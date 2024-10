Sínodo: como não decepcionar as expectativas das mulheres

Na edição de outubro do complemento mensal do jornal vaticano L'Osservatore Romano, “Donne Chiesa Mondo”, Birgit Weiler, das Irmãs Missionárias Médicas, docente e consultora da Secretaria Geral do Sínodo, reflete sobre as expectativas em vista da segunda assembleia que começa nesta quarta-feira, 2 de outubro.

por Birgit Weiler*

Muitas mulheres têm grandes expectativas com relação à segunda sessão do Sínodo. O objetivo é reunir os muitos frutos dos discernimentos nas diferentes fases do processo sinodal e, com base neles, formular recomendações para o Papa Francisco. É um Sínodo particularmente significativo para as mulheres pois, pela primeira vez, 85 mulheres estão participando, 54 das quais têm voz e voto. Vejamos abaixo as contribuições, especialmente das mulheres, nos diferentes estágios do Sínodo. Elas nos mostram o que desejam, apreciam e gostam, mas também o que as magoa e quais são os sonhos para a Igreja.

Em muitas contribuições de Igrejas locais de todo o mundo, observa-se que as mulheres são as mais engajadas no processo sinodal. Durante esse percurso, surgiu a necessidade de conversão sinodal. Isso significa gerar uma nova cultura da Igreja, “com novas práticas, estruturas e hábitos”, como indica o Documento de Trabalho para a Etapa Continental. A conversão implica o fortalecimento da consciência de que em Cristo somos todos irmãos e irmãs e, portanto, chamados a promover relações de interdependência e reciprocidade entre homens e mulheres, que ajudem ambos a crescer humanamente e na fé.

É digno de nota que, nos diferentes espaços de escuta e consulta durante o processo sinodal, muitas mulheres apreciaram as práticas sinodais já existentes nas paróquias, dioceses e outras realidades eclesiais. Ao mesmo tempo, elas falaram com muita liberdade e franqueza “de uma Igreja que dói”, como afirma o Relatório de Síntese. Em muitas das contribuições para as consultas sinodais, enfatiza-se que são o clericalismo e o machismo, acima de tudo, que ferem e machucam, porque excluem as mulheres dos processos de tomada de decisão e discernimento e da participação em órgãos de governança da Igreja que não exigem que elas tenham recebido o sacramento da Ordem Sagrada e que, portanto, estão, em teoria, abertos às mulheres.

O Papa Francisco deu o exemplo com a inclusão de mulheres nos órgãos de governança e liderança da Igreja, com a esperança de que, no processo de conversão sinodal, esse sinal seja adotado em muitas Igrejas locais e inspire práticas semelhantes. Como demonstram muitas contribuições para o processo sinodal, o clericalismo e o machismo, caracterizados pelo uso inadequado da autoridade, minam o respeito mútuo e prejudicam a comunhão. No processo sinodal, percebeu-se que a conversão necessária é responsabilidade de todos os membros do povo de Deus, uma vez que o clericalismo e o machismo são encontrados não apenas nos presbíteros, mas também, e com frequência, em leigos, mulheres e religiosos.

Na primeira sessão do Sínodo, em outubro de 2023, graças a várias intervenções, foi reconhecido que “quando a dignidade e a justiça nas relações entre homens e mulheres são violadas na Igreja, a credibilidade do anúncio que fazemos ao mundo é enfraquecida”. Essa observação, contida no Relatório de Síntese, destaca a importância vital de cuidar das relações entre homens e mulheres na Igreja.

Graças ao sopro do Espírito, protagonista do processo sinodal em suas várias fases, na Igreja nos tornamos mais conscientes do fato de que “em Cristo, mulheres e homens são revestidos da mesma dignidade batismal e recebem em igual medida a variedade dos dons do Espírito” (cf. Gl 3,27-28), como afirma o Relatório de Síntese. Portanto, em uma Igreja sinodal, “homens e mulheres são chamados a uma comunhão caracterizada por uma corresponsabilidade não competitiva, a ser incorporada em todos os níveis da vida da Igreja” (Relatório de Síntese).

