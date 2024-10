Adeus a Bruno Bartoloni, vaticanista com um sorriso

Faleceu aos 84 anos o jornalista que escreveu sobre o Vaticano para a agência France Presse por quase meio século

ANDREA TORNIELLI

Usava camisas floridas extravagantes em todas as estações. Sorridente, sempre de bom humor, diluía qualquer tensão falando em romanesco. Tinha o vaticanismo no DNA, no verdadeiro sentido da palavra, sendo filho de um grande pioneiro da informação sobre o Papa e a Santa Sé, uma profissão que ele abraçou com paixão, tornando-se um protagonista. Bruno Bartoloni, editor vaticanista da France Presse por 45 anos e colaborador do Corriere della Sera desde 1975, faleceu na sexta-feira (18) aos 84 anos de idade.

Escreveu para inúmeras agências e publicou artigos em vários jornais e revistas italianas e internacionais: da Epoca à Panorama, da Reuters ao Paris Match e à brasileira Veja. Anunciou a eleição de Papas, de João XXIII a Bento XVI. Além de jornalista, ele também era romancista. Seu romance “Il Rigogolo del Vaticano”, publicado pela Polistampa em 2008, foi seguido por “Le roman du Vatican secret”, publicado na França pela Rocher em 2009. Depois vieram “Le orecchie del Vaticano” (Pagliai, 2012), “Le ali di Leonardo sul vento del Bosforo” (LogartPress, 2013), “Zucchetti e kippah” (Pagliai, 2023). Usava sempre uma pequena estrela de Davi dourada no pescoço porque era filho de uma judia berlinense, Marianne Dorn-Warschauer, neta do grande compositor Felix Mendelssohn-Bartholdy. Seu pai, Giulio, um jornalista ítalo-argentino, foi um pioneiro das informações do Vaticano desde a época do Papa Bento XV.

Foi justamente enquanto colaborava com seu pai Giulio, quando era muito jovem, que ele se envolveu no caso relacionado ao anúncio antecipado da morte de Pio XII. Eis o relato, que deu ao escritor: “Eu tinha dezoito anos. Meu pai trabalhava para um grupo de jornais e agências, incluindo a Reuters, a France Presse e a Agenzia Italia, que acabara de ser criada. Naquela época, as informações eram filtradas a conta-gotas: lembro-me de que meu pai passava em determinados horários em uma banca de jornal perto da Basílica de São Pedro para pegar um envelope lacrado e anônimo, que continha a lista das audiências papais do dia seguinte. Esse grupo de agências pagava regularmente um informante dentro dos palácios pontifícios. O informante era o arquiteto pontifício Riccardo Galeazzi-Lisi. Em previsão da morte de Pio XII, o grupo de jornalistas havia alugado um apartamento em Castel Gandolfo, que tinha até telefone - um caso bastante excepcional naquela época - para receber as notícias “sopradas” pelo médico. “Na noite entre 5 e 6 de outubro de 1958, recebemos um telefonema em Roma de 'Giovanni' (nome em código, ndr.) nos dizendo que as coisas estavam indo mal. Meu pai me mandou para Castel Gandolfo com ordens de ficar lá. Disse que eu deveria esperar por um sinal de uma janela do palácio papal e que eu não deveria deixar que os outros jornalistas me vissem. Alguém acenaria com um lenço imediatamente após a morte do Papa Pacelli. Lembro-me de que era muito vigiado pelos outros repórteres e isso me divertia e me deixava um pouco lisonjeado. O clima era quase “felliniano”, com os colegas comendo sanduíches de porchetta, acampados sob as janelas do papa moribundo. Toda vez que eu me movia de um lado para o outro, era seguido e provocava ondas na multidão”.

Em um determinado momento, algo se moveu por trás de uma vidraça. “Vi algo”, contou Bartoloni, “e imediatamente avisei meu pai, que estava na sala de imprensa do Vaticano em Roma. O sinal deve ter sido muito discreto, vindo de trás da janela. Não se esperava que houvesse tanto movimento como efetivamente aconteceu”. Giulio Bartoloni, disse aos jornalistas e agências de notícias, seus colegas do grupo, que houve um sinal em Castel Gandolfo. “Mas ninguém pensou em usar isso como uma notícia certa. Nem a ‘France Presse’ nem a ‘Reuters’”, contou o jornalista, “enviaram seus despachos anunciando a morte do pontífice. Faltavam as comprovações, o que era absolutamente necessário, especialmente em um caso como esse”.

Mas alguém pensou em despachar sem verificar. “Infelizmente, o repórter da 'Agenzia Italia', no momento em que meu pai estava avisando sobre o sinal que havia recebido, ouviu o tema de abertura dos programas da Rádio Vaticano e não se conteve, achando que estavam prestes a fazer o anúncio oficial da morte. Ele enviou o despacho. O jornal “Il Tempo“, que já tinha uma edição especial preparada, foi para a tipografia antes do meio-dia, a notícia da morte do Papa foi impressa e distribuída nas bancas do centro da cidade”. Poucos minutos depois, as edições de outros jornais se seguiram: “Il Messaggero”, “il Giornale d'Italia” e, em seguida, “Momento Sera”. Em alguns edifícios romanos apareceram as primeiras bandeiras a meio mastro. “Pio XII”, lia-se nessas crônicas, “morreu às 10h40. Ele passou do sono para a morte”. Na realidade, exatamente naquele momento, havia se movido apenas uma cortina atrás de uma janela. O falso anúncio, por meio da redação de um jornal veneziano, chegou até Udine: sinos foram tocados em toda a região do Friuli em memória do Papa Pacelli. Finalmente, às 12h45, o professor Antonio Gasbarrini emitiu um boletim informando que “o Santo Padre ainda respira, embora com grande dificuldade”. Enquanto isso, o Substituto da Secretaria de Estado, Angelo Dell'Acqua, que estava ao lado do leito do Pontífice, retornou às pressas a Roma para negar a notícia e protestar junto ao governo italiano. Os exemplares dos jornais foram retirados às pressas por ordem da Polícia. “Ninguém acusou Galeazzi-Lisi dessa atividade informativa, que permaneceu desconhecida”, concluiu Bartoloni, “embora eu esteja convencido de que ele não era o único pago pela imprensa, porque naquele 8 de outubro de 1958, vários sinais foram vistos das janelas”.

A carreira jornalística de Bruno Bartoloni, que teve um início tão épico, foi repleta de muitos episódios que ele costumava contar aos colegas, alguns deles míticos, como ter sido sequestrado por um pirata na Tunísia, ter entrado sorrateiramente como passageiro clandestino em um voo papal entre Florença e Roma e ter se apossado de um par de esquis oferecido a João Paulo II.