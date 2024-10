Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana 2025 terá cardeal Turkson no júri

O cardeal de Gana, chanceler da Pontifícia Academia das Ciências e das Ciências Sociais, irá representar a Santa Sé na comissão de jurados da sexta edição do prêmio instituído em 2019. As candidaturas de pessoas e organizações comprometidas com a solidariedade e a promoção da paz podem ser enviadas até 31 de outubro.

Alessandro Di Bussolo - Vatican News



O cardeal de Gana, Peter Kodwo Appiah Turkson, chanceler da Pontifícia Academia das Ciências e das Ciências Sociais, representará a Santa Sé no júri do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana 2025. Os membros da comissão de jurados da sexta edição do prêmio humanitário internacional, instituído em 2019 após a assinatura pelo Papa Francisco e Ahmed Al-Tayeb, Grande Imã de Al-Azhar, do Documento sobre a Fraternidade Humana, em Abu Dhabi, foram anunciados na quinta-feira (17/10). Juntamente com o cardeal Turkson, ex-prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, fará parte do júri o ex-presidente do Senegal, Macky Sall; José Luis Rodríguez Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha; a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, da Nigéria; e a secretária-geral da Commonwealth, Patricia Scotland.

Os membros do júri do Prêmio Zayed 2025

Um prêmio para quem trabalha com solidariedade e convivência



Os membros da nova comissão de jurados, coordenada pelo secretário-geral do prêmio, o juiz egípcio Mohamed Abdelsalam, representam seis países e vêm de várias áreas, incluindo a diplomacia, economia, ciência, construção da paz e direito. Juntos, eles analisarão as indicações para o Prêmio Zayed, que tem como objetivo mostrar ao mundo pessoas e organizações, de todas as origens e religiões, “que trabalham de forma altruísta e incansável para promover a solidariedade, a integridade, a justiça e o otimismo, e criar avanços para a convivência pacífica”. O prêmio recebeu o nome do falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, para celebrar seu legado, liderança e esforços humanitários que também têm efeito no mundo de hoje.



A cerimônia de premiação em fevereiro de 2025



Nas cinco edições anteriores, o prêmio foi concedido a pessoas e organizações de onze países, apoiando seus esforços humanitários em diversas áreas, incluindo saúde, educação, desenvolvimento comunitário, reassentamento de refugiados e empoderamento de mulheres e jovens. Inclui um prêmio em dinheiro de US$ 1 milhão.

O júri irá selecionar o vencedor ou vencedores, que serão homenageados em uma cerimônia em fevereiro para coincidir com o Dia Internacional da Fraternidade Humana, reconhecido pela ONU, que marca o aniversário da assinatura do Documento sobre a Fraternidade Humana pelo Papa Francisco e pelo Grande Imã Al-Tayeb. As indicações para o prêmio podem ser enviadas até 31 de outubro de 2024, por meio do site oficial do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana: www.zayedaward.org