Santa Sé na Onu: leis, tratamento e educação para combater as drogas

Na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o arcebispo Gabriele Caccia, observador permanente, falou na segunda-feira (07/10) sobre prevenção ao crime e justiça penal e controle internacional de drogas, enfatizando que os sistemas legais, além de punir os infratores, também devem garantir sua reeducação e reintegração adequada na sociedade. Na prevenção da dependência de drogas, a educação é um fator fundamental

Em um tempo em que “o flagelo do uso de drogas continua se espalhando”, a Santa Sé pede uma “abordagem tríplice” baseada na aplicação da lei, no tratamento adequado para aqueles que sofrem de dependência e na prevenção através da educação. Foi o que disse o arcebispo Gabriele Caccia, observador permanente da Santa Sé na Onu, falando na segunda-feira (07/10) em Nova York em um debate sobre o controle internacional das drogas no âmbito da 79ª sessão da Assembleia Geral, durante o qual ele ressaltou que a Santa Sé “apoia todas as iniciativas destinadas a estabelecer um sistema de justiça penal eficaz” a fim de “prevenir e combater a produção e o tráfico de drogas ilícitas” e também “exorta a comunidade internacional a rejeitar a pena de morte, a tortura e outras punições cruéis e anormais que violam a dignidade humana”.

A importância da educação

“Os sistemas de justiça penal não devem se limitar a punir os infratores, mas devem procurar garantir sua reeducação efetiva e reintegração adequada na sociedade”, acrescentou dom Caccia, especificando que “a Santa Sé apoia a implementação de programas” para viciados em drogas que, “por meio de tratamento, apoio psicológico e reabilitação”, restituem sua “dignidade dada por Deus”. “A educação é o fator-chave na prevenção da dependência de drogas”, acrescentou o observador permanente, alertando contra a desinformação, “difundida nas mídias sociais”, que “minimiza os riscos das drogas”, e enfatizando a importância da educação “dentro da família e da escola”, que deve “incluir informações científicas atualizadas sobre como as drogas afetam negativamente o cérebro, o corpo, o comportamento pessoal e a comunidade”.

Combate ao tráfico de órgãos

Caccia também falou sobre a luta contra o crime que afeta “desproporcionalmente” os mais vulneráveis. “Particularmente preocupantes”, observou, são os crimes de tráfico de órgãos e de pessoas ligadas a esse flagelo, bem como “o tráfico de órgãos de pessoas que sofreram a pena de morte”. Portanto, “a Santa Sé pede a todos os Estados que fortaleçam suas estruturas legislativas e de aplicação da lei para prevenir e combater” esse tipo de tráfico. Também foram solicitados esforços específicos para combater o tráfico e a exploração de menores na web. Ao mesmo tempo, o prelado pediu respeito à dignidade humana também na imposição de sanções penais e nas condições carcerárias.