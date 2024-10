Do Sínodo, o convite a todos para se libertar do medo do outro

Na coletiva na Sala de Imprensa do Vaticano, o apelo para viver a assembleia sobre a sinodalidade como oportunidade para relançar a paz e o respeito pelos direitos humanos. Comovente o testemunho de dom Khairallah, de um Líbano dilacerado; dolorosa e franca o de dom Saturné, do Haiti cada vez mais inseguro: “aqueles que deveriam trazer a ordem até agora não estiverem à altura”. Das Filipinas, a história de uma Igreja missionária no campo para acompanhar a migração em direção à cidade.

Antonella Palermo - Vatican News

Um apelo urgente à paz de todo o Sínodo. Foi o que emergiu nesta sexta-feira, 4 de outubro, durante os trabalhos da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade. Os participantes da assembleia condenaram todos os fundamentalismos, “todos nós devemos ser artesãos da paz”. Ao mesmo tempo, a necessidade de denunciar as “principais causas de todo o mal”, ou seja, o comércio de armas, foi levantada por muitos setores. Isso foi relatado neste sábado, 5 de outubro, pelo prefeito Paolo Ruffini e por Sheila Leocádia Pires, respectivamente presidente e secretária da Comissão para a Informação do Sínodo.

Do Líbano, o direito dos povos oprimidos de decidir o destino

“Infelizmente, o mundo ou se cala ou dá luz verde a toda essa violência porque há muitos interesses políticos e econômicos que não têm nada a ver com os valores cristãos": essa é a amarga consideração expressa por dom Mounir Khairallah, bispo de Batrun dos Maronitas, quando perguntado pelos jornalistas na coletiva deste sábado, 5 de outubro, na Sala de Imprensa do Vaticano, para uma atualização sobre o trabalho da Segunda Sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos.

De um Líbano dilacerado, sobre o qual o testemunho do prelado tocou profundamente todos os participantes, a esperança, no entanto, ainda se mantém: que, também graças à diplomacia do Vaticano, a Terra dos Cedros continuará a ser uma mensagem de paz. Assim, nas palavras do bispo, que lembrou como a Resolução sobre o reconhecimento de dois Estados e dois povos (Israel e Palestina) sempre foi rejeitada pelos políticos em Israel. “Não quero dizer que todos os israelenses são a favor da violência”, observou ele, ”apenas que os interesses vêm em primeiro lugar e que o Ocidente não nos apoia, assim como não apoia os povos oprimidos. Que eles tenham o direito de decidir seu próprio destino”, enfatizou. A assembleia sobre a sinodalidade é uma boa oportunidade para reafirmar a centralidade daqueles que mais sofrem com a violência e a pobreza, reiterou ele à imprensa: “a maior decisão a ser tomada é que a Igreja, por meio do Sínodo, seja uma mensageira da convivência, do respeito pelo outro e da necessidade de nos libertarmos do medo do outro”. Dom Khairallah concluiu: “seria um primeiro passo como uma grande recomendação para a humanidade”.

Do Haiti: "estamos desesperados", quem tem a responsabilidade de construir a paz?

E vivendo em um estado de insegurança crônica está o Haiti, de onde veio o testemunho de dom Launay Saturné, arcebispo de Cap-Haïtien. “Aqueles que deveriam trazer ordem e paz até agora não conseguiram estar à altura das suas responsabilidades”, disse ele sem rodeios, falando de um respeito pela dignidade da pessoa humana que "está longe de ser uma realidade aqui". Ele lembrou o “massacre” mais recente, ocorrido em 3 de outubro, que deixou 70 pessoas mortas, muitas casas queimadas e muitos desabrigados. Gangues armadas são os autores do crime, eles até o anunciaram, disse o prelado, mas nada foi feito para impedi-lo. "Estamos em desespero", é também o apelo desconsolado.

