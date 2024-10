Sínodo, reflexão sobre as mulheres e os leigos e o convite a ouvir os que se sentem excluídos

Na manhã deste dia 4 de outubro, festa de São Francisco, a segunda Congregação Geral foi aberta com os melhores votos de feliz onomástico ao Papa. Ouvidos os relatórios das cinco Mesas Linguísticas e mais 36 discursos livres sobre temas como carismas e ministérios, liturgia, diálogo com culturas e religiões. Na coletiva de imprensa, o cardeal López Romero: “A Igreja está muito europeizada, ajudar-se reciprocamente”.

Salvatore Cernuzio – Vatican News



Com votos de feliz onomástico ao Papa e a todos aqueles que têm os nomes Francisco e Francisca, na manhã deste 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, teve início a II Congregação Geral da Assembleia do Sínodo sobre a Sinodalidade. Na Sala Paulo VI estavam presentes 351 membros que ouviram os relatórios das Cinco Mesas em vários idiomas, dos quais emergiram perguntas em comum sobre o próprio conceito de sinodalidade, “não como uma técnica, mas como um estilo”, e sobre questões como o papel das mulheres, a presença dos leigos, a escuta “ativa” das “pessoas que não se conformam com os ditames da Igreja”. A mesma Igreja que “em um mundo de órfãos” pode representar “a família daqueles que não têm família”, disseram os oradores dos Grupos, conforme relatado na coletiva de imprensa diária na Sala de Imprensa vaticana pelo Prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, e Sheila Pires, respectivamente presidente e secretária da Comissão para a Informação.

Nem todos os carismas devem ser ministérios



Em particular, referiram, esta manhã na Sala Paulo VI “foi recordada várias vezes a imagem da Igreja como Corpo de Cristo, que, portanto, reúne muitos membros, ou seja, muitos ministérios e carismas, mas em um único corpo”. E, nesse sentido, foi analisado o tema do papel das mulheres e dos leigos. “As distinções são necessárias”, foi dito, ‘todos os carismas são importantes, mas nem todos precisam necessariamente ser ministérios’.

Leia também 03/10/2024 Mulheres, poligamia, pobres, Igrejas Orientais, web: os Grupos de Estudo em ação no Sínodo Na primeira Congregação Geral da Assembleia Sinodal na quarta-feira, 2 de outubro, os componentes dos dez grupos constituídos pelo Papa em fevereiro para aprofundar teológica e ...

Papel e contribuição das mulheres



Alguns grupos, destacaram os relatores, foram solicitados a refletir, sem “abordagens ideológicas e preconceituosas”, sobre se certas questões “são apresentadas por moda e ideologias ou por um verdadeiro discernimento eclesial”. Dentro dessa mesma estrutura, foi reiterado que “a dignidade da mulher é conferida a todo crente no batismo”, enquanto que, sobre as ordens sagradas para as mulheres, foi solicitado “aprofundar o estudo de certos ministérios, como o ‘ministério da consolação’” e “não perder a ênfase sobre a contribuição das mulheres no passado e no presente”.

Houve uma forte demanda dos membros do Sínodo por uma “igual dignidade e corresponsabilidade de todos os Batismos para a Igreja”. Com base nisso, a “inclusão de mulheres, leigos e jovens nos processos decisórios da vida da Igreja” pode ser justificada. E ainda sobre o relacionamento homem-mulher, alguns grupos pediram para “identificar os medos e receios por trás de certas posições, porque esses medos na Igreja levaram a atitudes de ignorância e desprezo em relação às mulheres”. Portanto, “identificar para curar, para discernir”.

