Sínodo: Inés, filha de um pai sinodal, ganha os parabéns do Papa

A garotinha de Dallas quis viajar até Roma para comemorar o aniversário de 10 anos com seu pai, José Manuel de Urquidi, um “missionário digital” entre os participantes da assembleia. Na manhã desta quinta-feira (17/10), com a mãe na Sala Paulo VI, Inés recebeu os parabéns e presentes do Papa e um “feliz aniversário” de todos os membros do Sínodo. Ela trouxe a Francisco cartas e desenhos dos colegas de escola.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

“Happy Birthday to you! Happy Birthday to you, niñita!”. Na Sala Paulo VI, no intervalo matinal dos trabalhos sinodais nesta quinta-feira (17/10), houve primeiro um aplauso e depois um coro entoado pelo Papa e pelos pais e mães sinodais quando o secretário-geral, o cardeal Mario Grech, anunciou a entrada da pequena Inés de Urquidi, hoje com 10 anos. “Esta semana destacamos várias vezes a importância da família e hoje a estamos celebrando porque um de nossos membros, José Manuel de Urquidi, está aqui com sua família: com sua esposa, com sua filha Inés e hoje é seu aniversário de 10 anos. Venha aqui e conheça o Santo Padre”, disse o cardeal.

A aniversariante então atravessou o espaço entre as mesas circulares abraçando sua mãe Ana Cecilia e seu pai, um ex-advogado financeiro, depois restaurador e, finalmente, um católico “missionário on-line” “para responder ao chamado de Cristo” - como ele escreve em suas contas sociais -, já desde o ano passado entre os delegados do CELAM na assembleia sobre a sinodalidade, onde ele traz sua experiência como evangelista digital, influenciador e criador de conteúdo católico nos EUA e na América Latina.

José Manuel, Ana Cecilia e Inés na Sala Paulo VI

O encontro com o Papa

Inés de Urquidi está em Roma há uma semana (“É a primeira vez que ela vem para a Europa”, explica José), enquanto os outros dois irmãos mais novos, Javier e Marcelo, estão com a avó em Dallas - onde a família, de origem mexicana, reside -, hoje Inés de Urquidi pediu para poder ver, em seu aniversário, aquela sala onde seu pai está trabalhando desde 2 de outubro com representantes das Igrejas do mundo. Acima de tudo, a menina pôde assim conhecer pessoalmente o Papa, que no ano passado, também em seu aniversário, havia lhe enviado saudações por meio de um curta-metragem. “Que bela família!”, exclamou o Pontífice quando os três se aproximaram dele: "estou feliz em vê-los". Já para Inés, após um aperto de mão e votos de felicidades, ele disse: “obrigado por emprestar seu pai à Igreja”.

Inés com os alfajores presenteados pelo Papa

Presentes

Entre o Papa e a garota, uma troca de envelopes. De Francisco, um envelope que ele estava segurando na mão quando entrou esta manhã, com alfajores dentro, os típicos biscoitos argentinos recheados com doce de leite, colocados em uma bela caixa de madeira de Cordóba. "Comam-nos juntos, não sozinhos, senão vocês enchem a barriga”, brincou o Papa. Em vez disso, Inés lhe entregou pacotes com cartas e desenhos de seus colegas da All Saints Catholic School, uma escola paroquial da diocese de Dallas, que lhe enviaram saudações, declarações de afeto e elogios. “You work very very hard! You are a fantastic Pope”. "O senhor trabalha muito, muito duro! O senhor é um Papa fantástico", escreveu uma criança a lápis. Alguém aproveitou esse contato para fazer algumas perguntas ao Pontífice e levar algumas curiosidades. Como Preston que, na página ao lado de um desenho dele em um uniforme argentino jogando futebol com Jorge Mario Bergoglio, escreveu: “Do you like being Pope?” (“O senhor gosta de ser Papa?”).

Algumas cartas de Inés que foram entregues a Francisco da parte dos colegas de classe

As saudações dos participantes do Sínodo

Francisco sorriu ao receber os presentes e, em seguida, deu sua bênção à família e, em particular, à menina. O mesmo fizeram todos os outros participantes do Sínodo, que compareceram em grande número para desejar a Inés um feliz aniversário.