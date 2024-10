Coletiva de imprensa: o Sínodo está pedindo mudança, conversão

Dom Cipoliini: “aprender a dar adeus a coisas antigas que já cumpriram sua missão e acolher o novo que está chegando”. Nesta sexta, encontro dos membros da Assembleia Sinodal com mais de 150 jovens na Sala Sinodal.

Padre Modino - Vaticano



A Segunda Sessão da Assembleia Sinodal do Sínodo sobre a Sinodalidade está prestes a concluir as reflexões sobre o terceiro Módulo do Instrumentum Laboris, que fala de lugares. Nas últimas horas, duas questões foram destacadas, de acordo com Sheila Pires, secretária da Comissão de Comunicação durante a coletiva de imprensa na Sala de Imprensa vaticana nesta quinta-feira: como configurar a participação numa chave missionária num contexto de tempos de mudança face aos fenômenos da mobilidade humana na cultura do ambiente digital, o que somos chamados e estamos dispostos a adotar, quais os obstáculos e o que promover. E o segundo tema, que teve a ver com a sinodalidade como colegialidade e primado, o papel da Cúria Romana à luz da Praedicate Evangelium, o Sínodo universal, as assembleias eclesiais e continentais, assim como os sínodos e os concílios particulares.

Temas abordados

Durante a coletiva foi falado sobre as dificuldades e o drama dos migrantes, a criação de uma Assembleia Eclesial Mediterrânea, uma região onde as igrejas têm criado estruturas de redes. Foi abordada a questão de novas propostas para o atendimento aos jovens, a reconfiguração das paróquias em redes de pequenas comunidades, como caminho para agilizar a sinodalidade. O trabalho da Rede Talitha Kum, com os migrantes e vítimas do tráfico de pessoas, o acompanhamento sem paternalismos das pessoas com necessidades especiais, a necessidade de abalar as consciências dos católicos com relação aos pobres, a presença da Igreja onde o Espírito sopra, nas encruzilhadas, lugares de sinodalidade e não se fechar em lugares seguros.

Por sua vez, o prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, destacou o serviço da Vida Religiosa, a importância da relação entre sinodalidade e primazia, com a contribuição das igrejas orientais, as contribuições dos fóruns teológicos, o papel das conferências episcopais, como responder às perguntas da cultura e do contexto. Junto com isso, o valor das igrejas locais, o papel dos bispos, a necessidade de não ter medo da sinodalidade, o status das conferências episcopais, a importância da escuta do Papa aos fiéis e a centralidade da Eucaristia, entre outras questões. Finalmente, Ruffini lembrou que nesta sexta-feira haverá um encontro dos membros da Assembleia Sinodal com mais de 150 jovens na Sala Sinodal.

O Sínodo mostra a universalidade da Igreja

O processo sinodal está sendo vivido pela Irmã Samuela Maria Rígon – presente na coletiva de imprensa - como uma experiência da universalidade da Igreja, que ela também experimenta em sua congregação, uma oportunidade de entrar em contato com realidades das quais ninguém fala, com diferentes vocações e papéis, dada a diversidade da Assembleia Sinodal, onde todos podem falar e que é um sinal de abertura. A Superiora Geral das Irmãs de Nossa Senhora das Dores, diante das polarizações, propõe viver as polaridades, a diversidade.

Na Assembleia há uma centralidade das relações, segundo a Irmã, razão pela qual ela vê a necessidade de retornar à ideia original da Igreja, tendo em mente que Jesus lidava com os outros através de relações fraternas, algo que deve estar presente nas relações entre pessoas, culturas, igrejas. No caminho de renovação da Igreja, é necessário ler os acontecimentos à luz do sopro do Espírito Santo e seguir o exemplo de Jesus para encontrar as pessoas onde elas vivem e sofrem.

