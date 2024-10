A caravana para as mulheres pobres no Vaticano

Praça São Pedro caravana de combate ao câncer

A Caravana da Prevenção voltou, como todo mês, desta vez sob a janela do Palácio Apostólico, onde o Papa reza o Ângelus. O consultório itinerante da associação Komen Itália, dedicado à prevenção e combate ao câncer, oferece exames gratuitos para mulheres sem-teto na região do Vaticano e para aquelas atendidas pelo Dispensário Santa Marta. A iniciativa é promovida pela Esmolaria Apostólica, em colaboração com o Hospital Gemelli. Krajewski afirma: "O Papa nunca abandona seus pobres".

Por Salvatore Cernuzio – Cidade do Vaticano O trailer da Komen Itália - "Race for the Cure" - está estacionado desde esta manhã, sob a janela de onde, aos domingos, o Papa Francisco saúda milhares de fiéis durante o Ângelus. O veículo branco, decorado com balões e laços rosa, símbolo da prevenção e luta contra o câncer, encontra-se à sombra das antigas muralhas do Vaticano e, como ocorre uma vez por mês, oferece mamografias e radiografias mamárias às mulheres pobres e sem-teto que circulam pela região de São Pedro ou que são atendidas pelo Dispensário Santa Marta. São realizados exames, triagens, diagnósticos e, "caso seja detectada alguma patologia, essas mulheres são encaminhadas para o Hospital Gemelli para exames adicionais e todos os cuidados necessários. Existe um percurso completo para elas", explica o Dr. Massimo Ralli. Mais um presente do Papa O consultório itinerante é uma iniciativa da Esmolaria Apostólica e complementa os vários serviços para os pobres oferecidos pelo Papa: desde chuveiros sob a colunata até o dormitório "Dom de Misericórdia", a poucos metros da Praça São Pedro. "O Santo Padre nunca abandona seus pobres", declara o cardeal esmoleiro, Konrad Krajewski. Um gesto que salva vidas A Caravana da Prevenção retornará ao Vaticano dentro de um mês. Desde a primeira vez, em 18 de abril, já realizaram exames e atendimentos para quase uma centena de mulheres de diferentes idades e nacionalidades. Além da Komen Itália, participam do serviço a Fundação Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e o Gemelli Isola. Como explica Ralli, é um serviço fundamental, pois somente por meio da triagem é possível diagnosticar o câncer em estágio inicial e, assim, intervir. Para essas mulheres, muitas vezes jovens, que nem sequer têm onde se lavar, ter acesso a uma consulta médica é, sem dúvida, um gesto que salva vidas.