Saudação do Papa a uma das participantes do Sínodo

Leigos, linguagem, face dos pobres



Algumas Mesas linguísticas apontaram que, em alguns pontos do Instrumentum Laboris, os leigos são mencionados apenas algumas vezes, assim como a família “Igreja doméstica”. A relação entre as igrejas locais e as culturas também precisa ser aprofundada, porque cada igreja local é “forjada” por uma cultura enquanto permanece ela mesma. Nesse sentido, também foi mencionada a questão da linguagem, pedindo que ela seja “simples” e que sejam mudadas “algumas formulações que são fruto de uma perspectiva eurocêntrica e ocidental”. Por fim, como último ponto, o duplo convite para “partir das experiências e realidades pastorais, porque a vida é mais importante do que a teoria” e para “olhar para a face dos pobres dilaceradas pelas guerras, pela violência e pelos abusos”. “Sua presença sutil e delicada, suas exigências, seu modo de vida podem nos levar a nos despojar daquilo que nos escraviza e nos distancia”.

Mais de 30 discursos livres



Após as cinco palestras, a congregação geral”, explicou Ruffini, “foi dedicada aos discursos livres. Trinta e seis no total, que variaram desde a importância dos leigos, porque “o futuro da Igreja e a Igreja do futuro” dependerão de sua “vitalidade” (o que, foi reiterado, “não diminui, é claro, a indispensabilidade do sacerdócio”), até a questão das mulheres, com um dos que tomaram a palavra descrevendo como “uma lacuna” o fato de que “as mulheres são vistas apenas como consoladoras e não como alguém que pode pregar ou o fato de que elas não podem ser a chefe de uma organização”. Na mesma linha, tomando o exemplo dos missionários, incluindo as mulheres leigas, que cuidam de comunidades inteiras em todo o mundo, foi repetido na assembleia “que há mulheres que sentem o chamado de Deus e pedem para ser ordenadas”. E foi solicitado que “haja uma participação feminina no Grupo de Estudos sobre Ministérios e Carismas e que o resultado do trabalho desse Grupo possa ser discutido em um espaço sinodal para dar conselhos e fazer discernimento”.

Leia também 03/10/2024 Sínodo, início dos trabalhos. Em 7 de outubro, assembleia em jejum e oração pela paz A invocação para acabar com a violência abriu a segunda sessão da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. No final da manhã desta quinta-feira, (03/10) coletiva de imprensa, na Sala ...

Diálogo e escuta



Reiterada nos discursos livres foi a importância de “desenvolver uma espiritualidade sinodal de escuta ativa, proximidade, apoio sem preconceitos, mesmo daqueles que são diferentes, daqueles que não nos fazem sentir confortáveis”. “Não se ouve os outros para ver se são inteligentes o suficiente ou se concordam comigo, mas se aqueles que estão falando têm elementos com os quais eu possa aprender”, disseram os padres e madres sinodais, alguns dos quais pediram mais diálogo com culturas, filosofias e religiões. “Devemos respeitar e reconhecer o outro, porque isso une o povo de Deus”. Ainda sobre a questão da escuta, seguindo a sugestão do tema “Ampliemos o espaço da tenda”, eles pediram para “escutar mais profundamente aqueles em condições de pobreza e sofrimento e as pessoas que se sentem excluídas da sociedade e da Igreja”. Portanto, os divorciados, os marginalizados, a comunidade LGBTQ+.

“Ampliar o espaço” na liturgia



Houve também um aceno ao clericalismo, com a ênfase de que “na Igreja não há um patrão, nem súditos. Há apenas um mestre e todos nós somos irmãos”. “Interessante”, apontou Ruffini, foi também a referência ao tema ‘repetido e aplaudido’ da liturgia que pode se tornar ‘um espelho da sinodalidade’. “O ministro preside, mas não é o único celebrante”, foi dito. Uma proposta foi que “na próxima liturgia comum dos membros do Sínodo, o espaço da tenda poderia ser ‘ampliado’”.

