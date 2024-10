Nomeação do Papa: o argentino Ruiz Mainardi será núncio em Benin e Togo

Há mais de 20 anos no serviço diplomático da Santa Sé, até agora trabalhando na Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, o argentino de Córdoba irá completar 60 anos em novembro. O Papa o elevou à sede titular de Ursona com a dignidade de arcebispo.

Monsenhor Rubén Darío Ruiz Mainardi foi nomeado núncio apostólico em Benin e Togo pelo Papa Francisco nesta segunda-feira, 28 de outubro. Até então ele era chefe do escritório de pessoal da Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, assessor de Nunciatura, e o Pontífice o elevou à sede titular de Ursona, com dignidade de arcebispo.



O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, na presença do substituto, o arcebispo Edgar Peña Parra; do secretário para as Relações com os Estados e Relações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher; do arcebispo Luciano Russo da Terceira Sessão e equipe dos vários escritórios.



Nascido em Córdoba, na Argentina, em 1964, Ruiz Mainard completará 60 anos no próximo dia 17 de novembro. Foi ordenado sacerdote em 26 de maio de 1991, incardinando-se na diocese de Santo Tomé. Obteve licenciatura em Teologia Dogmática e doutorado em Direito Canônico.



Ingressou no Serviço Diplomático da Santa Sé em 1º de março de 2000, servindo nesses anos nas Representações Pontifícias da República do Congo e Gabão, Eslovênia e Macedônia, Suíça e Liechtenstein, Cuba, República Centro-Africana e Chade, e França, e mais recentemente na Seção de Assuntos Gerais da Secretaria de Estado. Ele é fluente em francês, inglês, italiano e português.