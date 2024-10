Pezzi: a visita de Zuppi a Moscou é um lampejo de paz, mas não se vê o fim do túnel

O arcebispo metropolitano da Mãe de Deus em Moscou, em Roma para o Sínodo, explica como a assembleia foi recebida na Rússia e os frutos colhidos pelas iniciativas sinodais nas dioceses católicas. Em seguida, anuncia os planos para o Jubileu, principalmente a peregrinação de um ícone da Salus Populi Romani doado pelo Papa ao território russo. Sobre a viagem do presidente da CEI: Francisco pede para construir pontes, isso ajuda a ver no outro não um inimigo, mas um bem.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

O Sínodo e o Jubileu, depois a visita do cardeal Zuppi a Moscou, depois a guerra e a esperança nunca adormecida de paz, embora hoje não pareça haver “disposição ou um desejo real de paz”, mas prevalecem “outros interesses”. Durante o intervalo do trabalho sinodal que se aproxima da conclusão, dom Paolo Pezzi, arcebispo metropolitano da Mãe de Deus em Moscou, é convidado nos estúdios de mídia do Vaticano, com quem comenta como a assembleia sinodal foi percebida no país onde ele serve desde 2007. Em seguida, ele avalia positivamente a recente visita do presidente da Conferência Episcopal Italiana à capital russa como emissário de paz do Papa e anuncia as iniciativas para o Jubileu. A começar pela peregrinação de um ícone da Virgem Salus Populi Romani às quatro dioceses católicas russas. Um presente que Pezzi recebeu na manhã desta sexta-feira (25/10) diretamente das mãos do Papa Francisco.



Arcebispo Pezzi, o senhor de Moscou está aqui em Roma desde 2 de outubro para os trabalhos do Sínodo do qual é membro. E era justamente sobre o Sínodo que eu gostaria de lhe perguntar que percepção havia e há na Rússia, na Igreja Católica e também na Igreja Ortodoxa e, de modo mais geral, na sociedade?



Na Igreja, houve uma percepção muito boa, em minha opinião. Fizemos um caminho sinodal em nossa Igreja local, também nas outras dioceses, o que levou a uma - para nós - numerosa série de reuniões em todos os níveis, envolvendo padres, religiosos, consagrados e fiéis leigos. Há duas vantagens que experimentamos com esse caminho. A primeira diz respeito à metodologia: com os ajustes necessários, a conversação no Espírito deu excelentes resultados, especialmente em termos de disposição para ouvir. Dessa forma, evitou-se reagir, pular em cima do outro sem deixá-lo terminar de falar, o que é bastante normal quando se está discutindo. Isso permitiu ouvir mais e desenvolver habilidades mais proativas. A segunda vantagem foi identificar questões reais e concretas para nossa Igreja local, que serão o conteúdo das reuniões do ano pastoral, que começaram em setembro e continuarão até maio. A ideia, então, é vincular esse caminho a uma assembleia sinodal que realizaremos no início de setembro de 2025.



Mencionava a metodologia que é uma das novidades desta dupla sessão do Sínodo sobre a sinodalidade. Ou seja, o diálogo entre diferentes almas, diferentes pessoas e personalidades da Igreja de diferentes mundos e também com delegados de outras confissões. Que impacto isso teve no diálogo ecumênico e, em particular, com a Igreja Ortodoxa, que é constitutivamente sinodal?



O impacto foi, em parte, de curiosidade e, em parte, não digo de dúvida, mas de perplexidade. No entanto, isso também teve vantagens interessantes. No ano passado, decidi pessoalmente enviar uma carta à Igreja Ortodoxa Russa, a outras denominações cristãs e também a muçulmanos e judeus, perguntando se havia algo semelhante em sua história e se eles tinham uma contribuição a fazer. Isso resultou em algumas reuniões em que dialogamos sobre o que é o Sínodo. A sinodalidade é uma expressão nova, mesmo dentro do cristianismo ortodoxo, mas o aspecto da colegialidade surgiu, entendido como um chamado para o conhecimento comunitário. Daí a contribuição da comunidade, do julgamento em conjunto, da discussão em conjunto, que é incomparável com o trabalho que qualquer indivíduo poderia fazer. O outro aspecto é que toda autoridade dentro dessa comunhão é concebida não como algo externo, mas orgânico e expressivo da comunhão. Essa consciência ajuda muito a desmantelar todas as formas de autoritarismo.



Podemos, portanto, falar de um modelo de democracia dentro da Igreja?



Não, eu diria que não, porque na Igreja o desenvolvimento nunca ocorre com categorias mundanas, mas sempre com categorias intra-eclesiais. Ora, a categoria intra-eclesial para a democracia é precisamente a comunhão. Embora seja uma forma de democracia, ela inclui apenas alguns de seus aspectos.

