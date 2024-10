Dicastério oferece curso para formar especialistas nas Causas dos Santos

O curso é estruturado em três partes: Teológica, Histórico-Hagiográfica e Jurídica, Tramitação dos Casos de Beatificação/Canonização. As aulas serão ministradas em italiano, no Pontificium Institutum Patristicum Augustinianum. O objetivo é formar especialistas na matéria.

O Studium do Dicastério para as Causas dos Santos realiza seu XXXVII Curso, com início em 8 de janeiro de 2025, às 16 horas, na presença do prefeito Marcello Semeraro e conclusão em 13 de junho do mesmo ano. Com a apresentação científica da Teologia, da História e do Direito das Causas dos Santos, o objetivo é formar especialista na matéria.

O Studium, do qual o prefeito é patrono, é dirigido pelo secretário do Dicastério e pelo subsecretário, que dele são respectivamente o diretor e o vice-diretor, com a colaboração do secretário do próprio Studium.

Estrutura do curso

O curso é estruturado em três partes: Teológica, de 10 de janeiro a 14 de fevereiro; Histórico-Hagiográfica , de 17 de fevereiro a 7 de março e Jurídica, Tramitação dos Casos , de 10 de março a 13 de junho.

As aulas serão ministradas em italiano às segundas, quartas e sextas-feiras, das 16h às 18, no Pontificium Institutum Patristicum Augustinianum (sala 6, na Via Paolo VI 25, Roma).

Livro didático

O livro texto do curso é Le Cause dei Santi, editado por Vincenzo Criscuolo ofmcap, Carmelo Pellegrino e Robert Sarno, com prefácio do cardeal Angelo Amato sdb; Libreria Editrice Vaticana, Cidade do Vaticano, 4ª edição, 2017. O livro é matéria de exame.

Inscrições

Podem inscrever-se como estudantes ordinários aqueles que tenham obtido qualificação acadêmica de Bacharelado, Licenciatura ou Doutoramento em disciplinas eclesiásticas.

O Studium reserva-se o direito de admitir, como estudantes extraordinários, os titulares de um grau não eclesiástico, mas que possuam também uma formação de dois anos em Teologia, ou História da Igreja ou Direito Canônico, certificada por um diploma válido para a inscrição em uma Faculdade ou Instituto Universitário.

Serão admitidos no curso estudantes idôneos até que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas.

Auditores

São considerados auditores aqueles que, uma vez admitidos no Studium, não pretendam realizar o exame e fazer exercitação escrita de uma Positio.

a) Os Auditores devem possuir pelo menos o Bacharelado em Ciências Eclesiásticas.

b) A contribuição para inscrição no Studium é a mesma para o estudante ordinário, o estudante extraordinário e o auditor.

Documentos de registro

a) Pedido de admissão ao Studium, do interessado, dirigido ao cardeal prefeito do Dicastério;

b) Commendatizia do próprio ordinário ou da autoridade eclesiástica competente, dirigida ao cardeal prefeito;

c) Documentação relativa a estudos previamente concluídos;

d) Duas fotografias tamanho passaporte.

O pedido deverá ser entregue na Secretaria do Studium de 1 de outubro a 30 de novembro de 2024.

Exames

No final do Curso, os estudantes que tenham assistido a pelo menos 2/3 das aulas das partes individuais em que se inscreveram podem aceder às provas orais na presença de uma Comissão de três docentes e do secretário do Studium, em uma das seguintes datas, à escolha do aluno: 18, 23 e 30 de junho ou 13 de outubro.

Os Estudantes Ordinários que frequentam regularmente as aulas poderão obter o Diploma se tiverem apresentado o ensaio escrito sobre as Positiones e realizado com sucesso o exame final relativo a cada parte em que o curso está dividido.

Para maiores informações sobre o cronograma, tema e docentes do curso, consultar este link do Dicastério ou dirigir-se a:

Mons. António Manuel M. de Saldanha e Albuquerque

Segretario dello Studium

Dicastero delle Cause dei Santi

Tel. 06. 698. 47336

Piazza Pio XII, 10 - 00120 – Città del Vaticano