Na capital, 70% da população foi forçada a fugir, denunciou novamente dom Saturné, enfatizando o impacto negativo sobre a vida dos jovens e a missão da Igreja. Muitas paróquias foram fechadas no país, mas a reflexão sobre a sinodalidade continuou. O bispo explicou que, mesmo do ponto de vista econômico, não houve progresso nos últimos cinco anos, que o país está dividido em dois, sem possibilidade de comunicação entre o norte e o sul, e que não há estabilidade suficiente para preparar as eleições.

Nesse contexto, a missão, a comunhão e a participação são valores mais fundamentais a serem fortalecidos do que nunca. Muitos grupos religiosos tentam passá-los para as novas gerações, diz ele, para que um dia possam construir uma sociedade que se refira a eles. Enquanto isso, a Conferência Episcopal Haitiana pediu que o tempo para a chamada transição não seja muito longo e também se fez porta-voz das “forças multinacionais” para a exigência de assumir essa responsabilidade. Os bispos, que agradecem muito ao Papa pela atenção com que acompanha os acontecimentos no Estado do Caribe, também fizeram um apelo a toda a população, porque todos devem dar sua contribuição.

As Filipinas e a Igreja missionária no campo

Dom Pablo Virgilio S. David, bispo de Kalookan (Filipinas), é membro da Comissão para a Informação da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Na coletiva, ele relatou sobre a consulta continental com pastores que ocorreu entre as duas assembleias sinodais. Em particular, sobre a relação entre sinodalidade e missão à luz do fenômeno migratório que afeta as Filipinas: um fenômeno que não é apenas internacional, mas, nos últimos tempos, especialmente local, das províncias para as grandes cidades.

O prelado apontou alguns dados que destacam o aumento dos fluxos do campo: de 1,5 milhão de pessoas para 4 milhões, em cerca de dez anos, se mudaram para Manila. Com a consequência de que alguns moradores os viram como uma ameaça. “Quando o Papa veio em 2015, ele nos disse para irmos para as periferias. E foi o que fizemos. Criamos 20 estações missionárias em minha diocese”, explica o bispo. Assim, as paróquias estão se tornando cada vez mais missionárias.

Uma característica que, de alguma forma, terá de ser implementada mesmo em uma sociedade completamente diferente, como, por exemplo, a do Canadá, que Catherine Clifford, uma das testemunhas do processo sinodal (América do Norte), mencionou aos repórteres. “Vemos que o sul global está assumindo um papel cada vez mais central em nossas conversas”, admitiu ela. O importante, acrescentou ainda, é deixar claro - ela disse que sempre faz isso com seus alunos - que, apesar dos muitos desafios demográficos e do processo de esvaziamento das igrejas, “a Igreja não está desaparecendo".

Pobres, jovens, mulheres, leigos: não são receptores, mas sujeitos

Devemos ouvir o clamor dos pobres, incluí-los como sujeitos e não como meros receptores. Essa foi uma das ênfases que mais apareceram no compartilhamento de sexta-feira (04/09). “O caminho nos é mostrado pelos últimos, devemos ouvir o grito da terra e dos povos”. E, mais uma vez, numerosas intervenções sobre o papel das mulheres na Igreja: não pode mais acontecer, foi dito, que as mulheres que querem servir a Igreja e o fazem com grande empenho se vejam marginalizadas.

O mesmo acontece com as pessoas LGBTQ+. Uma das perguntas no centro de várias reflexões dizia respeito aos jovens: o que os atrai para a Igreja hoje? “Radicalismo evangélico” foi a resposta de vários participantes. O entendimento mais comum é que “os jovens devem respirar” e que os adultos devem respirar com eles; isso provavelmente dará um sentido completo e compreensível da chamada nova evangelização. O ecumenismo, os sínodos diocesanos e o papel do Papa nas assembleias pós-sinodais foram outros tópicos abordados. De modo geral, ficou claro que a sinodalidade é uma forma de lutar contra o clericalismo.