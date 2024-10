Sínodo: filme sobre migração, já conhecido pelo Papa, será projetado nesta terça-feira

O Pontífice teve a oportunidade de assistir a alguns minutos do filme “Io Capitano” em setembro do ano passado no Vaticano, quando recebeu o diretor Matteo Garrone e os atores envolvidos. Nesta terça-feira, 15 de outubro, será a vez dos participantes do Sínodo dos Bispos. A projeção, organizada pelo Dicastério da Cultura, será introduzida por um diálogo com o diretor e com Mamadou Kouassi, o migrante que inspirou o enredo do filme.

Andressa Collet - Vatican News



Às 5h da manhã desta segunda-feira, do horário local italiano, após uma denúncia do Alarmphone, a tripulação do Mare Jonio completou o resgate de 58 migrantes que fugiam da Líbia. O navio, da Associação Mediterranea Saving Humans, está trabalhando desde agosto deste ano na primeira missão no Mar Mediterrâneo, organizada em conjunto com a Conferência Episcopal Italiana.

As 58 pessoas, com a vida em perigo, encontravam-se em águas internacionais da área de Sar, na Tunísia. O grupo estava a bordo de um pequeno barco superlotado e em risco iminente naufrágio, fugindo da Líbia. Segundo um post da associação na rede social X, devido à falha no motor, "estavam à deriva por 22 horas, sem água ou comida”. Após o sofrimento vivido na Líbia e a longa permanência no mar, "agora estão seguros a bordo do Mare Jonio, assistidos pela equipe médica", no aguardo de um desembarque seguro pelas autoridades italianas.

Leia também 15/09/2023 Garrone e seus atores no Vaticano: harmonia com o Papa pelo seu olhar para os últimos O diretor do filme “Io Capitano” fala sobre o encontro do elenco com Francisco e a experiência de trabalhar com os atores: “Muitas vezes me senti um intruso mas depois entendi que ...

A dramática realidade que virou filme

Uma situação semelhante vivida por milhares de migrantes diariamente. Como aconteceu com os protagonistas do filme “Io Capitano”, candidato oficial ao Oscar 2024 como melhor filme internacional e vencedor do Leão de Prata no 80º Festival de Cinema de Veneza: do Senegal eles atravessaram o Níger, subindo o deserto até à armadilha líbica e depois em um barco em direção à costa italiana.

A história que virou filme, dirigida por Matteo Garrone, já foi apresentada ao Papa Francisco em setembro do ano passado na Cinemateca do Vaticano, ao lado do diretor e dos próprios atores. Já nesta terça-feira, 15 de outubro, às 18h30 no horário local, no Vaticano, na Aula Nuova del Sinodo, a obra será exibida no contexto do Sínodo sobre a Sinodalidade que reúne cardeais, bispos e delegados de todo o mundo até 27 de outubro no Vaticano, assembleia presidida pelo Pontífice.

Diálogo com Garrone e Mamadou Kouassi

Antes da projeção, oferecida como um momento de aprofundimento do tema à margem dos trabalhos oficiais do Sínodo, será feita pelo diretor Matteo Garrone, acompanhado por Mamadou Kouassi, o migrante que inspirou o enredo do filme, em diálogo com o Pe. Antonio Spadaro, subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, e mons. Davide Milani, secretário-geral da Fundação Pontifícia Cultura para a Educação.

Uma ocasião para reflexão

O filme conta a história da viagem de dois jovens migrantes senegaleses que atravessam a África, com todos os seus perigos, para perseguir um sonho chamado Europa. Uma obra nascida dos testemunhos verdadeiros daqueles que viveram esse drama, contada do ponto de vista deles, em uma tentativa de dar voz àqueles que normalmente não a têm. A projeção é uma oportunidade preciosa para uma reflexão mais aprofundada para aqueles que - junto com o Papa Francisco - estão refletindo sobre o futuro da Igreja no mundo, sobre o estilo de sua presença e de sua ação. A iniciativa, organizada pelo Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, foi possível graças à colaboração de Rai Cinema, Archimede Film, Alessio Paulizzi, Wacebo e SmartArreda.