Uma das mesas da Sala Paulo VI

Discursos dos palestrantes



Quatro convidados fizeram uso da palavra na mesa de oradores: cardeal Cristóbal López Romero, arcebispo de Rabat (Marrocos) e presidente da Cerna (Conferência Episcopal Regional do Norte da África); dom Antony Randazzo, presidente da Federação das Conferências Episcopais Católicas da Oceania (Fcbco) e o bispo de Nanterre (França), Matthieu Rougé, e a “monja twitera” Xiskya Lucia Valladares Paguaga, da Nicarágua, especialista em mídia social e evangelização digital.

Experiência em dioceses, nações e continentes



Todos os quatro palestrantes relataram a experiência da sinodalidade em seus próprios ambientes: paróquias, dioceses, nações e continentes. Primeiro o cardeal Lopéz Romero, que relatou a experiência na África de “uma única freira que criou um movimento de intercâmbio, de reflexão, de sinodalidade” e que “sozinha fez mais do que muitas Conferências Episcopais”, e depois os vários encontros sinodais no Marrocos que permitiram aos próprios cristãos “descobrir quem somos, poucos em número, mas pertencentes a mais de 100 países: uma riqueza extraordinária, mas também algumas dificuldades para viver a comunhão”.

Dom Rougé também falou de “práticas sinodais” em Nanterre, mas, no entanto, queria se concentrar mais no grande Sínodo no Vaticano: “Estamos muito felizes por nos encontrarmos novamente, isso está ligado à intensidade com que vivemos a primeira sessão. Todos chegaram com dúvidas e medos, mas depois, com o método da conversa do Espírito, tivemos uma profunda experiência espiritual que tentamos compartilhar em nossas dioceses”. Úteis foram as palavras do Papa: “O Sínodo não é um parlamento”. “No ano passado, ele disse isso duas vezes, este ano apenas uma vez, porque ele achava que nós tínhamos entendido”, sorriu o bispo.



A fragilidade dos países da Oceania



Do centro da Europa, dom Randazzo deslocou seu olhar para as grandes terras da Oceania, “uma área enorme do planeta”, mas “frágil”, considerando áreas como Papua Nova Guiné, recentemente visitada pelo Papa, as Ilhas Salomão, os vários arquipélagos do Pacífico que, às vezes, sofrem uma sensação de abandono. Foi uma “grande alegria”, de fato, disse Randazzo, “ver a felicidade nos rostos das pessoas” na chegada de Francisco a Port Moresby, “ao perceber que o Papa havia encontrado tempo para vir de Roma e atravessar o mundo inteiro para chegar a uma das áreas mais frágeis da terra, mas tão rica em recursos naturais”. O bispo denunciou, a esse respeito, uma certa “ganância” por parte das nações desenvolvidas que vêm e exigem acordos e compromissos com nações pobres e, portanto, vulneráveis, para obter metais, recursos preciosos e árvores.

É assim que os recursos naturais estão sendo destruídos, foi sua denúncia, e comunidades inteiras estão sofrendo. Pense também nos migrantes nos mares da Oceania que se dirigem a países mais estáveis “porque têm que abandonar suas casas por causa da elevação dos mares, por causa do afundamento das ilhas”. “Não devemos nos esquecer dos povos da Oceania no caminho sinodal”, insistiu dom Randazzo. Para eles, “o conceito de sinodalidade não é algo estranho, mas, ao contrário, algo que eles conhecem e aplicam há milhares de anos: reunir-se e ouvir uns aos outros com respeito”. Eles falam sobre oceanos, florestas, pesca, mas também sobre fé. Infelizmente, porém, às vezes prevalecem os temas estabelecidos por “pessoas ricas que decidem o que é importante” ou “questões de nicho”.

Não a modelos corporativos na Igreja



Entre eles, o presidente da Fcbco - solicitado por jornalistas - apontou para a tendência da Igreja de seguir modelos corporativos. “Não fico muito feliz quando ouço falar em rede... É uma linguagem de homens de negócios. Nossa linguagem é a comunhão, o estar juntos. Estamos tentando nos tornar tão sofisticados que corremos o risco de excluir as pessoas”.

