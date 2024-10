Sínodo: dois fóruns de estudo dedicados à figura do bispo e ao povo de Deus

Na tarde desta quarta-feira, entre as 18h e 19h45, (hora italiana) dois encontros simultâneos - organizados pela Cúria Geral dos Jesuítas e pelo Augustinianum -, oferecem um aprofundamento teológico-pastoral sobre dois temas. Ao vivo com tradução simultânea nos canais do YouTube do Vatican News.

O Sínodo em andamento no Vaticano está se “dividindo” para abrir uma série de aprofundamentos sobre alguns pontos centrais da reflexão que está envolvendo os participantes da assembleia. Isso se realizará na tarde desta quarta-feira e se repetirá no dia 16 de outubro com quatro fóruns teológico-pastorais, também abertos à participação do público em presença ou via streaming.



Os fóruns de hoje



Os dois primeiros fóruns programados para se realizar entre as 18h e as 19h45 de hoje (horário de Roma) tratarão de “O povo de Deus como sujeito da missão” - este fórum será realizado na Aula Magna da Cúria Geral dos Jesuítas (clique aqui para acompanhar a transmissão ao vivo) - e “O papel e a autoridade do bispo em uma Igreja sinodal”, neste caso realizado na Aula Magna do Pontifício Instituto Patrístico Augustinianum (clique aqui para acompanhar a transmissão ao vivo). Cada fórum contará com a presença de teólogos ou teólogas, especialistas em direito canônico e um bispo, com a primeira parte do encontro disponível à disposição dos palestrantes e a segunda dedicada a quaisquer perguntas feitas pelo público.

Um Sínodo com a contribuição de vários especialistas



Os fóruns, explica uma nota, respondem “à necessidade, surgida na Primeira Sessão da XVI Assembleia, de continuar o aprofundamento teológico, canônico e pastoral do significado da sinodalidade para os diferentes aspectos da fé da Igreja e de oferecer aos teólogos e canonistas a oportunidade de contribuir para o trabalho da Assembleia”.

Os fóruns de 16 de outubro



De maneira similar, na próxima quarta-feira haverá outros dois encontros teológico-pastorais, um sobre o tema da “relação mútua entre a Igreja local e a Igreja universal” (Cúria dos Jesuítas), o outro sobre o “exercício do primado e o Sínodo dos Bispos (Augustinianum)”. Além dos participantes do Sínodo, estão convidados a participar dos fóruns os jornalistas credenciados junto à Sala de Imprensa da Santa Sé e qualquer pessoa interessada, de acordo com a disponibilidade de lugares.