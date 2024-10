Do Sínodo, uma oração pelo padre Marcelo, assassinado no México

Irmã María de los Dolores Palencia Gómez, religiosa mexicana da Congregação das Irmãs de São José e presidente delegada do Sínodo atualmente em andamento no Vaticano, recorda a figura do religioso assassinado no domingo, 20 de outubro: “Ele deu a vida pelos pobres”.

Renato Martinez – Vatican News

A dor da Igreja e do povo mexicano entrou no Sínodo assim que se espalhou a notícia do assassinato do padre Marcelo Pérez Pérez, pároco da paróquia Cuxtitali em San Cristóbal de Las Casas, no Estado de Chiapas, México, no domingo 20 de outubro. Uma oração pelo descanso eterno foi rezada por ele. “Padre Marcelo era um promotor da paz, um homem que buscava o diálogo, a paz e a justiça para os mais pobres. Ele era indígena, era Tzotzil, e dedicou sua vida a estar com os mais pobres e a buscar o diálogo, o encontro, a reconciliação nas comunidades onde havia divisões". O sacerdote foi recordado pela irmã María de los Dolores Palencia Gómez, uma religiosa mexicana da Congregação das Irmãs de São José e presidente delegada do Sínodo que está sendo realizado no Vaticano. O fato de o padre Marcelo ter sido assassinado, de acordo com a religiosa, “é mais um sinal de que existem aqueles que estão interessados em que as pessoas estejam divididas e que a paz e a justiça não reinem”.

Ouça e compartilhe

Migração forçada, drogas e extrativismo desumanizado

O território em que ocorreu o episódio violento é fortemente afetado pelo fenômeno da migração forçada. O Estado de Chiapas”, explicou a irmã Palencia, tem três dioceses: Tuxtla, Tapachula e San Cristóbal de las Casas. É um estado fronteiriço com a Guatemala, onde há uma entrada contínua e frequente de migrantes de muitos países, não apenas da América do Sul, mas também da Ásia, África e Europa Oriental”. É “uma presença muito maciça” e “uma migração forçada” porque “eles são obrigados a sair de seus países, são pessoas que chegam com muitas carências e muito sofrimento”. É também um estado com uma enorme população indígena, com muitos povos nativos e diferentes grupos étnicos, “povos que tradicionalmente viveram na marginalização, na pobreza, que sofreram todas as carências que podem existir nessas condições” e que agora são atormentados pelas drogas e pelo extrativismo desumanizado. Isso também acontece em outros estados do México e em muitos outros lugares, continuou a religiosa, “onde há uma forte concentração de violência devido à luta por território entre os cartéis da droga. Uma presença muito forte no México, infelizmente, e isso implica em muitas coisas”. Com relação ao “estabelecimento de grandes indústrias, de mineração e extração, e outras”, no momento em que elas aparecem, são elas “que impõem seu modo de agir às populações, verdadeiras proprietárias dessas terras”. Portanto, “a presença desses grupos, seja por causa das drogas ou do extrativismo, gera violência, divisões, sequestros, roubos, causa migrações internas, mas também desconfiança entre povos irmãos que viveram juntos por muito tempo e que agora estão dando origem a lutas pelo poder que são muito perigosas”. A religiosa mexicana explicou, portanto, a necessidade de levantar a voz por todos aqueles que não podem fazê-lo e, acima de tudo, pediu que o assassinato do padre Marcelo não fique impune e que o que acontece nesses territórios não seja esquecido. “Acho que na sociedade civil organizada, assim como nas diferentes Igrejas, a consciência está crescendo. É necessário gritar e fazer com que o mundo entenda que em algumas situações se age contra a humanidade e também contra a criação, contra nossa Casa comum.”

Leia também 21/10/2024 Padre indígena assassinado no México. Arizmendi: “lutou por valores da verdade e da vida" O padre Marcelo Pérez Péres, conhecido no Chiapas por seu trabalho incansável e corajoso pela paz e pelos direitos dos povos indígenas, foi assassinado este domingo (20/10) em San ...

O Sínodo, uma proclamação profética para a humanidade

A presidente delegada então indicou que estar no Sínodo em um momento eclesial como este “foi uma graça”. Ela que “viveu o Concílio Vaticano II sem ser religiosa”, numa época em que “havia muitas ilusões e esperanças de muitas mudanças”, que muitas vezes não aconteceram. Hoje, “estamos retornando aos fundamentos do Concílio Vaticano II, mas para ir além. O mundo, a humanidade em que nos encontramos hoje não é a mesma de 60 anos atrás e devemos ver onde o Espírito quer que estejamos presentes”. O caminho da sinodalidade, concluiu a irmã Palencia, “está nos ajudando a ouvir uns aos outros, a dialogar, a buscar juntos, a tomar decisões e processos decisórios juntos”, e isso pode ser “um anúncio profético para a humanidade, porque nesta situação mundial que é tão polarizada, tão extrema, onde é tão difícil dialogar, ouvir uns aos outros, buscar caminhos juntos e não se dividir ou dividir quando não se está totalmente de acordo, isso também pode ser um importante impacto social de mudança”.