Muitas mulheres têm a firme esperança de que, na segunda sessão do Sínodo, suas contribuições a respeito de uma maior corresponsabilidade entre mulheres e homens na Igreja, com base no reconhecimento e na valorização dos diferentes carismas e ministérios, não sejam apenas palavras vazias. Lembrando que em Jesus o Verbo se fez carne, ou seja, uma realidade concreta, visível e tangível, é importante que sejam formuladas recomendações concretas que promovam a implementação dos vários elementos necessários para uma maior integração e corresponsabilidade das mulheres na Igreja.

O Instrumentum Laboris para a segunda sessão do Sínodo apresenta vários elementos-chave a esse respeito; aqui podemos destacar apenas alguns. Para conseguir uma maior participação das mulheres nos processos de elaboração e tomada de decisões nas paróquias, dioceses e outras realidades eclesiais, deve-se promover sua participação mais ampla. Isso significa que as mulheres que já são ativas nos conselhos e comissões correspondentes devem incentivar outras mulheres qualificadas a colaborar nesses órgãos eclesiais. Isso também requer a disposição das respectivas autoridades eclesiásticas (párocos, bispos, etc.) de abrir espaços para uma maior participação das mulheres nas diversas esferas e de criar ativamente as condições necessárias. Isso se aplica, em particular, ao acesso das mulheres a cargos de responsabilidade nas dioceses e instituições eclesiásticas, que deve ser promovido de forma decisiva para que mais mulheres com as qualificações necessárias tenham a oportunidade de acessar esses cargos em pé de igualdade com os homens e de acordo com as disposições existentes.

Uma mudança em direção a uma mentalidade e prática sinodais exige que as mulheres teólogas e acompanhantes espirituais sejam incluídas no ensino teológico e na formação integral que os seminaristas recebem. Somente por meio do trabalho de formação conjunta é que o clericalismo e o machismo podem ser superados e os futuros presbíteros sinodais podem ser formados. Isso também implica oferecer a mais mulheres o apoio necessário, inclusive bolsas de estudo, para que possam estudar teologia, e facilitar a inclusão de mais mulheres teólogas no corpo docente das faculdades de teologia e em outros espaços de formação na fé; assim, mais mulheres poderão compartilhar seus dons no ensino e no trabalho teológico.

Aceitar e responder a esses e outros desafios exige uma mudança de mentalidade, atitude e modo de se relacionar. Além disso, também é necessária uma mudança nas estruturas, nos procedimentos e nos meios para promover uma cultura sinodal entre mulheres e homens em nossa Igreja. Para alcançar, na prática, uma participação mais plena das mulheres nas várias esferas da Igreja, é imperativo revisar o direito canônico existente e fazer as mudanças e os ajustes necessários para promover e fortalecer a sinodalidade como uma prática obrigatória.

Em alguns lugares, houve pedidos para que as mulheres tivessem acesso ao diaconato como um ministério ordenado. Essa questão está sendo debatida atualmente. É desejo explícito do Papa que a questão, bem como algumas outras “questões teológicas e canônicas sobre formas ministeriais específicas”, sejam tratadas em um dos dez grupos de estudo que ele criou. Muitas mulheres esperam que os estudos sobre as questões relacionadas à sua participação na Igreja ocorram em um espírito de escuta ativa, de discernimento e sinodal, “conectado à reflexão mais ampla sobre a teologia do diaconato” (Relatório de Síntese). Na segunda sessão do Sínodo, espera-se que todos os grupos de estudo apresentem um progresso inicial; no entanto, não está planejada a realização de um amplo debate na Sala do Sínodo sobre os tópicos reservados aos grupos, incluindo as questões das mulheres.

Em vista da segunda sessão do Sínodo, muitas mulheres estão esperançosas de que poderemos andar no ritmo do Espírito, abertas ao derramamento de seu amor criativo que busca transformar nossas mentes e corações para que possamos ser cada vez mais uma Igreja no Espírito de Jesus. A Igreja seria muito enriquecida pelos dons das mulheres que o Espírito lhes concede para o bem de toda a Igreja, do povo de Deus e de sua missão no mundo.

Com olhos de fé, podemos dizer: graças a Deus, algo novo está brotando (cf. Is 43:18) em nossa Igreja. Somos chamadas a percebê-lo, acolhê-lo e cultivá-lo com amor e dedicação.

* Irmãs Missionárias Médicas, professora de Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Peru, consultora da Secretaria Geral do Sínodo