O arcebispo como hóspede nos estúdios da Rádio Vaticano - Vatican News

Essa comunhão na Igreja também pode ser um exemplo para a sociedade e a política?



Creio que sim. Jesus introduziu não apenas uma forma de viver o encontro com Ele, mas também uma forma de governar que não é nem democracia nem monarquia, é exatamente uma amizade ou, em termos eclesiais, uma comunhão.



Falando da ação da Igreja, a segunda viagem do cardeal Matteo Zuppi a Moscou foi realizada em meio aos trabalhos do Sínodo. Segunda parte de uma missão iniciada no ano passado, confiada a ele pelo Papa. Depois, um novo retorno com novas reuniões com autoridades políticas e eclesiásticas. Como o senhor avalia essa visita de Zuppi à Rússia e, em sua opinião, que frutos ela trouxe e ainda pode trazer?

Considero essa visita muito boa. O primeiro fruto, que o Papa Francisco também nos lembra constantemente, é o de construir pontes, de manter sempre as portas abertas. E isso é muito importante porque faz com que vejamos no outro um bem, algo positivo, e não um inimigo ou um concorrente. Agora, em tempos de conflito, essa inversão de perspectiva, poderíamos dizer uma revolução de perspectiva de 180 graus, é o que é mais necessário. Aqui, a visita de Zuppi foi nessa direção na primeira ocasião. Na segunda viagem, ele confirmou isso.



Os frutos que todos esperam que sejam muito concretos são os que foram mencionados. Não conheço os detalhes, mas eles se referem basicamente à vertente humanitária, à troca de prisioneiros e soldados e à tentativa de regularizar a situação de um certo número de menores que deveriam estar na Rússia e que vêm da Ucrânia. Tudo é sempre um pouco condicional, porque o status dessas crianças é diferente, visto das duas posições. Então, como eu estava dizendo, a importância de ver no outro não um concorrente, mas um bem, torna possível chegar à concretização das “negociações”.



Daí uma dimensão humanitária que pode, no entanto, ser um passo em direção à paz, um objetivo que parece cada vez mais distante...



Devo ser sincero: não tenho a impressão de que haja uma disposição ou um desejo real de paz, parece-me que outros interesses prevalecem. Agora, em uma situação como essa, manter as portas abertas parece muito com um milagre, como algo que sustenta a esperança. Porque quando você ainda não consegue vislumbrar o fim do túnel, o que pode movê-lo na escuridão é a certeza de que há um fim para o túnel, de que há luz, mas você também precisa ter a paciência de caminhar um pouco timidamente. Esse tipo de visita vai nessa direção. Certamente a perspectiva é de luz, ou seja, de paz, mas é difícil ver lampejos na escuridão. Ações como a visita de Zuppi são lampejos, passos em direção à paz. Quando isso acontecerá e como, é realmente difícil para mim ver e dizer hoje.



O senhor pronunciou uma palavra-chave, esperança, que é o cerne de todo o Jubileu. O Sínodo está chegando ao fim, mas daqui a exatamente dois meses o Jubileu será aberto com o tema Peregrinos de Esperança. Quais são as expectativas para o Ano Santo, mas também, concretamente, que iniciativas a Igreja na Rússia está lançando ou já lançou para entender melhor e viver o Jubileu?



No início, falei de uma Assembleia Sinodal que será realizada em nossa diocese no começo de setembro. É um dos quatro eventos do Jubileu que, junto com os outros bispos, decidimos realizar em todas as dioceses católicas. Na Rússia, temos quatro dioceses e haverá quatro eventos sinodais. Cada um desses eventos está ligado a um tema e a uma imagem de Nossa Senhora. Em cada um deles haverá, de diferentes formas, uma peregrinação. Como a possibilidade de os peregrinos russos virem a Roma será um pouco limitada, isso nos permitirá realizar pelo menos um certo número de iniciativas na região e, acima de tudo, não concentrá-las em um único ponto, Moscou. Decidimos expandir, para alcançar o maior número possível de fiéis espalhados em um território tão grande.



A outra grande iniciativa, que considero muito bonita, é o fato de termos pedido ao Santo Padre Francisco uma cópia autêntica da Salus Populi Romani. Esse ícone irá para muitas de nossas paróquias levando uma mensagem de esperança. Portanto, a primeira peregrina da esperança para nós é a própria Nossa Senhora, que acolheu Deus que se tornou homem e O mostrou ao mundo. Isso ocorrerá em conjunto com os vários eventos e em cada diocese por um período de três meses. Em todos os lugares em que ela parar, será uma oportunidade para rezar e obter indulgência. O ícone está pronto e amanhã de manhã (sexta-feira, 25 de outubro) terei a sorte de receber essa efígie abençoada pelo Papa para nossa Igreja.