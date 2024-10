Sínodo, eleitos novos membros do Conselho Ordinário

O organismo, presidido pelo Papa, faz parte da Secretaria Geral do Sínodo. São 17 membros, doze dos quais eleitos entre bispos diocesanos e eparquiais ou membros equivalentes da assembleia, vindos de todo o mundo. Eles serão membros da próxima Assembleia Geral Ordinária.

Vatican News

Durante a 15ª Congregação Geral do Sínodo dos Bispos, foram eleitos os novos membros do Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo. Em comparação com a Instrução atual, que regula os trabalhos da Assembleia, o Papa fez uma modificação que eleva o número total de membros para 17, doze dos quais foram eleitos entre bispos diocesanos/eparquiais ou equivalentes que são membros desta Assembleia: 1 das Igrejas Orientais Católicas, 1 da Oceania, 2 respectivamente da América do Norte, América Latina, Europa, África e Ásia.

Quatro membros de nomeação pontifícia

A eles se unirão quatro membros de nomeação pontifícia e, no devido tempo, o chefe do Dicastério da Cúria Romana responsável pelo tema do próximo Sínodo. De acordo com a Constituição Apostólica Episcopalis Communio (n° 24, 1-3), o Conselho Ordinário da Secretaria Geral é responsável pela preparação e implementação da Assembleia Geral Ordinária.

Posse no final da Assembleia

Os membros do Conselho Ordinário tomam posse no final da Assembleia Geral Ordinária que os elegeu. Eles são membros da Assembleia Geral Ordinária sucessiva e deixam o cargo após esta ser realizada. O Conselho, presidido pelo Papa, faz parte da Secretaria Geral. O novo Conselho Ordinário desempenhará um papel fundamental tanto na implementação desse processo sinodal sobre sinodalidade quanto na preparação do próximo Sínodo. Ao desejar aos membros recém-eleitos sucesso em seu trabalho, o secretário-geral do Sínodo, cardeal Mario Grech, agradeceu aos membros que estão deixando o cargo por sua valiosa colaboração na realização do atual processo sinodal.

Os membros

Os membros eleitos são:

DAS IGREJAS CATÓLICAS ORIENTAIS

Sua Beatitude Reverendíssimo Youssef Absi, patriarca de Antioquia dos Greco-Melquitas, Chefe do Sínodo da Igreja Greco-Católica Melquita

DA OCEANIA

Dom Timothy John Costelloe, SDB, Arcebispo de Perth (Austrália)

DA AMÉRICA DO NORTE

Dom Daniel Ernest Flores, Bispo de Brownsville (Estados Unidos)

Dom Alain Faubert, Bispo de Valleyfield (Canadá)

DA AMÉRICA LATINA

Cardeal Luis José Rueda Aparicio, Arcebispo de Bogotá (Colômbia)

Dom José Luis Azuaje Ayala, Arcebispo de Maracaibo (Venezuela)

DA EUROPA

Cardeal Jean-Marc Aveline, Arcebispo de Marselha (França)

Dom Gintaras Grušas, Arcebispo de Vilnius (Lituânia)

DA ÁFRICA

Cardeal Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., Arcebispo de Bangui (República Centro-Africana)

Dom Andrew Fuanya Nkea, Arcebispo de Bamenda (Camarões)

DA ÁSIA

Cardeal Filipe Neri António Sebastião Do Rosário Ferrāo, Arcebispo de Goa e Damão (Índia)

Dom Pablo Virgilio S. David, Bispo de Kalookan (Filipinas)

Para esta lista, o Papa Francisco nomeará outros quatro membros.

Conclusão do mandato

Os membros que concluirão o seu mandato com a XVI Assembleia são:

Sua Beatitude Ignace Youssif III Younan, patriarca de Antioquia dos Sírios, chefe do Sínodo da Igreja sírio-católica (Líbano)

Cardeal Christoph Schönborn, O.P., Arcebispo de Viena (Áustria)

Cardeal Oswald Gracias, Arcebispo de Mumbai, presidente da Conferência Episcopal (Índia)

Cardeal Gérald Cyprien Lacroix, I.S.P.X., Arcebispo de Quebec, (Canadá)

Cardeal Charles Maung Bo, SDB, Arcebispo de Yangon (Mianmar).

Cardeal Daniel Fernando Sturla Berhouet, SDB, Arcebispo de Montevidéu (Uruguai)

Cardeal Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., Arcebispo de Bangui (República Centro-Africana)

Cardeal Sérgio da Rocha, Arcebispo de Brasília (Brasil)

Cardeal Joseph William Tobin, C.SS.R., Arcebispo de Newark (Estados Unidos)

Cardeal Juan José Omella Omella, Arcebispo de Barcelona (Espanha)

Cardeal Joseph Coutts, Arcebispo de Karachi (Paquistão)

Cardeal Matteo Maria Zuppi, Arcebispo de Bolonha (Itália)

Dom Gabriel Mbilingi, C.S.Sp., Arcebispo de Lubango (Angola)

Dom Anthony Colin Fisher, O.P., Arcebispo de Sydney (Austrália)

Dom Jaime Calderón Calderón, Bispo de Tapachula (México)

Dom Andrew Fuanya Nkea, Arcebispo de Bamenda (Camarões).