mas, ao entrar na lógica da vingança, nunca mais se começa. Há necessidade de caminhos de reconciliação e paz que permitam vislumbrar o bem para todos.

Por que a diplomacia parece estar fracassando?

Antes de tudo, os protocolos da diplomacia precisam ser revisados. Isso é essencial. Se não houver diplomacia, quem poderá estabelecer o diálogo? No entanto, o que também é necessário é o testemunho dos povos por meio do qual podemos ver que podemos caminhar juntos, que as religiões são uma contribuição para a humanização do mundo e que não devem ser instrumentalizadas nacionalmente. As religiões são a favor da paz. Aqui, por exemplo, há um complexo onde uma igreja católica, uma mesquita e uma sinagoga surgiram uma ao lado da outra. Esses são fatos, fatos da boa vida que ajudam a ver novas perspectivas. O fato de as instituições e os governos também apoiarem experiências como essa é certamente uma forma de promover caminhos do bem. Podemos ver que é vantajoso para todos compartilhar suas tradições espirituais.

Como o Sínodo está contribuindo para a disseminação de uma cultura de paz?

O próprio fato do Sínodo é um testemunho nesse sentido. Além dos resultados técnicos que ele pode proporcionar, o que é significativo é o próprio fato de ouvirmos uns aos outros. Reconhecer a riqueza das diferenças e aprender a discernir a vontade de Deus juntos é um exemplo para a Igreja e para o mundo que pode dar origem a caminhos de bem para a sociedade.

Na vigília ecumênica, as palavras “escândalo” e “vergonha” para a divisão dos cristãos... Como elas repercutiram no senhor?

Acredito que devemos reconhecer o mistério do mal e chamá-lo pelo nome. Ai do fato de sermos pecadores que precisam de purificação. Essa é a condição para a reconciliação e a conversão.

A missão é o horizonte que atravessa este Sínodo. Como o senhor vive essa dimensão?

Na minha opinião, o tema da missão é muito importante porque diz o propósito deste Sínodo. Ele diz que não estamos preocupados apenas conosco. É uma sinodalidade para comunicar o Evangelho com humildade. Sem impor ninguém, mas compartilhando com alegria o que encontramos em nossas vidas.

Em um dos fóruns organizados como parte do Sínodo, foi destacado que a Igreja não é uma monarquia....

Sim, não é uma monarquia e não é uma democracia. É muito interessante e é um caminho ainda a ser explorado. Há uma raiz muito popular - eu vejo isso em nosso povo, onde há um instinto muito forte de participação - na vida da Igreja, que o bispo só pode incentivar e exaltar.

Como o senhor acompanhou a viagem do Papa Francisco à Ásia e à Oceania?

Acompanhei de perto e fiquei muito emocionado. Isso me fez pensar nas duas vezes em que o Papa foi à Península Arábica; há muitas semelhanças, por exemplo, o documento assinado na Indonésia que deixa claro que o caminho da fraternidade continua. Depois, a apreciação das diferenças, algo que considero extremamente empolgante. O ideal da vida não é superar a diversidade em uma uniformidade que nos achata, mas ter o gosto de conhecer o outro porque ele é outro.