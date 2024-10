Redescobrir o sentido da espera, uma lição do Sínodo

Numa sociedade cada vez mais rápida e que parece não permitir pausas para reflexão, o Sínodo sobre a Sinodalidade é um “bom campo de treinamento” para a espera. Uma experiência que mostra a importância de reservar o momento certo para o diálogo e o debate. O Papa Francisco convida-nos a fazer nossa a atitude paciente do Bom Semeador que coloca as sementes com confiança na terra, apesar de não poder colher os frutos imediatamente.

Alessandro Gisotti

Luzes de Natal surgiram em diversas varandas e vitrines de lojas em Roma. A temporada de verão terminou há algumas semanas, mas já há quem queira ansiar por um novo feriado, diminuindo o intervalo de tempo que nos separa do próximo feriado. E não importa a que distância esteja no calendário. Além disso, como já estamos acostumados a ver há anos, muitas lojas incentivam esse ritmo sincopado, então, por exemplo, no período do Natal não se tem tempo de comprar o último panetone antes que os primeiros ovos de Páscoa já apareçam. Mas porque é que vivemos imersos num contexto em que signos e objetos – desde luzes a produtos alimentares nas lojas – nos lembram sempre um momento de celebração? Talvez porque não queiramos mais esperar. Acima de tudo, não queremos mais esperar pelas coisas que nos interessam. Já não reconhecemos o valor da passagem do tempo, o que tornou ainda mais desejável o que queríamos alcançar. Agora queremos tudo imediatamente. E depois que acabar esse “tudo” (parcial), que foi consumido muito rapidamente, já estamos projetados no próximo “tudo” que desaparecerá com a mesma rapidez.

Há algumas décadas que fazemos parte de uma sociedade em que a velocidade é a dimensão que mais se impõe e incide em nossa experiência de vida quotidiana. E isto atingiu agora, pelo menos no Ocidente, níveis espasmódicos. Construímos carros mais rápidos e trens de alta velocidade. Criamos computadores cada vez mais rápidos na realização de cálculos e processamentos. E até a comida se tornou rápida: fast food, na verdade. Um antigo provérbio afirma: “Roma não foi construída num dia”. Hoje, porém, é exatamente isso que gostaríamos: “Roma e num dia”. Nesta centrífuga que aparentemente se encurta a ponto de eliminar todos os espaços supérfluos, todos os hiatos não considerados produtivos, perdemos, no entanto, tanto daquilo que acompanha e questiona o homem há milênios e que, não surpreendentemente, inspirou algumas das maiores obras-primas da literatura: a espera. Aquela expectativa confiante – referida várias vezes no Evangelho – que é típica do agricultor que semeia. Ele não sabe se aquelas sementes darão frutos, mas continua cuidando do solo e aguarda com confiança a hora da colheita, sem desanimar.

Até a Igreja, que caminha na história e acompanha mulheres e homens de todas as épocas, pode correr o risco de absorver este espírito dos tempos que não permite pausas, muito menos esperas. Em última análise, também na Igreja – nas nossas paróquias como em qualquer pequena ou grande realidade eclesial – gostaríamos que tudo se resolvesse rapidamente. Esta é a primeira reação (muito humana) que é ativada sempre que surge um problema. E, no entanto, o Papa Francisco alertou-nos em muitas ocasiões contra este risco, contra esta pressa – muito diferente da evangélica – que quer nos convencer de que o espaço é superior ao tempo e não o contrário.

Um campo de treinamento para esta expectativa, para se habituar ao tempo do agricultor que semeia sem poder colher imediatamente os frutos, é certamente o Sínodo sobre a Sinodalidade. O que se passa nestes dias no Vaticano é, de fato, a etapa conclusiva (mas ao mesmo tempo um recomeço) de um longo caminho que já dura três anos. Um processo que, a pedido de Francisco, não procurou respostas prontas e decisivas, mas sim questões abertas e partilhadas para iniciar a discussão. Uma comparação que não é estática, mas em movimento – precisamente sinodal – que tem na diligência do Bom Samaritano e na paciência do Bom Semeador dois modelos a seguir para edificar uma Igreja cada vez mais capaz de anunciar a Boa Nova.