A coletiva de imprensa sobre os trabalhos do Sínodo na Sala de Imprensa vaticana

O “verdadeiro escândalo” é a exclusão das mulheres



Também na questão ligada à ordenação de mulheres “que vai avante há anos”, Randazzo enfatizou, “é uma pequena minoria com uma voz ocidental que está fixada nesse ponto”. O verdadeiro “escândalo” é que “as mulheres são frequentemente ignoradas na Igreja” ou, pior ainda, “são colocadas à margem, vítimas de violência, até mesmo violência doméstica, excluídas dos ambientes de trabalho”: “É um escândalo contra o Evangelho!

A importância da missão digital



Sobre o tema das mulheres, a Irmã Xiskya foi breve, enfatizando, em vez disso, a urgência de trabalhar na missão digital, que está mudando, pois, a missão “física” em uma era de novas tecnologias e Inteligência Artificial. “Sessenta e cinco por cento da população mundial frequenta as estradas digitais”, disse, ‘a pobreza física também é encontrada no social’. Desde o início do Sínodo, explicou a religiosa, estão sendo criados escritórios nas Conferências Episcopais, estão sendo organizadas reuniões com missionários também de 67 países, e estão sendo compartilhadas as experiências dos missionários digitais - mais numerosos na América Latina do que na Europa - que tentam acompanhar e ficar perto dos “distantes que buscam a verdade e caminham feridos no mundo, também por causa de más experiências com a Igreja”.

“Samaritanear”



O endereço para esse trabalho, relatou a Irmã Xiskya, foi dado a ela pessoalmente pelo Papa com um neologismo: “Samaritanear”, ou seja, ser bons samaritanos que “alcançam as pessoas que percorrem os caminhos digitais”, tanto aqueles que “querem redescobrir os valores do Evangelho” quanto aqueles que “nunca ouviram o nome de Jesus”. A sinodalidade nesse sentido é uma grande “esperança”, considerando a “polarização nas mídias sociais” e os “relacionamentos tóxicos”.

Enfrentar os problemas



O cardeal Lopéz Romero também falou sobre a riqueza do itinerário do Sínodo: “este Sínodo é extremamente enriquecedor. Nossa Igreja ainda é muito europeizada, ocidentalizada. Devemos viver essa caminhada ajudando uns aos outros, para que a Igreja saia mais católica, universal”. A esse respeito, ele citou o exemplo de um bispo africano de uma diocese com muitas vocações e muitos batismos: “Ele censurou um bispo europeu por querer lhe dar uma lição quando suas igrejas estavam vazias”. É claro que “nós, europeus, precisamos aprender a ser humildes, mas os africanos também não devem se vangloriar porque o sucesso não depende de números. Devemos ajudar uns aos outros a viver o Evangelho”, disse o cardeal. “Haverá passos para frente, passos para trás, encontros, confrontos, mas devemos mostrar a maturidade para sermos pacientes, aqueles que vão mais rápido esperam por aqueles que vão mais devagar... É bom que haja problemas, eles devem ser abordados e não varridos para debaixo do tapete.”

Reações à Fiducia Supplicans



Para concluir, também foi mencionada a declaração doutrinária Fiducia Supplicans, que introduziu a bênção de pessoas do mesmo sexo, despertando reações contrárias na própria Igreja africana. Trata-se de um documento, ressaltou o cardeal do Marrocos, “que deveria ter passado por um caminho sinodal, pois não veio do Sínodo, mas do Dicastério para a Doutrina da Fé. Minha Conferência Episcopal se pronunciou de forma diferente, não fomos consultados. O continente africano se pronunciou sem ter consultado toda a África”. O presidente da Secam, relatou Lopéz, “de fato nos pediu desculpas”. Isso também é sinodalidade e aprendê-la, concluiu o cardeal, “não é fácil”.