O Sínodo na Ásia

O cardeal Charles Bo explicitou a conexão entre o caminho sinodal e seu efeito na Ásia. A partir daí, ele lembrou o que o Papa Francisco pediu às igrejas da Ásia em uma de suas viagens, convidando-as a olhar para frente. No processo sinodal, ele enfatizou a importância da conversa espiritual, do reconhecimento da importância do batismo e da participação de todos na tomada de decisões, incluindo os jovens, para os quais ele pediu que levassem em conta a importância da evangelização virtual.

O arcebispo de Rangoon (Mianmar) refletiu sobre o desafio da cultura para a sinodalidade e a necessidade de mais recursos para promover a sinodalidade na Ásia, onde as grandes distâncias dificultam a caminhada conjunta. Ele também se referiu ao desafio de confrontar o clericalismo por meio da prestação de contas, ainda mais quando há membros do clero que se sentem ameaçados pela sinodalidade. Da mesma forma, em meio a sociedades patriarcais, ele refletiu sobre as dificuldades para as mulheres assumirem papéis de liderança. Ele também se referiu aos seminários, às conferências episcopais, como um instrumento para promover a colaboração entre as igrejas locais em vista do trabalho pastoral. “A Igreja Asiática, apesar dos desafios, quer ser uma Igreja sinodal, escutando a todos e acolhendo a todos”, concluiu.

Precisamos escutar

“Essa experiência sinodal é muito importante porque precisamos escutar”, disse o cardeal Gérard Lacroix. No processo desde 2021, toda a Igreja está escutando a Palavra de Deus e os outros, de acordo com o arcebispo de Quebec (Canadá), que pediu para ouvir não apenas dentro da Igreja, mas também todos os nossos irmãos e irmãs. “Estamos nos preparando para sermos homens e mulheres que escutam os outros, mesmo aqueles que pensam de forma diferente”, disse ele. Uma dinâmica que ele vê como um testemunho para o mundo de que é possível escutar uns aos outros e fazer um bom discernimento, já que no mundo de hoje as pessoas não ouvem e pensam em resolver os problemas com armas e bombas.

“Estamos na assembleia para escutar as diferentes realidades”, de acordo com o arcebispo, que vê isso como uma experiência maravilhosa, que vê o desafio de viver isso nas igrejas locais para discernir as grandes questões que afetam o mundo, as questões candentes que precisam ser aprofundadas para sermos crentes confiáveis. Trata-se de fazer isso por meio da sinodalidade, sentando-se juntos como uma comunidade de discípulos de Jesus para escutar juntos o que Deus está nos dizendo. Lacroix vê a grande dádiva deste sínodo na conversa no espírito, unindo-nos em torno de mesas, escutando a Deus e uns aos outros. Algo que já está dando frutos, “não estamos buscando resultados, estamos buscando a santidade, os frutos do Reino de Deus”, enfatizou. Para isso, “precisamos continuar discernindo e lidando com essas questões, ouvindo o Deus fiel que está sempre ao lado das pessoas no caminho”.

Três conversões sinodais

Dom Pedro Cipollini – também presente na coletiva - destacou a questão das mudanças como tema transversal, insistindo em que no processo sinodal alguma coisa deve mudar. Mudanças que na linguagem bíblica são chamadas de conversão. Por isso sublinhou que o Sínodo está exigindo mudança, conversão. O bispo de Santo André falou sobre três conversões: pastoral, que tem a ver com o modo de exercer a missão, também na mídia, alargar os lugares de evangelização; conversão estrutural, mais desafiadora, tendo como horizonte o Reino de Deus; conversão espiritual, a partir do encontro com a pessoa de Jesus, que é a referência, ponto de partida e de chegada, insistindo na importância da Palavra de Deus e do testemunho pessoal de vida. “As palavras podem convencer, mas é o testemunho que arrasta”, enfatizou dom Pedro Cipollini. Ele defendeu a necessidade de uma mudança racional e emocional, e para isso se faz necessário “aprender a dar adeus a coisas antigas que já cumpriram sua missão e acolher o novo que está chegando neste Sínodo”.