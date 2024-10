Sínodo, Radcliffe: liberdade para falar com coragem e acolher o trabalho da Providência

Durante a meditação que abriu a 13ª Congregação Geral na última semana da assembleia, o teólogo dominicano convidou os participantes a falar com parresia, mas também a deixar de lado qualquer decepção. “Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam”, disse ele citando São Paulo.

É “com liberdade” que os pais e mães sinodais devem abordar a última “tarefa” que lhes cabe na última semana do Sínodo, ou seja, o exame e a votação do documento final. Foi o que disse o Cardeal eleito Timothy Radcliffe, ao apresentar na manhã de segunda-feira, 21 de outubro, os trabalhos da XIII Congregação Geral e da semana conclusiva da XVI Assembleia do Sínodo dos Bispos, que levará à aprovação do Documento Final no sábado, dia 26.

Liberdade para falar e aceitar até mesmo decisões decepcionantes

Radcliffe convidou os participantes a colocar em prática a missão de “pregar e encarnar” uma dupla liberdade, “a dupla hélice do DNA cristão”: “a liberdade de dizer o que acreditamos e de ouvir sem medo o que os outros dizem”, ou seja, “a liberdade dos filhos de Deus de falar com coragem, com parresia”; mas também a “liberdade mais profunda, a liberdade interior de nossos corações” para aceitar até mesmo as ecisões que possam decepcionar e que alguns possam considerar “impensadas ou até mesmo erradas”. De fato, acrescentou, “temos a liberdade daqueles que acreditam que, como São Paulo escreveu aos Romanos (Rm 8, 28), ‘Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam’ e que, no final, ‘podemos ficar em paz porque ’nada pode nos separar do amor de Deus”, nem mesmo a incompetência, nem mesmo os erros”. Somente dessa forma podemos passar da primeira liberdade, aquela que nos faz dizer “eu”, para a liberdade mais ampla que nos faz “pertencer à Igreja e dizer ‘nós’”.

“A graça aperfeiçoa a natureza, não a destrói”

Como ensinou Santo Tomás de Aquino, o teólogo dominicano explicou ainda que “a graça aperfeiçoa a natureza, mas não a destrói”. Portanto, “acreditar no Espírito Santo não nos isenta de usar nossas mentes na busca da verdade”. Pelo contrário, “Tomás afirmou que seria um insulto ao Espírito Santo não pensar nas decisões e, por exemplo, ir na sorte”. Radcliffe prosseguiu, citando a obra cinematográfica Um Homem para Todas as Estações), na qual São Tomás More “implora à sua filha Meg que honre a capacidade de pensar que nos foi dada por Deus: 'Ouça, Meg, Deus fez os anjos para mostrar-lhe esplendor, assim como fez os animais por sua inocência e as plantas por sua simplicidade. Mas o homem o fez para servi-lo com sagacidade (inteligência), no emaranhado de sua mente'”.

A experiência de Yves Congar

Até mesmo o cardeal e teólogo do Concílio, Yves Congar, que em meados da década de 1950 foi “silenciado por Roma” e privado da oportunidade de ensinar, “em meio a essa crise, escreveu em seu diário que a única resposta a essa perseguição era ‘dizer a verdade’. Com prudência, sem escândalos provocativos e desnecessários. Mas permanecer - e se tornar cada vez mais - uma testemunha autêntica e pura do que é verdadeiro' “. Portanto, acrescentou Radcliffe, “não devemos ter medo de discordar, porque o Espírito Santo trabalha nisso”.

A Providência em ação

Portanto, somos habitados pela liberdade de “pensar, falar e ouvir sem medo”. Mas isso não é nada se não tivermos também a liberdade daqueles que confiam que “Deus faz tudo para o bem daqueles que amam a Deus”. Portanto, podemos ficar em paz com qualquer resultado”, comentou o teólogo, porque ‘a providência de Deus é bondosa, trabalhando silenciosamente mesmo quando as coisas parecem dar errado’. Ele continuou enfatizando que “ela está entrelaçada na história da nossa salvação desde o início”, quando “a queda de Adão e Eva se torna, pela graça de Deus, o felix culpa que leva à encarnação” e “a morte horrível de Nosso Senhor na cruz leva ao triunfo de Cristo sobre a morte”. Portanto, mesmo que você esteja desapontado com o resultado do Sínodo, a providência de Deus está em ação nesta Assembleia, conduzindo-nos ao Reino de maneiras que somente Deus conhece. Sua vontade para o nosso bem não pode ser frustrada”. Além disso, acrescentou o dominicano, “este é apenas um sínodo. Haverá outros. Não devemos fazer tudo, mas apenas tentar dar o próximo passo”. Como ensinou Santa Teresa de Ávila: “Fomos nós que começamos o trabalho; cabe aos que vêm depois continuar a começar”. Como não sabemos”.

Henri de Lubac: evite se considerar a norma encarnada da ortodoxia

O jesuíta Henri de Lubac, mais tarde cardeal, também sofreu “perseguição antes do Concílio” e, em meio a esse sofrimento, escreveu Meditação sobre a Igreja, “um hino de amor”, exortando a pessoa perseguida com estas palavras: “Longe de perder a paciência, ele tentará manter a paz e, de sua parte, fará um grande esforço para fazer aquela coisa difícil: manter uma mente maior do que suas próprias ideias”. Ele cultivará “aquele tipo de liberdade por meio da qual transcendemos aquilo que mais impiedosamente nos envolve...”. Ele evitará “a terrível autossuficiência que poderia levá-lo a ver a si mesmo como a norma incorporada da ortodoxia, porque ele colocará ‘o vínculo indissolúvel da paz católica’ (citando São Cipriano) acima de tudo...”.

Como filhos livres de Deus, dizendo “Eu” junto com “Nós”

Portanto, “se tivermos apenas a liberdade de argumentar nossas posições, seremos tentados pela arrogância” e “acabaremos batendo os tambores da ideologia, direita ou esquerda”. Por outro lado, “se tivermos apenas a liberdade daqueles que confiam na providência de Deus, mas não ousarmos entrar no debate com nossas convicções, seremos irresponsáveis e nunca cresceremos”. Em vez disso, concluiu Radcliffe, “a liberdade de Deus atua no coração de nossa liberdade, borbulhando dentro de nós. Quanto mais ela é verdadeiramente de Deus, mais ainda é verdadeiramente nossa”. E “como filhos livres de Deus, podemos dizer ‘eu’ e, ao mesmo tempo, ‘nós’”.